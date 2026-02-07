Předplatné

Nové hodnoty ligových hráčů: komety Sparty a Liberce. Velké propady ve Slavii

Jak se změnily hodnoty hráčů Chance Ligy na serveru Transfermarkt?
Jak se změnily hodnoty hráčů Chance Ligy na serveru Transfermarkt?Zdroj: koláž iSport
Hráči Liberce se radují z branky Ermina Mahmiče
Záložník Sparty Hugo Sochůrek
Štěpán Chaloupek se trefil proti Jablonci podruhé
Samuel Isife se raduje ze své trefy
Toumani Diakité z Liberce u míče v utkání proti Plzni
Alexandr Sojka v akci proti Liberci
Vasil Kušej v akci v utkání s Hradcem
12
Fotogalerie
paš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Na vrcholu hned čtveřice slávistů, až za nimi jsou zástupci Sparty nebo Plzně. Renomovaný server Transfermarkt aktualizoval odhadované tržní hodnoty fotbalistů z Chance Ligy. Deník Sport a web iSport se zaměřil na nejvýraznější změny. Propad nastal u Vasila Kušeje, mezi skokany se vedle Huga Sochůrka objevili také dva hráči z libereckého Slovanu.

Největší propady - Jiří Boula (Baník)

  • Tržní hodnota: 900 tisíc eur
  • Změna: - 600 tisíc eur

Kritická situace ostravského Baníku se projevila i na herní pohodě 27letého záložníka. Určitě nenavázal na výkony z minulé sezony, přestože ve 32 zápasech zaznamenal dva góly a dvě asistence.

Kapitán Baníku Jiří BoulaKapitán Baníku Jiří Boula • Profimedia.cz

Největší propady - Jhoanner Chávez (Sparta)

  • Tržní hodnota: 2,2 milionu eur
  • Změna: - 600 tisíc eur

Sportovní ředitel Tomáš Rosický označil hostování ekvádorského obránce za velkou příležitost. Jenže absolutně nevyšla. Kvůli zranění neodehrál jediný zápas, po sezoně se nejspíš vrátí do Lens.

Jhoanner Chávez přišel v zimě do SpartyJhoanner Chávez přišel v zimě do Sparty • AC Sparta Praha

Největší propady - Jindřich Staněk (Slavia)

  • Tržní hodnota: 2 miliony eur
  • Změna: - 800 tisíc eur

Prožil složitou sezonu, kterou si vylepší účastí na mundialu v Americe. Třicetiletého gólmana výrazně ovlivnila dvě zranění za poslední rok, v létě pravděpodobně bude řešit odchod ze Slavie.

Jindřich Staněk se postavil do branky Slavie po třech měsícíchJindřich Staněk se postavil do branky Slavie po třech měsících • Zuzana Jarolímková / Sport

Největší propady - Oscar (Slavia)

  • Tržní hodnota: 6 milionů eur
  • Změna: - 1 milion eur

V minulosti patřil mezi stěžejní hráče slávistického úspěchu, ale najednou to trenéru Jindřichu Trpišovskému šlapalo i bez liberijského reprezentanta v sestavě. Výkonnostně šel viditelně dolů.

Gólová radost OscaraGólová radost Oscara • Zuzana Jarolímková / Sport

Největší propady - Vasil Kušej (Slavia)

  • Tržní hodnota: 3 miliony eur
  • Změna: - 1,5 miliony eur

Zahrál si Ligu mistrů, trefil se i proti Barceloně. Ale jinak nic moc. Pětadvacetiletý křídelník se postupně vytratil ze základní sestavy Slavie, poslední ligový gól zaznamenal na konci února.

Vasil Kušej v akci v utkání s HradcemVasil Kušej v akci v utkání s Hradcem • Zuzana Jarolímková / Sport

Největší nárůsty - Alexandr Sojka (Plzeň)

  • Tržní hodnota: + 2,3 milionu eur
  • Změna: + 1,3 milionu eur

Zas tolik se od něj nečekalo, ale nakonec se nenápadně probil přes silnou konkurenci v plzeňském kádru. Na jaře byl velmi solidní, čehož si všiml i reprezentační trenér Miroslav Koubek.

Alexandr Sojka v akci proti LiberciAlexandr Sojka v akci proti Liberci • ČTK / Chaloupka Miroslav

Největší nárůsty - Toumani Diakite (Liberec)

  • Tržní hodnota: 3 miliony eur
  • Změna: + 1,3 milionu eur

Další trefa libereckého managementu. Dvacetiletý středopolař přišel loni v létě z Lotyšska, údajně stál asi pět milionů korun. Zaujal už v prvním ligovém startu a postupně vytlačil ze sestavy Michala Hlavatého.

Toumani Diakité z Liberce u míče v utkání proti PlzniToumani Diakité z Liberce u míče v utkání proti Plzni • ČTK / Chaloupka Miroslav

Největší nárůsty - Samuel Isife (Slavia)

  • Tržní hodnota: 3,5 milionu eur
  • Změna: + 1,5 milionu eur

Slavia v něm konečně našla konkurenci pro Davida Douděru. Nigerijec absolvoval v zimě první přípravu pod koučem Trpišovským a přežil bezlítostný řez kádrem. Zaslouženě, na jaře hrál dobře.

Samuel Isife se raduje ze své trefySamuel Isife se raduje ze své trefy • Zuzana Jarolímková / Sport

Největší nárůsty - Štěpán Chaloupek (Slavia)

  • Tržní hodnota: 10 milionů eur
  • Změna: + 2 miliony eur

Sezonu sice začal jako náhradník, ale zakončil ji v pozici klíčového stopera Slavie. Dostal se na vysokou úroveň, dal osm gólů a spolu s Davidem Mosesem je nejhodnotnějším ligovým hráčem.

Štěpán Chaloupek se trefil proti Jablonci podruhéŠtěpán Chaloupek se trefil proti Jablonci podruhé • Zuzana Jarolímková / Sport

Největší nárůsty - Hugo Sochůrek (Sparta)

  • Tržní hodnota: 3,5 milionu eur
  • Změna: + 2,5 milionu eur

Před pár měsíci ho sotva někdo znal, ale ligovou kariéru odstartoval ve velkém stylu. Teprve 17letý záložník se ihned usadil v sestavě Sparty, momentálně zabojuje o účast na mistrovství světa.

Záložník Sparty Hugo SochůrekZáložník Sparty Hugo Sochůrek • Pavel Mazáč / Sport

Největší nárůsty - Ermin Mahmič (Liberec)

  • Tržní hodnota: 5 milionů eur
  • Změna: + 2,5 milionu eur

Má obrovskou kvalitu. Zaujal technikou i rychlostí na balonu. Bosenskému reprezentantovi nejspíš stačila jediná sezona, aby si řekl o lepší angažmá. Liberec na něm velmi rychle vydělá.

Hráči Liberce se radují z branky Ermina MahmičeHráči Liberce se radují z branky Ermina Mahmiče • Zuzana Jarolímková / Sport

12 nejhodnotnějších hráčů ligy

  • Štěpán Chaloupek (Slavia) 10 milionů eur
  • David Moses (Slavia) 10 milionů eur
  • Lukáš Provod (Slavia) 8 milionů eur
  • Michal Sadílek (Slavia) 8 milionů eur
  • David Zima (Slavia) 7 milionů eur
  • Igoh Ogbu (Slavia) 7 milionů eur
  • Albion Rrahmani (Sparta) 7 milionů eur
  • Patrik Vydra (Sparta) 7 milionů eur
  • Lukáš Červ (Plzeň) 6 milionů eur
  • Oscar (Slavia) 6 milionů eur
  • Lukáš Haraslín (Sparta) 6 milionů eur
  • Kaan Kairinen (Sparta) 6 milionů eur
#TýmZVRPSkóreB
1Slavia34238371:3177
2Sparta34227567:3373
3Plzeň34189760:3563
4Hr. Králové341681049:3956
5Jablonec341571243:4652
6Liberec3412101244:3746

    Vstoupit do diskuze (6)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů