Boj o udržení v lize: drobná komplikace vs. totální tragédie. Zachrání Baník síla kádru?
Zcela nevídaná situace. Jeden zápas, který rozhodne. Nejde ovšem o typické finále, kdy mohou oba týmy spíš jen získat něco navíc a slavit. Poslední kolo Skupiny o záchranu Chance Ligy funguje přesně obráceně. Nehraje se o pohár, postup nebo jinou odměnu, ale o odvrácení katastrofy. I když v tomto ohledu se přístup obou soupeřů dost liší a Dukla i Baník by se k variantě pádu stavěly výrazně jinak. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Zraky českých fanoušků se v závěrečném kole budou v sobotu odpoledne upínat především na Julisku. Paradoxně je souboj posledního s předposledním jasně největším lákadlem kola, na žádných podstatných místech tabulky už ke změnám jistě nedojde.
Netradiční „finále“ má pak spoustu dalších specifik. Utkají se v něm dva celky v naprosto rozdílné pozici.
Dukle bude pomáhat domácí prostředí (i když tribuny poženou jednoznačně soupeře) i lepší postavení v tabulce po základní části, které v praxi znamená, že Pražanům stačí remíza. Vedle toho je tu ještě podstatná psychologická výhoda – na Julisce s tímto scénářem před sezonou v podstatě počítali.
V předchozím ročníku se Dukla pádu do druhé ligy vyhnula až na poslední chvíli, když barážový dvojzápas proti Vyškovu zvládla teprve v penaltovém rozstřelu. V létě pak s novým majitelem naprosto obrátila směr, jako sportovní ředitel přišel Martin Hašek, trenér David Holoubek a změnila se většina kádru – v kolonce příchodů i odchodů najdete přes dvacet jmen.
Jediný sportovní cíl pro sezonu tak zněl nesestoupit. Zcela se vyhnout baráži by pak v klubu považovali za obrovský úspěch. „Teď prožíváme úplně nejrizikovější období. Všechno se rozbouralo, ale to nové je ještě syrové,“ vysvětloval v rozhovoru pro Ligu naruby v zimní přestávce Hašek.
Rozdíl v dopadu na oba kluby
V další otázce ohledně případného sestupu pak pronesl od té doby velmi často opakovanou větu: „Použiju slova majitele – znamenalo by to drobnou komplikaci a zpoždění našeho projektu.“ Poslední místo a přímý sestup Dukly by tak šokoval málokoho a vedení je na něj v rámci možností připravené.
Naopak v Ostravě by šlo o naprostou katastrofu. Před sezonou by si na tuto variantu nevsadil snad nikdo, i v průběhu ročníku stále celá fotbalová veřejnost čekala, kdy se konečně Baník odrazí.
Neodrazil se. Zatím se stále jen boří hlouběji do bláta a v sobotu má poslední možnost se z něj vyhrabat. Co hraje ve prospěch Baníku? Silnější kádr, fanouškovská podpora v hledišti i absence tří klíčových mužů z tábora soupeře (Hunal, Kozma, Milla), kteří pykají kvůli karetním trestům.
O to větší je však na favorita tlak. Dvě sezony po sobě obsadil pohárové příčky a celý region snil o dalším zlepšení, ukotvení pozice v top 4 a definitivním potvrzení, že Ostrava patří mezi nejsilnější hráče.
Teď však bude muset s nožem na krku odvracet apokalypsu, kterou si vůbec nikdo v klubu nepřipouštěl. Nastal by odliv velké části hráčů, o patro níž by muselo administrativně i velmi nadějně vypadající druholigové béčko, klubový měšec by se otřásl vlivem nižších příjmů…
Šlo by o kolosální ostudu, pod kterou nechce být podepsaný nikdo.
Dvorník: Těším se!
Proto teď stále čerstvý kouč Josef Dvorník bude doufat v nadstandardní schopnosti svých svěřenců. Hráči jako Jedlička, Frydrych, Kričfaluši či Jurečka si zkrátka pád nemůžou dovolit. Aby tuhle misi baníkovci zvládli, musejí překonat především vlastní strach, který jim v posledních měsících často svazoval nohy.
Zápas ve stylu „game seven“ je pro každého výzvou. „Neskutečně se těším! Mluvil jsem o tom už dřív, že jsem něco podobného zažil loni v béčku. Samozřejmě hrát o záchranu v první lize je něco jiného než ve druhé. Ale myslím si, že jsem mentálně natolik silný, že to dovedu přenést na hráče,“ burcoval po minulém kole Dvorník. Už tehdy přitom balancoval na hraně prvoligové existence.
Nyní se chystá na druhé kolo záchranářských finále. Pokud uspěje, bude následovat poslední krok v podobě ošemetné baráže. Až pak by si případně mohli všichni chachaři vydechnout, ale žádných velkých oslav by se nedočkali.
Stejně je na tom i soupeř. V tom tkví specifičnost tohoto souboje. Finalisté se neutkávají na vrcholu hory, kde je zdola s obdivem pozorují překonaní soupeři. Perou se nad hranicí propasti o holý život. Kdo z nich padne?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Ml. Boleslav
|34
|9
|13
|12
|49:55
|40
|2
Teplice
|34
|9
|12
|13
|38:42
|39
|3
Zlín
|34
|10
|8
|16
|42:56
|38
|4
Slovácko
|34
|7
|9
|18
|30:50
|30
|5
Baník
|34
|6
|8
|20
|29:49
|26
|6
Dukla
|34
|5
|11
|18
|23:48
|26
- Baráž o udržení
- Sestup