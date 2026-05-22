Sparta i Slavia se zajímají o Dúbravku, prozradil slovenský kouč. Zamíří z Anglie do Prahy?
Největší rivalové hledají nového gólmana a zdá se, že zapíchli oči do stejného bodu. Fotbalová Sparta a Slavia se mají zajímat o Martina Dúbravku z anglického Burnley, což prozradil na tiskové konferenci trenér slovenské reprezentace Vladimír Weiss starší.
Mezi povolanou trojicí slovenských brankářů sice figuruje sparťan Jakub Surovčík, ale dvě největší hvězdy národního týmu scházejí. Sedmatřicetiletý Dúbravka a Dominik Greif, který působí spolu s Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem v Lyonu, poslali novému kouči omluvenky.
„Je to z osobních, rodinných i zdravotních důvodů,“ vysvětlil Weiss starší na tiskové konferenci. „S oběma jsem si telefonoval, asi půl hodiny s každým. Důvodů je víc, ale vyšel jsem jim vstříc, když mě požádali o neúčast na prvním srazu,“ pokračoval.
Dúbravka je momentálně hráčem Burnley, které už má jistotu sestupu z Premier League. Byl jasnou gólmanskou jedničkou a odchytal pětatřicet zápasů. V posledních dvou soutěžních utkáních proti Aston Ville a Arsenalu však dostal přednost jednadvacetiletý parťák z Německa Max Weiss.
Bývalému sparťanovi skončí po sezoně platný kontakt s anglickým celkem a bude řešit, co se stane dál. Trenér Weiss starší situaci trochu nastínil. „Rozhoduje se o dalším pokračování. Určitě nezůstane v Burnley a přestoupí. Buď zůstane v Anglii, což si víceméně přeje, nebo má nabídky ze Sparty a Slavie Praha, což bylo i medializované. Uvidíme, jak se rozhodne,“ řekl 61letý kouč.
O zájmu Slavie, kterou může v létě opustit 30letý Jindřich Staněk, informoval jako první už ke konci března deník Sport a web iSport. Dúbravka se v kancelářích v Edenu objevil v nejužším výběru potenciálních posil. Přesto dosavadní jednání mezi zástupci klubu a gólmanem nebyla podle redakčních zdrojů úspěšná.
Že má být ve hře Sparta, za kterou Dúbravka v minulosti chytal, je nová věc. Letenští na jaře řešili absenci zraněného Petera Vindahla, jehož zatím bez problémů nahradil Surovčík. Dán schází trenéru Brianu Priskemu už od poloviny února, podstoupil operaci a velmi pravděpodobně nestihne ani start nové sezony. Navíc se už dlouhodobě spekuluje o tom, že pražský klub může opustit.
Tomáš Rosický, sportovní ředitel, přiznal v nedávném rozhovoru pro klubovou televizi, že Sparta v létě pravděpodobně přivede nového gólmana. Mluvilo se o Adamu Zadražilovi z Hradce, teď se díky kouči slovenské reprezentace dostalo ven další jméno.
Získá Dúbravku jedno z pražských „S“, nebo zůstane v Anglii?
