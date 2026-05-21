Disciplinárka rozdala tresty. Milla dostal za vyloučení čtyřzápasovou stopku, co Šustr?
Fotbalista pražské Dukly Kevin-Prince Milla dostal od disciplinární komise trest na čtyři soutěžní zápasy za vyloučení v utkání 4. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. S trenérem Dukly Pavlem Šustrem komise zahájila řízení, trest se dozví příští týden.
Milla v 65. minutě duelu po vzájemném souboji a mírném odstrčení trefil nohou do rozkroku Denise Halinského a sudí Ondřej Berka kamerunského útočníka bez váhání vyloučil. V závěru dostal červenou kartu i stoper Pražanů Eric Hunal a další obránce Daniel Kozma obdržel osmou žlutou kartu v sezoně. Komise oběma udělila trest na jeden zápas, i oni tak budou chybět Dukle v sobotním klíčovém souboji s Ostravou o účast v baráži a odvrácení přímého sestupu z nejvyšší soutěže.
Trenér Dukly Pavel Šustr na pozápasové tiskové konferenci Berku ostře zkritizoval a jeho výkon označil za katastrofální. Komise s ním zahájila disciplinární řízení „za přečin pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám“. Trest se dozví za týden po dalším zasedání.
Závěrečné kolo ligového ročníku vynechají i krajní bek Liberce Aziz Kayondo a zlínský obránce Jakub Černín. Liberec čeká duel v Jablonci, Zlín přivítá Slovácko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup