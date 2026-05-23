Předplatné

Sestoupí Dukla, nebo Baník? Experti se neshodnou: Všichni budou ve stresu

Kdo ovládne zápas o všechno na pražské Julisce?
Kdo ovládne zápas o všechno na pražské Julisce?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Michal Frydrych snížil proti Teplicím na 1:2
Michal Frydrych snížil proti Teplicím na 1:2
Zdrcení hráči Baníku po prohře v Teplicích
Zklamaní fotbalisté Dukly po prohře v Teplicích
Zklamaní fotbalisté Dukly po prohře v Teplicích
Trenér Dukly Pavel Šustr nebyl vůbec spokojený s výkonem rozhodčího Ondřeje Berky v utkání v Teplicích
7
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Na jedné straně výhoda domácího prostředí a bod k dobru, na té druhé větší kvalita kádru a hlavně obrovská podpora fanoušků. Dukla a Baník jdou do zápasu, který může výrazně ovlivnit budoucnost obou klubů. Zeptali jsme se na názor fotbalových expertů. Ti mluví o psychice, soudržnosti kabiny i schopnosti zvládnout tlak okamžiku. Kdo podle nich zvládne nejdůležitější utkání sezony?

Stanislav Levý

  • bývalý ligový hráč a trenér, expert iSportu

Baník to zvládne
„Vyhrál v minulém kole nad Zlínem, naopak Dukla to měla ve vlastních rukách, ale v Teplicích potřebný krok neudělala. Teď jí stačí remíza. Baník nemá vydařenou sezonu, nicméně má kvalitnější mužstvo a ohromnou podporu fanoušků. Chci věřit, že se rozhodne na hřišti po sportovní stránce a nebudou tam žádné jiné okolnosti. Oba týmy budou pod velkým tlakem. Dukla už byla odepisovaná, ale dostala se zpátky a měla šanci si baráž vybojovat v Teplicích. Dostala se na dostřel, ale nezvládla to. Pro Baník by byl přímý sestup jednoznačně daleko větším zklamáním.“

David Kobylík

  • bývalý ligový hráč, expert iSportu

Klíčový faktor remíza
„Myslím si, že sestoupí Baník, protože remíza, která v tomto případě Dukle stačí, je opravdu velké závaží na miskách vah. Možná se to nezdá, ale fakt, že vám stačí bod k záchraně, je důležitý faktor. Navíc mezinárodní kabina Dukly podle mě není tak psychicky zatížená možným sestupem a kritikou. Hlava hraje obrovskou roli, Ostrava je pod úplně jiným tlakem. Utkání skončí právě remízou, což dolů bohužel pošle Baník. Bude mě to mrzet, protože si nepřeju, aby velký klub z Moravy či Slezska ligu opustil.“

Jakub Podaný

  • bývalý ligový hráč, expert Oneplay

Kvalita se ukáže
„Je to rébus a každý má své pro a proti. Baník je na tom lépe, co se týče kvality kádru. Dukle navíc budou chybět stěžejní hráči Hunal, Milla a hlavně Kozma, což je pro ni obrovská ztráta. Pro Duklu naopak hraje domácí prostředí, i když v hledišti podporu mít nebude, a hlavně pozice v tabulce, kdy jí stačí remíza. Myslím, že to bude hodně opatrný zápas a moc gólů neuvidíme. Baník do toho půjde na riziko až případně ve druhém poločase. Nakonec se přikloním k tomu, co si říkám celý půlrok, tedy že se potvrdí vyšší kvalita kádru a Baník to zvládne.“

Luděk Zelenka

  • bývalý ligový hráč, expert ČT

Fotbal rozhodovat nebude
„Sestoupí Baník. Celé jaro si sice říkáme, jak skvělý má kádr, ale nedokázali ho nastartovat. Něco tam zkrátka nefunguje a nevěřím, že se to teď změní. Na psychiku to bude hrozně těžký zápas, ve stresu budou všichni, i Dukla. Podle mě to právě kvůli vypjatosti situace nebude o fotbalové kvalitě. Tyhle zápasy jsou hlavně o soudržnosti mančaftu a v tom je Baník nejhorší, proto na jaře tápe. Fanouškovská podpora mu sice může trochu pomoct, ale rozhodne se na hřišti. Kolikrát fanoušci vytvořili fantastickou atmosféru a Baník stejně hodně zápasů nezvládl.“

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů