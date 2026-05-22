Pravděpodobné sestavy: jak nastoupí Baník do zápasu o vše a kdo nahradí vyloučeného Millu?
Vyvrcholení Chance Ligy je tady. V sobotu odpoledne se na sedmi stadionech najednou od 14 hodin rozehraje poslední kolo nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže. Zatímco o titulu i postupu do předkol evropských soutěží je rozhodnuto, zbývá rozlousknout, kdo z dvojice Dukla - Baník zamíří přímo do druhé ligy.
- Dukla nevyhrála proti Baníku posledních šest ligových zápasů, když zaznamenala dvě remízy a čtyři prohry. Oba bodové zisky přitom zapsala na domácím hřišti.
- Zápas mezi Duklou a Baníkem svede proti sobě dva týmy s největším počtem utkání bez vstřeleného gólu v této ligové sezoně. Oba neskórovaly už v 17 případech.
- Mladá Boleslav zapsala na jaře osm čistých kont a v průměru inkasovala 0,9 gólu na zápas. Přitom před zimní pauzou dostávala v průměru 2,1 branek na ligové utkání.
- Idris Hopi vstřelil o víkendu proti Dukle (2:0) svůj premiérový ligový gól ve věku 18 let a 4 dnů. Mladším střelcem Teplic v ligové historii je pouze Martin Fenin (17 let a 29 dnů).
- Zlín inkasoval alespoň jeden gól v posledních deseti ligových zápasech, což je jeho nejdelší série bez čistého konta od období mezi únorem a dubnem 2024.
- Slovácko má po zimní ligové přestávce průměrnou úspěšnost přihrávek do finální třetiny hřiště 69 %, což je druhé nejvyšší číslo na jaře po Spartě (73,5 %).
- Sigma skórovala alespoň jednou v posledních dvanácti ligových zápasech, čímž vyrovnala vlastní nejdelší střeleckou sérii v soutěži od období mezi srpnem 2022 a lednem 2023.
- Karviná udržela jen tři čistá konta, což je nejméně ze všech. Zároveň dostala nejvíce gólů v tomto ročníku (57) a čelila druhé nejvyšší hodnotě očekávaných inkasovaných gólů (56,5).
- Jablonec inkasoval ve čtyřech zápasech skupiny o titul už 13 gólů, tedy v průměru 3,3 branky na zápas. Od reformy soutěže v sezoně 2018/19 jde o nejhorší bilanci ze všech.
- Liberec prohrál všechna čtyři utkání v nadstavbě a vstřelil jediný gól. Po Spartě v sezoně 2024/25 je teprve druhým týmem, který padl ve stejném počtu utkání ve skupině o titul.
- Slavia dostala aspoň jeden gól v posledních šesti zápasech, což je její nejdelší série takových utkání od období srpen až říjen 2021. V této sezoně inkasuje v průměru 0,9 branek na zápas.
- Tomáš Ladra z Plzně zapsal proti Jablonci (5:0) sedmou asistenci v sezoně. Spolu s Provodem jsou jedinými, kteří dosáhli aspoň sedmi asistencí v tomto i minulém ročníku.
- Lukáš Haraslín ze Sparty dal v sezoně 13 gólů, přičemž šest z nich po individuálním průniku. Nikdo v lize jich nemá víc, v Evropě jde o Oliseho (8) a Yamala (7).
- Hradec porazil v posledním kole Slavii a poprvé v historii české ligy dvakrát porazil v jedné sezoně úřadujícího mistra. Zároveň směřuje k nejlepšímu umístění v ligové historii (4.).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup