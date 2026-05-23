Křetínský otevřeně o Slavii: Žije z kultu agresivity, vymklo se jí to. A co Sparta?
O fotbale v poslední době Daniel Křetínský veřejně nemluví. V podcastu Petra Šimůnka „Všechno začíná dnes“ ale udělal několik dnů po skandálně nedohraném derby výjimku. „Slavia žije z kultu agresivity, který je vydávaný za srdcařství. A vymklo se jí to zpod kontroly,“ říká majitel Sparty s tím, že podle něj nejde chtít kultivovat fotbalové prostředí a zároveň mít v realizačním týmu lidi jako Zdeněk Houštecký či Pavel Řehák. Zároveň Křetínský připustil, že Sparta naopak po odchodu Ladislava Krejčího zdravou míru bojovnosti ztratila.
Jsou to dva týdny od chvíle, která šokovala nejen fotbalovou veřejnost. Muži s kuklami na hlavě a světlicemi v rukou vběhli ještě před skončením derby z Tribuny Sever na hřiště v Edenu. Napadli několik hráčů Sparty, zápas se nedohrál a nakonec byl kontumovaný.
Nejen ve sportovním prostředí se rozjela debata, proč ke skandálu došlo a jak ho řešit. Nyní nabízí svůj přímočarý pohled na věc i Daniel Křetínský.
„To vběhnutí na hřiště se fanouškům nepodařilo, ale co je opravdový problém, je to následné násilí. To je neporovnatelné,“ myslí si. „Slyšel jsem pak nějaké vyjádření Jardy Tvrdíka a nepochybuji, že je z toho extrémně nešťastný. Ale bohužel říkám – vím, že jste toto nechtěli, ale pracovali jste s tou agresivitou příliš dlouho a příliš intenzivně. A vymklo se vám to,“ posílá Křetínský do Edenu jasný vzkaz v podcastu Všechno začíná dnes (celý díl na herohero.co/vsechnozacinadnes už 28. května).
„Blázni“ Houštecký a Řehák jako symbol problému
V rozhovoru s Petrem Šimůnkem, mimo jiné dlouholetým fanouškem Slavie, připouští, že přiměřenou míru agresivity a nasazení každý úspěšný tým potřebuje. „A moje hodnocení je takové, že nám od odchodu Ládi Krejčího ta agresivita a emoce boje chybí. A Slavia toho všeho má už léta příliš.“
Podle Křetínského založil už před léty trenér Jindřich Trpišovský hru Slavie dominantně a vědomě na fyzickém výkonu a agresivitě. A ta se nakonec propsala do fungování celého klubu.
„Takže přestože Trpišák podle mě, jak jsem ho kdy sám viděl, v sobě tu agresivitu nemá, tak on si tam drží ty své blázny, jako jsou Houštecký nebo Řehák. A právě tyhle lidi jsou pro mě důvodem toho, proč vběhli fanoušci Slavie na hřiště a házeli tam světlice,“ míní Křetínský s tím, že právě agresivní chování slávistické lavičky v konečném důsledku ovlivňuje i fanoušky na tribunách v Edenu.
Slavii táhl Trpišovský a Provod, Sparta bez bojovnosti
Přitom pro fotbalovou práci slávistického trenéra, který s klubem získal už šest titulů, má majitel Sparty slova uznání. O Trpišovském mluví jako o chytrém chlapovi a nejúspěšnějším kouči.
„Mám pro něj velký respekt. Slavia má dvě obrovská aktiva – a to je právě Trpišovský a Lukáš Provod. Oni jsou centrální stavební kameny slávistického úspěchu,“ myslí si.
Současnou Spartu pak vidí naopak jako tým, který zdravou bojovnost ztratil. „Musím říct objektivně, že my jsme se naopak dostali na úrovni kabiny a hřiště do situace, kdy nám toto chybí úplně. A to nesnáším dobře.“
Jako příklad uvádí zápas na konci základní části Chance ligy, kdy Sparta nečekaně prohrála v Ďolíčku s Bohemians 0:2. A to v situaci, kdy mohla slávistický náskok v čele tabulky stáhnout před nadstavbou na pět bodů.
„Můžeme získat titul a ty vidíš, že tam sice máme tři čtyři kluky, kteří by pro to umřeli, ale tým jako celek tu potřebnou bojovnost nemá. Takže já Slavii prvky té bojovnosti závidím, ale říkám: Pracovali jste s tím poslední léta až příliš a vymklo se vám to,“ opakuje Křetínský.
Kultivovat prostředí nemůžete s nenávistí
Jinak si ale majitel Sparty myslí, že klíč k možné kultivovanější atmosféře mezi dvěma největšími českými kluby vede ve změně chování realizačního týmu Slavie.
„Skutečným řešením je nemít lidi jako Houštecký nebo Řehák v kabině. Nebo je přeprogramovat do normálního chování,“ říká s tím, že ale nechce úhlavnímu sokovi rozhodně nic radit: „Jsem jen přesvědčený o tom, že nemůžeš v jeden moment chtít kultivovat fotbalové prostředí a mít v srdci klubu někoho, kdo žije nenávistí.“
Sám už se ale do fotbalových diskuzí zapojovat nehodlá. „Za nás ty debaty vede František Čupr. Já jsem se jen krátce bavil o nějaké situaci s Pavlem Tykačem a on se v té věci chová klidně a normálně. Ani já, ani Pavel Tykač ale nejsme klíčem k tomu řešení,“ uzavírá v podcastu Všechno začíná dnes.
Všechno začíná dnes je nový autorský rozhovorový podcast Petra Šimůnka, jedné z nejuznávanějších osobností českých ekonomických médií. Je to podcast o ambici, odvaze, svobodě, úspěchu, selhání a ceně, kterou člověk platí za to, že nechce žít malý život.