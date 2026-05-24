Předzvěst loučení? Sparta ukázala plán pro dny po Kairinenovi, klíčový muž jen na lavičce
Je jako strom, který léta stojí na svém místě. Neuhýbá, dodává jistotu, stálost. Jenže i takový držák může nakonec zmizet. Uvidí se, zda se to stane v případě Kaana Kairinena, poslední čtyři sezony jasně nejstálejšího člena základní sestavy fotbalové Sparty. Zelenou k odchodu má, sám se chce posunout a už v předposledním nadstavbovém kole Chance Ligy si tým vyzkoušel, jaké je to hrát bez něj, přestože je k dispozici. Fin proseděl vítězné utkání v Liberci na lavici.
Na dva střední záložníky, na tři, vše je jedno. Ani po změně systému, k níž se trenér Brian Priske (konečně) uvolil během jara kvůli personálním i výkonnostním potížím, neztrácel místo. Kaan Kairinen, číslo 6 na pozici šest. Jistota od jara 2023, kdy dorazil z norského Lilleströmu jako nenápadná posila.
Nakonec jsou z toho dva tituly, triumf v poháru, postup do Ligy mistrů, také však dvě rozpačité sezony pod Larsem Friisem i nyní pod Priskem.
Kairinen si i přes nezpochybnitelný týmový propad, jež potvrdil sám kouč, který mluvil po definitivní ztrátě titulu o osobní nespokojenosti, drží výkonnost na velmi slušné, spíše vysoké úrovni.
„Dřív bych to neřekl, ale pro Spartu je