Finálový a evropský stadion bude mít novou trávu. V Hradci příští sezonu vyběhnou na hybridu
Není největší, ale nejmodernější rozhodně. Jenže měla vadu na kráse, řečeno klišovitě. Jako kdyby si modelka vzala špinavé boty. Ale to se teď změní. Konečně. Stadion v Hradci Králové bude mít nové hřiště, trávník odpovídající jedenadvacátému století. Hybrid, což by měla být změna k lepšímu pro další sezonu.
Adam Zadražil, hvězda ligy a Hradce, si občas postěžoval: „Vypadám jako blbec.“ Vladimír Darida, záložník chystající se na mistrovství světa, který nikdy nevolí ostrá slova, navázal: „Vidíte to všichni, nedá se na tom hrát.“
Pánové láteřili naprosto poprávu. Plac v Hradci se během jara, ale vlastně už dříve, změnil v bažinu, pískovou pláž, prostě nedůstojné místo pro fotbal. Notabene když domácí Votroci valili za postupem do evropských pohárů.
Jaro pomohlo, to je jasné, vegetace se rozjela. Proto se poslední utkání včetně finále MOL Cupu, po němž křepčili Karvinští, odehrála na slušném povrchu. Přesto bylo jasné, že je nutné radikálně zasáhnout, ostatně klub to plánoval.
Pražská S, Plzeň a nově i Hradec
Nyní je to tady, na Malšáku se mění tráva, nově tu bude pro Konferenční ligu hybrid. „Jedná se o metodu, která využívá všívané hybridní vlákno. V Chance Lize používají podobný systém pouze Slavia, Sparta a Plzeň,“ uvedl klub.
„Práce začaly odfrézováním horní vrstvy travní hmoty. Následuje shrnutí a odvoz vegetační vrstvy z plochy a její přesun do mládežnického areálu Dukla. Tento materiál tak nezůstane ladem, ale bude použit pro zkvalitnění travnatých ploch, které slouží jako tréninkové centrum našim dorostencům,“ přidal se Milan Ptáček, bývalý hráč černobílých a nyní šéf stadionu.
Aktuálně se hřiště chystá. „Hrubé práce budou pokračovat doplněním pískové filtrační vrstvy a následným rozprostřením speciální vegetační vrstvy, jako nosné, pro založení hybridního trávníku. Veškeré plochy se vyrovnávají laserovou nivelací tak, aby 1. června bylo vše připraveno pro všívání hybridních vláken. Vše zakončíme výsevem plochy s následnou péčí, aby vše bylo nachystáno na start sezony,“ dodal Ptáček.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46