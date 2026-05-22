Příprava Dukly na invazi z Ostravy: posílení pořadatelů i stánků. Kolik baníkovců dorazí?
Sobotní bitva o přežití v první lize mezi Duklou a Baníkem rozpoutala fotbalové šílenství. Osmitisícová Juliska se chystá na velkou invazi Chacharů. Kdyby to kapacita dovolila, na klíčový zápas o všechno by dorazilo mnohem víc diváků. Vzhledem k důležitosti utkání je tak klub v pohotovosti. „Navýšili jsme kapacity pořadatelské služby na maximum. Domácí sektory a sektory fanoušků Baníku budou bezpečnostně zajištěny,“ říká pro iSport tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.
Pamatujete si takový zájem o zápas Dukly?
„Po zápasech minulého kola se utkání s Baníkem vyprodalo do 24 hodin. Je to mimořádné utkání, protože i větší zápasy se Spartou nebo se Slavií se vyprodávaly během týdne a vstupenky byly ještě krátce před utkáním. Zápas s Baníkem byl vyprodán týden před samotným utkáním.“
Kolik fanoušků Baníku očekáváte?
„Přesná data nemáme, protože nesbíráme informace, kdo si kupuje vstupenku na zápas. Baníku jsme vyhradili sektor navíc, takže čistě fanoušci hostů rychle vykoupili zhruba 1500 vstupenek.
Někteří Baníkovci ale určitě půjdou i na tribunu mezi ostatní diváky…
„SLO (kontaktní osoba pro fanoušky) Baníku nám zaslal informaci, že dorazí zhruba 2500 baníkovců. Pravděpodobně půjde jen o jejich odhad, ale my pracujeme s tímto číslem, stejně jako bezpečnostní složky.“
Plánujete speciální opatření v sektoru, kde se budou míchat fanoušci obou klubů?
„Připravujeme se na to. Navýšili jsme kapacity pořadatelské služby na maximum a už dva týdny průběžně komunikujeme s policií. Kotel domácích bude oddělen pořadateli, takže domácí sektory a sektory fanoušků Baníku Ostrava budou bezpečnostně zajištěny. Náš kotel zůstane na svém místě uprostřed tribuny a fanouškům dáváme zprávu, aby se srocovali právě v sektoru D.“
Jak to bude s klubovými symboly Baníku mimo jejich sektor?
„Přes SLO jsme urgovali fanoušky Baníku, aby nenosili symboly klubu do domácích sektorů. V případě, že fanoušci Baníku pronesou tyto symboly do domácích sektorů, bude je pořadatelská služba směrovat do sektorů vyhrazených pro fanoušky hostů.“
Na konci zápasu může vzhledem k důležitosti dojít k výbuchu emocí. Budete speciálně hlídat, aby fanoušci nevnikli na hřiště?
„Určitě, jsme na to připraveni a komunikujeme s pořadatelskou službou. Pořadatelé budou během celého utkání rozmístěni na spodku tribuny, aby zabránili případnému pokusu o vstup na hřiště. V pohotovosti zasáhnout bude i Policie ČR. Žádáme všechny fanoušky, aby nevstupovali na hrací plochu v žádný moment utkání, ani po jeho skončení.“
Jste připraveni na velký nával i co se týče stánků s občerstvením?
„Vzhledem k omezeným dispozicím našeho stadionu budou pravděpodobně vznikat fronty. Kapacity stánků a cateringu jsme navýšili na maximum a fanoušci se mohou těšit na řadu stánků se street foodem, klobásami i s alkoholickými a nealkoholickými nápoji.“
Řešíte vzhledem k zájmu i problémy s překupníky vstupenek?
„Registrujeme zájem ze strany překupníků a sdílení lístků na sociálních sítích. V oficiálním prodeji je zápas vyprodaný a varujeme všechny fanoušky před nákupem z druhé ruky, protože se může stát, že nebudou vpuštěni na stadion. Zároveň důrazně nedoporučujeme, aby lidé jezdili na stadion bez vstupenek.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup