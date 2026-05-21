Zmrhal ve Zbrojovce? Mohlo by mu to sedět vzadu, míní kouč. V Česku nehrál pět let
Když měl den, dokázal rozvracet po levé straně jakoukoliv obranu. Dokáže to od podzimu v Chance lize znova? Jaromír Zmrhal (32) se po pěti letech vrátí do Česka, podle všeho posílí nováčka Zbrojovku Brno. Dohoda je blízko, má jít o dvouletý kontrakt. Bývalý slávista působil naposledy v kyperském Apollonu Limassol, kde mu končí smlouva. „Určitě může Zbrojovce pomoct. Věřím, že jí má co dát,“ nepochybuje v rozhovoru pro web iSport trenér Karel Jarolím, jenž ho vedl v reprezentaci a v Mladé Boleslavi. Samotný hráč zatím celou věc komentovat nechce.
Přesně takové borce chce mít kouč Martin Svědík v týmu pro nejvyšší soutěž. Zkušené, univerzální, prověřené, přesto ještě nikoliv za zenitem výkonnosti. Takže ne pětatřicátníky. Ale o pár let mladší?
Proč ne. „Dvaatřicet let není nic,“ prohodí Jarolím, jeho poslední trenér v Česku. „On je typ hráče, který je profík. Umí poslat před bránu centr, dostat se i do koncovky a zakončit,“ charakterizuje levonohého chlapíka, který prožil nejlepší časy ve Slavii.