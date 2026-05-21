Disciplinárka rozdala tresty. Milla dostal za vyloučení čtyřzápasovou stopku, co Šustr?

ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalista pražské Dukly Kevin-Prince Milla dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. S trenérem Dukly Pavlem Šustrem komise zahájila řízení, trest se dozví příští týden.

Milla v 65. minutě duelu po vzájemném souboji a mírném odstrčení trefil nohou do rozkroku Denise Halinského a sudí Ondřej Berka kamerunského útočníka bez váhání vyloučil. V závěru dostal červenou kartu i stoper Pražanů Eric Hunal a další obránce Daniel Kozma obdržel osmou žlutou kartu v sezoně. Komise oběma udělila trest na jeden zápas, i oni tak budou chybět Dukle v sobotním klíčovém souboji s Ostravou o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z nejvyšší soutěže.

Trenér Dukly Pavel Šustr na pozápasové tiskové konferenci Berku ostře zkritizoval a jeho výkon označil za katastrofální. Komise s ním zahájila disciplinární řízení „za přečin pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Trest se dozví za týden po dalším zasedání.

Závěrečné kolo ligového ročníku vynechají i krajní bek Liberce Aziz Kayondo a zlínský obránce Jakub Černín. Liberec čeká duel v Jablonci, Zlín přivítá Slovácko.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia34238371:3177
2Sparta34227567:3373
3Plzeň34189760:3563
4Hr. Králové341681049:3956
5Jablonec341571243:4652
6Liberec3412101244:3746
    #TýmZVRPSkóreB
    1Ml. Boleslav349131249:5540
    2Teplice349121338:4239
    3Zlín341081642:5638
    4Slovácko34791830:5030
    5Baník34682029:4926
    6Dukla345111823:4826
    • Baráž o udržení
    • Sestup

     

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

