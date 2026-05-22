Tribuna Sever bude při oslavách titulu. Setkání s vedením Slavie, řeší malér z derby
Oslavy mistrovského titulu fotbalistů Slavie budou, dokonce i za podpory v posledních týdnech proklínané Tribuny Sever. „Ať na tribuně, nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění,“ napsali její zástupci na sociálních sítích. Zároveň informovali, že se potkali s vedením klubu a diskutovali o situaci, která se nastala v nedohraném derby proti Spartě.
Předseda Jaroslav Tvrdík zahájil po ostudném utkání razantní opatření. Mimo jiné rozhodl, že dokud se nevyřeší komplikované vztahy s Tribunou Sever, zůstane bezpodmínečně uzavřená.
V posledních dnech ale zřejmě došlo k prvnímu posunu. „Jednu věc, kterou s vámi můžeme a chceme sdílet, je, že jsme se sešli se zástupci klubu a obě strany mají chuť situaci vyřešit tak, aby se Tribuna Sever otevřela v prvním možném termínu,“ informovali zástupci fanouškovské skupiny na sociálních sítích.
Minulý víkend sice příznivci dorazili na venkovní utkání do Hradce Králové, ale do Edenu se nedostanou ještě nejméně na tři domácí zápasy. To jim zakazuje trest od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která zavřela slávistický stadion celkem na čtyři duely.
Verdikt tak platí i pro nedělní zápas proti Plzni, po němž svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského převezmou trofej pro ligového vítěze. Tvrdík nejprve zrušil veřejné mistrovské oslavy, jenže po zásahu majitele Pavla Tykače je vrátil zpátky do hry. I když samozřejmě v trochu jiném režimu.
„Majitel klubu využil svého práva. Rozhodl o tom, že máme hráčům i fanouškům slušnou a společensky kultivovanou formou jako kompenzaci dvou zápasů bez diváků připravit poděkování po konci sezony,“ vysvětlil Tvrdík.
Eden se otevře pro fanoušky
Slavia zorganizovala takzvanou Zahradní slavnost, jejíž výtěžek půjde na charitativní účely. Po konci utkání s Viktorií se otevře Eden i pro fanoušky. „Po příchodu na stadion společně s hráči znovu zvedneme mistrovský pohár nad hlavu, zazpíváme si slávistickou hymnu i chorál s kytarovým doprovodem Tomáše Holeše,“ stojí na klubových stránkách.
Před stadionem se bude utkání promítat, což má na starost Odbor přátel Slavie. V pátek dopoledne pak přišlo další zásadní prohlášení. Tribuna Sever se k Zahradní slavnosti připojí.
Zveřejnila i odůvodnění: „I proto, že jeden z lidí, pro které se pomoc organizuje, byl v minulosti s námi na Tribuně Sever. A mnozí z vás ho mohli vídat například na stánku se suvenýry. Proto jsme se rozhodli, že Tribuna Sever Store u vstupu číslo 2 věnuje v neděli 50 % své tržby do Nadačního fondu Slavie.“
Aktivní budou už při samotném utkání, protože se sejdou už před jeho výkopem před Edenem. „Historie se nám trochu opakuje a letošní oslavy mají zase lehce covidový nádech,“ začali zástupci skupiny své sdělení. „Dejte si mistrovské triko a sejdeme se před zápasem u vstupu číslo 2. Ať na tribuně, nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění,“ doplnili.
Jak oslavy třiadvacátého slávistického titulu nakonec dopadnou?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46