Předplatné

Pravděpodobné sestavy: jak nastoupí Baník do zápasu o vše a kdo nahradí vyloučeného Millu?

Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro poslední kolo Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy pro poslední kolo Chance Ligy?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Vyvrcholení Chance Ligy je tady. V sobotu odpoledne se na sedmi stadionech najednou od 14 hodin rozehraje poslední kolo nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže. Zatímco o titulu i postupu do předkol evropských soutěží je rozhodnuto, zbývá rozlousknout, kdo z dvojice Dukla - Baník zamíří přímo do druhé ligy. Jak budou vypadat sestavy všech týmů v 5. kole nadstavby? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport. Získáte tím i přístup k exkluzivní slevě na televizi >>>

I v nadstavbě Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Dukla nevyhrála proti Baníku posledních šest ligových zápasů, když zaznamenala dvě remízy a čtyři prohry. Oba bodové zisky přitom zapsala na domácím hřišti.
  • Zápas mezi Duklou a Baníkem svede proti sobě dva týmy s největším počtem utkání bez vstřeleného gólu v této ligové sezoně. Oba neskórovaly už v 17 případech.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Mladá Boleslav zapsala na jaře osm čistých kont a v průměru inkasovala 0,9 gólu na zápas. Přitom před zimní pauzou dostávala v průměru 2,1 branek na ligové utkání.
  • Idris Hopi vstřelil o víkendu proti Dukle (2:0) svůj premiérový ligový gól ve věku 18 let a 4 dnů. Mladším střelcem Teplic v ligové historii je pouze Martin Fenin (17 let a 29 dnů).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Zlín inkasoval alespoň jeden gól v posledních deseti ligových zápasech, což je jeho nejdelší série bez čistého konta od období mezi únorem a dubnem 2024.
  • Slovácko má po zimní ligové přestávce průměrnou úspěšnost přihrávek do finální třetiny hřiště 69 %, což je druhé nejvyšší číslo na jaře po Spartě (73,5 %).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sigma skórovala alespoň jednou v posledních dvanácti ligových zápasech, čímž vyrovnala vlastní nejdelší střeleckou sérii v soutěži od období mezi srpnem 2022 a lednem 2023.
  • Karviná udržela jen tři čistá konta, což je nejméně ze všech. Zároveň dostala nejvíce gólů v tomto ročníku (57) a čelila druhé nejvyšší hodnotě očekávaných inkasovaných gólů (56,5).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Jablonec inkasoval ve čtyřech zápasech skupiny o titul už 13 gólů, tedy v průměru 3,3 branky na zápas. Od reformy soutěže v sezoně 2018/19 jde o nejhorší bilanci ze všech.
  • Liberec prohrál všechna čtyři utkání v nadstavbě a vstřelil jediný gól. Po Spartě v sezoně 2024/25 je teprve druhým týmem, který padl ve stejném počtu utkání ve skupině o titul.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slavia dostala aspoň jeden gól v posledních šesti zápasech, což je její nejdelší série takových utkání od období srpen až říjen 2021. V této sezoně inkasuje v průměru 0,9 branek na zápas.
  • Tomáš Ladra z Plzně zapsal proti Jablonci (5:0) sedmou asistenci v sezoně. Spolu s Provodem jsou jedinými, kteří dosáhli aspoň sedmi asistencí v tomto i minulém ročníku.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Lukáš Haraslín ze Sparty dal v sezoně 13 gólů, přičemž šest z nich po individuálním průniku. Nikdo v lize jich nemá víc, v Evropě jde o Oliseho (8) a Yamala (7).
  • Hradec porazil v posledním kole Slavii a poprvé v historii české ligy dvakrát porazil v jedné sezoně úřadujícího mistra. Zároveň směřuje k nejlepšímu umístění v ligové historii (4.).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia34238371:3177
2Sparta34227567:3373
3Plzeň34189760:3563
4Hr. Králové341681049:3956
5Jablonec341571243:4652
6Liberec3412101244:3746
    #TýmZVRPSkóreB
    1Ml. Boleslav349131249:5540
    2Teplice349121338:4239
    3Zlín341081642:5638
    4Slovácko34791830:5030
    5Baník34682029:4926
    6Dukla345111823:4826
    • Baráž o udržení
    • Sestup

    Začít diskuzi

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů