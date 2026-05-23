Dukla – Baník 0:3. Domácí sestup po TŘECH vlastních gólech. První reakce

Smutný Lukáš Penxa poté, co si vstřelil vlastní gól
Smutný Lukáš Penxa poté, co si vstřelil vlastní gólZdroj: Blesk:Maria SVACKOVA
Milan Baroš v euforii po gólu Baníku
Ostravští hráči slaví gól, opět bude zapsán jako vlastní
Pavel Šťastný, Petr Fantyš, Michal Kvasnica
 Poslední hádanka v Chance Lize rozluštěna! Přímo z ní sestupují fotbalisté Dukly, kteří v přímém souboji o předposlední místo podlehli Baníku 0:3. Na vyprodané Julisce v Praze inkasovali tři vlastní góly. Ostravský tým nyní čeká baráž o udržení proti Táborsku, druhou barážovou dvojici tvoří Slovácko a Artis Brno. Sledujeme ONLINE reakce na rozuzlení skupiny o záchranu na iSport.cz.

Zprávy ze dne 23. května 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 16:17

Josef Dvorník, trenér Baníku: „Zvládli jsme celý zápas skvěle, pro tohle jsme si sem přijeli. Ať si to teď kluci hodinku užijí, po příjezdu do Ostravy pokračujeme regenerací a jedeme dál. Máme málo času, musíme se nachystat na soupeře (Táborsko). Hrálo se o všechno, na hráče dolehla nervozita. Ne všichni byli ve správné nabídce, odskakoval nám míč. Ale v každém zápase děláme všechno pro to, abychom zůstali v lize. Vím, jak Táborsko hraje, mám je načtené z béčka. Mají skvělé hráče ve středovce, musíme se připravit. Samo to ale nepůjde!“

Kouč Josef Dvorník udílí během pauzy na občerstvení pokyny
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 16:08

Pavel Šustr, trenér Dukly: „Převládá ve mně smutek a zklamání. Nezvládli jsme hlavní úkol – zachránit první ligu. Mrzí mě to vůči lidem z Dukly. Nezbývá nám nic jiného, než aby celý klub postavil tým, který bude bojovat o postup. Druhá liga je hrozně těžká.“

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 16:05

Na závěr děkovačky speaker Baníku upozornil, že vyhráno ještě není. „Čeká nás ještě spousta práce, tohle není konec!“ znělo z megafonu. Následoval mohutný potlesk všech fanoušků.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 16:01

Momentálně probíhá děkovačka ostravských fanoušků. Na polovině hřiště postávají hráči domácích, kteří mají sklopené hlavy. Jejich příznivci se je pokoušejí přivolat blíž až k oplocení.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 16:00

Konečné resumé po konci všech zápasů:

  • z první ligy sestupuje Dukla
  • Baník jde v baráži na Táborsko (začíná v úterý doma)
  • Slovácko jde v baráži na Artis (začíná ve středu venku)
  • z druhé ligy sestupuje Jihlava a Sparta B
Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:59
Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:58

Ostravští fanoušci vyvolávají kapitána Michala Frydrycha. Hráči obcházejí celou tribunu na Julisce.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:58

Ruce Václava Brabce, majitele ostravského klubu, vyletěly se závěrečným hvizdem okamžitě nahoru. Následovalo poplácání s Markem Jankulovskim. Pro Baník ale sezona ještě nekončí.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:57

Trenér sestupující Dukly Pavel Šustr si podal ruce s realizačním týmem soupeře a následně si delší dobu něco vysvětloval asistentem rozhodčího Jiřím Křížem. Debata skončila klidným podáním ruky.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:56

Dukla - Baník 0:3 (konec zápasu): Rozhodčí Rouček odpískal konec a je hotovo. Dukla končí na posledním místě a padá do druhé ligy, na tribunách se z větší části oslavuje. Baník znovu přežil kritickou situaci dostane další šanci v baráži.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:55

Dukla - Baník 0:3 (90.+4. minuta): Zkušení hráči Ostravy chválí a tleskají Vítku Škrkoňovi, osmnáctiletému odchovanci, který si vede velmi dobře v soubojích a před týdnem v lize debutoval. Jak však psal iSport před pár dny, talentovanému útočníkovi za rok končí v Baníku smlouva.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:53

Dukla - Baník 0:3 (90+2. minuta): Kotel Baníku a přilehlé sektory stojí a chystají se na oslavy. „Baníček nikdy nespadne,“ zněl poslední chorál. Jestli to bude pravda ukáže příští týden baráž proti Táborsku.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:50

Dukla - Baník 0:3 (90+1. minuta): Začalo posledních pět prvoligových minut pro Duklu.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:45

Dukla - Baník 0:3 (86. minuta): Na drama už to fakt nevypadá, v kotli hostů se pomalu schyluje k oslavě první klíčové podmínky k záchraně, a to posunu na barážovou příčku.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:43

Dukla - Baník 0:3 (84. minuta): Šance na zdramatizování výsledku na straně Dukly. Diallo unikal sám proti Jedličkovi ale napálil jen gólmana Baníku. Z další akce zblokovala obrana střelu Pekharta na roh.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:34

Dukla - Baník 0:3 (74. minuta): Baník zvyšuje vedení a Dukla padá do druhé ligy. Sinjavskij se uvolnil nalevo a jeho centr si srazil do branky Penxa. Třetí vlastní branka v jednom zápase. Gól velmi emotivně slavil na ochozech majitel Baníku Václav Brabec.

Radost baníkovských hráčů po druhé brance na Julisce
Milan Baroš v euforii po gólu Baníku
Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:30

Dukla - Baník 0:2 (71. minuta): Žádné překvapení, na Julisce je vyprodáno. Hlasatel oznámil návvštěvu 7932 diváků. Převahu mají zcela určitě hosté.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:29

Dukla - Baník 0:2 (67. minuta): Několikrát v krátkém čase usedl na trávník ostravský útočník Gning. Pravděpodobně šlo o lehké zranění a na závěr utkání ho nahradí mladík Škrkoň. Dukla posílá na plac další ofenzivní sílu, přichází Pekhart a Hindi Sief, končí Čermák a Mikuš.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:27

Dukla - Baník 0:2 (65. minuta): Nad kotlem ostravských fanoušků stojí ve VIP prostorech majitel klubu Václav Brabec, vedle něj je Marek Jankulovski. Oba jsou momentálně určitě o dost klidnější.

Majitel Baníku Václav Brabec
Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 15:21

Dukla - Baník 0:2 (61. minuta): Trenér Šustr po další akci ostravského celku emotivně vyletěl, Pražané mají velké problémy s rychlými kontry.

#TýmZVRPSkóreB
1Teplice3510121340:4242
2Zlín351181643:5641
3Ml. Boleslav359131349:5740
4Slovácko35791930:5130
5Baník35782032:4929
6Dukla355111923:5126
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

