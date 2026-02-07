Nové hodnoty ligových hráčů: komety Sparty a Liberce. Velké propady ve Slavii
Na vrcholu hned čtveřice slávistů, až za nimi jsou zástupci Sparty nebo Plzně. Renomovaný server Transfermarkt aktualizoval odhadované tržní hodnoty fotbalistů z Chance Ligy. Deník Sport a web iSport se zaměřil na nejvýraznější změny. Propad nastal u Vasila Kušeje, mezi skokany se vedle Huga Sochůrka objevili také dva hráči z libereckého Slovanu.
Největší propady - Jiří Boula (Baník)
Největší propady - Jhoanner Chávez (Sparta)
- Tržní hodnota: 2,2 milionu eur
- Změna: - 600 tisíc eur
Sportovní ředitel Tomáš Rosický označil hostování ekvádorského obránce za velkou příležitost. Jenže absolutně nevyšla. Kvůli zranění neodehrál jediný zápas, po sezoně se nejspíš vrátí do Lens.
Největší propady - Jindřich Staněk (Slavia)
- Tržní hodnota: 2 miliony eur
- Změna: - 800 tisíc eur
Prožil složitou sezonu, kterou si vylepší účastí na mundialu v Americe. Třicetiletého gólmana výrazně ovlivnila dvě zranění za poslední rok, v létě pravděpodobně bude řešit odchod ze Slavie.
Největší propady - Oscar (Slavia)
Největší propady - Vasil Kušej (Slavia)
- Tržní hodnota: 3 miliony eur
- Změna: - 1,5 miliony eur
Zahrál si Ligu mistrů, trefil se i proti Barceloně. Ale jinak nic moc. Pětadvacetiletý křídelník se postupně vytratil ze základní sestavy Slavie, poslední ligový gól zaznamenal na konci února.
Největší nárůsty - Alexandr Sojka (Plzeň)
- Tržní hodnota: + 2,3 milionu eur
- Změna: + 1,3 milionu eur
Zas tolik se od něj nečekalo, ale nakonec se nenápadně probil přes silnou konkurenci v plzeňském kádru. Na jaře byl velmi solidní, čehož si všiml i reprezentační trenér Miroslav Koubek.
Největší nárůsty - Toumani Diakite (Liberec)
- Tržní hodnota: 3 miliony eur
- Změna: + 1,3 milionu eur
Další trefa libereckého managementu. Dvacetiletý středopolař přišel loni v létě z Lotyšska, údajně stál asi pět milionů korun. Zaujal už v prvním ligovém startu a postupně vytlačil ze sestavy Michala Hlavatého.
Největší nárůsty - Samuel Isife (Slavia)
- Tržní hodnota: 3,5 milionu eur
- Změna: + 1,5 milionu eur
Slavia v něm konečně našla konkurenci pro Davida Douděru. Nigerijec absolvoval v zimě první přípravu pod koučem Trpišovským a přežil bezlítostný řez kádrem. Zaslouženě, na jaře hrál dobře.
Největší nárůsty - Štěpán Chaloupek (Slavia)
- Tržní hodnota: 10 milionů eur
- Změna: + 2 miliony eur
Sezonu sice začal jako náhradník, ale zakončil ji v pozici klíčového stopera Slavie. Dostal se na vysokou úroveň, dal osm gólů a spolu s Davidem Mosesem je nejhodnotnějším ligovým hráčem.
Největší nárůsty - Hugo Sochůrek (Sparta)
Největší nárůsty - Ermin Mahmič (Liberec)
- Tržní hodnota: 5 milionů eur
- Změna: + 2,5 milionu eur
Má obrovskou kvalitu. Zaujal technikou i rychlostí na balonu. Bosenskému reprezentantovi nejspíš stačila jediná sezona, aby si řekl o lepší angažmá. Liberec na něm velmi rychle vydělá.
12 nejhodnotnějších hráčů ligy
- Štěpán Chaloupek (Slavia) 10 milionů eur
- David Moses (Slavia) 10 milionů eur
- Lukáš Provod (Slavia) 8 milionů eur
- Michal Sadílek (Slavia) 8 milionů eur
- David Zima (Slavia) 7 milionů eur
- Igoh Ogbu (Slavia) 7 milionů eur
- Albion Rrahmani (Sparta) 7 milionů eur
- Patrik Vydra (Sparta) 7 milionů eur
- Lukáš Červ (Plzeň) 6 milionů eur
- Oscar (Slavia) 6 milionů eur
- Lukáš Haraslín (Sparta) 6 milionů eur
- Kaan Kairinen (Sparta) 6 milionů eur