SESTŘIH: Olomouc - Karviná 4:0. Sigma skončila sedmá, v odvetě finále si zastřílela
Fotbalisté Olomouce v prvoligové nadstavbě ovládli play off o umístění. V domácí odvetě finále rozdrtili Karvinou 4:0 a stvrdili triumf po úvodní venkovní výhře 3:1. Hanáci dali po dvou brankách v obou poločasech, mezi 26. a 29. minutou se trefili Danijel Šturm a Péter Baráth, po změně stran se prosadil střídající Antonín Růsek a Louis Lurvink.
Sigma v nejvyšší soutěži obsadila sedmou příčku, Slezané, kteří ve středu ovládli domácí pohár, skončili osmí. Olomouc si díky triumfu v play off o umístění zajistila na příští sezonu volný los pro druhé kolo MOL Cupu, finanční bonus obdrží oba finalisté.
Karvinští tři dny po vítězství ve finále poháru nad Jabloncem podle očekávání zamíchali se sestavou, trenér Jarolím udělal v zahajovací jedenáctce hned osm změn včetně brankářského postu. Také Hanáci znovu nasadili gólmanskou dvojku Stoppen, jinak ale hráli v prakticky nejsilnějším složení. Sigma na poslední zápas sezony nabídla vstup zdarma a do hlediště dorazilo 6539 diváků.
Slezané po úvodní domácí prohře o dvě branky museli hrát riskantněji a Sigma od úvodu hrozila rychlými protiakcemi. V 26. minutě se ve vápně uvolnil Šturm a ze strany střelou mezi nohy překonal gólmana Lapeše. Slovinský křídelník si po zimním příchodu na Hanou připsal pátou trefu v české lize.
Zhruba za tři minuty přidali domácí pojistku. Sylla vysunul kolmicí Barátha, vybíhající gólman Lapeš napálil olomouckého záložníka míčem a balon se dokutálel za čáru. Maďarská zimní posila skórovala v české lize podruhé.
V 41. minutě dostal po centru hlavičkou balon do sítě Condé, jenže gól nakonec kvůli těsnému ofsajdu neplatil. Autor jedné z karvinských branek ve finále poháru se neprosadil ani těsně před pauzou, kdy těsně minul.
V 58. minutě mohl snížit Fiala, hráč hostující ve slezském celku z Olomouce ale sám před Stoppenem upadl. Jinak byli dál nebezpečnější domácí. Lapeš ještě vychytal Janoška a téměř zázračně kapitána Krále, po hodině hry už však nemohl zareagovat na Růskův pokus, který si do vlastní sítě tečoval střídající Valošek.
Obrana Slezanů se rozpadla a v 82. minutě inkasovala počtvrté. Na Beranův centr z rohu si naskočil Lurvink a s pomocí tyče překonal Lapeše. Karviná potvrdila, že má nejhorší defenzivu soutěže, v ligové sezoně inkasovala 61 branek.
Hosté se nedočkali ani snižující trefy, Fialův gól kvůli dalšímu ofsajdovému postavení Condého neplatil. Olomouc si připsala nejdrtivější vítězství v lize od loňského února, kdy rovněž 4:0 deklasovala Pardubice. Sigma zakončila sezonu třetím vítězstvím z posledních čtyř duelů nejvyšší soutěže. Naopak Karviná prohrála počtvrté z minulých pěti ligových zápasů.