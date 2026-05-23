Jarolím je žhavým zbožím, rezonuje i v Sigmě. V čem jsou jeho největší přednosti?
Přišel, viděl, zaujal, zvítězil. Kouč Marek Jarolím dotáhl karvinský fotbal k historickému a nezapomenutelnému úspěchu. O to víc se cení, že v době, která je pro Slezany nejistá. Posunul hráče i celý klub, stejně tak na sebe upozornil u dalších zájemců. A že jich časem bude! Recenze na něj jsou prakticky pětihvězdičkové.
Když se zeptáte ve Slavii nebo v Jihlavě, všichni vám ho vychválí. Nejvíc ale samozřejmě v Karviné, kterou dotáhl k triumfu. Středeční výhrou ve finále MOL Cupu se trenér Marek Jarolím postaral o suverénně největší sportovní radost v téměř padesátitisícovém městě. A to při vší úctě k tamním házenkářům, kteří dlouhodobě patří k tuzemské špičce.
Usměvavý chlapík, jenž den po finále oslavil dvaačtyřicáté narozeniny, přebíral MFK v říjnu. V době, kdy všechno šlapalo. V Česku nebývá zvykem, aby trenéři končili jinak než vyhazovem či vypršením smlouvy. V Karviné to bylo jinak.
Martin Hyský odešel za lepším. Když se uvolnilo místo po Miroslavu Koubkovi, plzeňskou nabídku přijal. Stála před ním kariérní výzva, která bude v nadcházejících sezonách ještě mnohem sledovanější. Ambic se Viktoria nezříká, s miliardářem Michalem Strnadem v zádech se trofeje čekají.
Podobný kariérní posun může v blízké či vzdálené budoucnosti potkat také Jarolíma,