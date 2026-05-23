ONLINE: Dukla - Baník 0:0. Na hřišti vládne nervozita, Baroš a Krajčo na tribuně

Na Julisku si našla cestu i ostravská legenda Milan Baroš
Na Julisku si našla cestu i ostravská legenda Milan BarošZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Baník přišel podpořit i Richard Krajčo
Ani fanoušci Dukly se nenechali zahanbit
Choreo fanoušků Baníku odkazující na extrémní rozdíl v zisku bodů ve srovnání s minulou sezonou
Majitel Baníku Václav Brabec
Tvrdý boj o záchranu mezi Baníkem a Duklou
Fanoušci Baníku na Julisce
Pavel Šustr, trenér Dukly
Mezi fotbalisty Dukly a Baníku se v přímém souboji ve Skupině o záchranu rozhoduje o přímém sestupujícím týmu z Chance Ligy. Před závěrečným kolem nadstavby měli oba rivalové stejně bodů, ale Pražané skončili v tabulce lépe po základní části, a tak jim na vyprodané Julisce stačí i remíza. Sledujte ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo z vyprodané Julisky.

Zprávy ze dne 23. května 2026

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:32

Dukla - Baník 0:0 (30. minuta): Solidní akce Plavšiče, křídelník Ostravy se zbavil uprostřed pole protihráčů, táhnul brejk, nakonec zvolil střelu místo prostrčení na Jurečku. Bohužel pro Baník byla slabá, Bačkovský situaci kontroloval.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:30

Dukla - Baník 0:0 (26. minuta): Komplikace pro Duklu, žlutou kartu dostává další obránce, tentokrát Traore. Se spoluhráčem Haškem si musí dávat velký pozor.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:28

Dukla - Baník 0:0 (25. minuta). Kromě zpěváka Richarda Krajča je v bílém kotli ostravských fanoušků přítomen i legendární útočník Milan Baroš. Samozřejmě taky v bílém triku a za mohutného povzbuzování svého milovaného klubu. Na Julisce nechybí například ani Matěj Kovář, pravděpodobná reprezentační brankářská jednička pro mistrovství světa 2026.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:27

Dukla - Baník 0:0 (24. minuta). Vzhledem k vysoké teplotě rozhodčí utkání přerušil a oba týmy se jdou občerstvit k lavičkám. Trenéři rozdávají taktické pokyny.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:25

Dukla - Baník 0:0 (22. minuta): Naštvaný Jedlička zpucoval spoluhráče za to, že několik desítek metrů nechali v poklidu Mikuše rozběhnout až k jeho šestnáctce a vystřelit. Rána šla nad bránu, ale zkušený gólman obráncům důrazně vysvětloval, co se mu nelíbilo. Hlavou kroutil i kapitán Frydrych.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:23

Dukla - Baník 0:0 (20. minuta): Úvodních dvacet minut za námi, podle očekávání velmi nervózních a opatrných. Na výraznější šanci se čeká, nikdo nechce udělat zbytečnou chybu.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:21

Dukla - Baník 0:0 (18. minuta): Hráčům zatím dělá problém i porvch. Postupně popadali na zem Jurečka, Gilbert a naposledy Traore, po jehož zaváhání vznikl zmatek ve vápně domácích.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:15

Dukla - Baník 0:0 (11. minuta): Také Jedlička už si sáhl na míč, dalekonosný pokus Mikuše z přímého kopu bez problémů kryje. Domácí se herně zvedají.

Petr Fantyš, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:15

Dukla – Baník 0:0 (12. minuta): Podpora hostujících fanoušků neutichá. Nad kotlem Baníku se nyní vznáší modrý kouř z dýmovnic. Hlasatel znovu žádá, aby diváci nepoužívali pyrotechniku.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:13

Dukla - Baník 0:0 (9. minuta): Máme za sebou první střelu na bránu, Beweneho pokus nicméně pohodlně chytá Bačkovský. Po nervózním úvodu je nyní Ostrava aktivnější.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:11

Dukla - Baník 0:0 (8. minuta): První složitá situace pro sudího Roučka! Bewene pálil, jeho ránu zblokoval na roh Čermák, podle baníkovců rukou. Žádali penaltu, ale rozhodčí správně viděl, že ruka byla u těla.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:08

Dukla - Baník 0:0 (6. minuta): Ostravskému trenérovi Dvorníkovi zatrnulo, po souboji s Tijanim zůstal na zemi ležet Jurečka, svíjel se bolestí. Útočník se ale nakonec postavil na nohy, o pár sekund později dostává žlutou kartu domácí Hašek za nakopnutí Gninga.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:04

Dukla - Baník 0:0 (1. minuta):  Krátce před startem vytáhli fanoušci Baníku úsměvné choreo s nápisem Extrémní proměny, týkající se bodového zisku z minulé sezony (71) a z této (26). Propad je šílený.

Důležitý moment
23. května 2026 · 14:02

Dukla - Baník: Utkání začalo!

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:01

Dukla - Baník: Ještě před výkopem došlo na gratulace velkým osobnostem Pražanů. Jan Fiala oslavil 70. narozeniny, Jiří Němec má 60 let. Během poločasové přestávky bude připomenuto letošní 40. výročí postupu Dukly do semifinále Poháru vítězů pohárů ze sezony 1985/86. Na hrací ploše budou klubové legendy Petr Rada, Ladislav Vízek, Petr Kostelník nebo Milan Luhový.

Pavel Šťastný, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 14:01

Dukla - Baník: Na tribuně Julisky dominuje bílá. O tom žádná. Spíkr koordinuje fanoušky i na druhé straně vzdálené od sektoru hostů, při nástupu hráčů se rozléhá hymna Ostravanů. Za lavičkami stojí skupina legend pražského klubu, mezi nimi také Petr Rada nebo Ladislav Vízek, autor komentářů pro deník Sport a web iSport.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 13:57

Dukla - Baník. Na dálku Ostravě fandí i příznivci spřátelených Katovic z Polska, baníkovcům poslali videem mohutnou podporu.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 13:48

Dukla - Baník: Oproti tomu domácí trenér Pavel Šustr musel vynuceně udělat v základní sestavě změny, protože mu chybí vykartované trio Milla, Hunal a Kozma. Bačkovský - Hašek, Traore, Purzitidis, Šehovič - Penxa, Tijani, Velasquez, Čermák - Gilbert, Mikuš.

Michal Kvasnica, redaktor iSport.cz
23. května 2026 · 13:40

Dukla - Baník: Základní sestava Ostravy zůstává oproti zápasu se Zlínem beze změny, kouč Josef Dvorník věří vítěznému složení. Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Musák, Kričfaluši, Sinjavskij - Plavšič, Gning, Jurečka.

Baník Ostrava
23. května 2026 · 12:44

Z Ostravy vyrazil podpořit Baník početný kotel.

Chance Liga - Skupina o záchranu - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Ml. Boleslav349131249:5540
2Teplice349121338:4239
3Zlín341081642:5638
4Slovácko34791830:5030
5Baník34682029:4926
6Dukla345111823:4826
  • Baráž o udržení
  • Sestup

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

