ONLINE: Dukla - Baník 0:0. Na hřišti vládne nervozita, Baroš a Krajčo na tribuně
Mezi fotbalisty Dukly a Baníku se v přímém souboji ve Skupině o záchranu rozhoduje o přímém sestupujícím týmu z Chance Ligy. Před závěrečným kolem nadstavby měli oba rivalové stejně bodů, ale Pražané skončili v tabulce lépe po základní části, a tak jim na vyprodané Julisce stačí i remíza. Sledujte ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo z vyprodané Julisky.
Zprávy ze dne 23. května 2026
Dukla - Baník 0:0 (30. minuta): Solidní akce Plavšiče, křídelník Ostravy se zbavil uprostřed pole protihráčů, táhnul brejk, nakonec zvolil střelu místo prostrčení na Jurečku. Bohužel pro Baník byla slabá, Bačkovský situaci kontroloval.
Dukla - Baník 0:0 (26. minuta): Komplikace pro Duklu, žlutou kartu dostává další obránce, tentokrát Traore. Se spoluhráčem Haškem si musí dávat velký pozor.
Dukla - Baník 0:0 (25. minuta). Kromě zpěváka Richarda Krajča je v bílém kotli ostravských fanoušků přítomen i legendární útočník Milan Baroš. Samozřejmě taky v bílém triku a za mohutného povzbuzování svého milovaného klubu. Na Julisce nechybí například ani Matěj Kovář, pravděpodobná reprezentační brankářská jednička pro mistrovství světa 2026.
Dukla - Baník 0:0 (24. minuta). Vzhledem k vysoké teplotě rozhodčí utkání přerušil a oba týmy se jdou občerstvit k lavičkám. Trenéři rozdávají taktické pokyny.
Dukla - Baník 0:0 (22. minuta): Naštvaný Jedlička zpucoval spoluhráče za to, že několik desítek metrů nechali v poklidu Mikuše rozběhnout až k jeho šestnáctce a vystřelit. Rána šla nad bránu, ale zkušený gólman obráncům důrazně vysvětloval, co se mu nelíbilo. Hlavou kroutil i kapitán Frydrych.
Dukla - Baník 0:0 (20. minuta): Úvodních dvacet minut za námi, podle očekávání velmi nervózních a opatrných. Na výraznější šanci se čeká, nikdo nechce udělat zbytečnou chybu.
Dukla - Baník 0:0 (18. minuta): Hráčům zatím dělá problém i porvch. Postupně popadali na zem Jurečka, Gilbert a naposledy Traore, po jehož zaváhání vznikl zmatek ve vápně domácích.
Dukla - Baník 0:0 (11. minuta): Také Jedlička už si sáhl na míč, dalekonosný pokus Mikuše z přímého kopu bez problémů kryje. Domácí se herně zvedají.
Dukla – Baník 0:0 (12. minuta): Podpora hostujících fanoušků neutichá. Nad kotlem Baníku se nyní vznáší modrý kouř z dýmovnic. Hlasatel znovu žádá, aby diváci nepoužívali pyrotechniku.
Dukla - Baník 0:0 (9. minuta): Máme za sebou první střelu na bránu, Beweneho pokus nicméně pohodlně chytá Bačkovský. Po nervózním úvodu je nyní Ostrava aktivnější.
Dukla - Baník 0:0 (8. minuta): První složitá situace pro sudího Roučka! Bewene pálil, jeho ránu zblokoval na roh Čermák, podle baníkovců rukou. Žádali penaltu, ale rozhodčí správně viděl, že ruka byla u těla.
Dukla - Baník 0:0 (6. minuta): Ostravskému trenérovi Dvorníkovi zatrnulo, po souboji s Tijanim zůstal na zemi ležet Jurečka, svíjel se bolestí. Útočník se ale nakonec postavil na nohy, o pár sekund později dostává žlutou kartu domácí Hašek za nakopnutí Gninga.
Dukla - Baník 0:0 (1. minuta): Krátce před startem vytáhli fanoušci Baníku úsměvné choreo s nápisem Extrémní proměny, týkající se bodového zisku z minulé sezony (71) a z této (26). Propad je šílený.
Dukla - Baník: Utkání začalo!
Dukla - Baník: Ještě před výkopem došlo na gratulace velkým osobnostem Pražanů. Jan Fiala oslavil 70. narozeniny, Jiří Němec má 60 let. Během poločasové přestávky bude připomenuto letošní 40. výročí postupu Dukly do semifinále Poháru vítězů pohárů ze sezony 1985/86. Na hrací ploše budou klubové legendy Petr Rada, Ladislav Vízek, Petr Kostelník nebo Milan Luhový.
Dukla - Baník: Na tribuně Julisky dominuje bílá. O tom žádná. Spíkr koordinuje fanoušky i na druhé straně vzdálené od sektoru hostů, při nástupu hráčů se rozléhá hymna Ostravanů. Za lavičkami stojí skupina legend pražského klubu, mezi nimi také Petr Rada nebo Ladislav Vízek, autor komentářů pro deník Sport a web iSport.
Dukla - Baník. Na dálku Ostravě fandí i příznivci spřátelených Katovic z Polska, baníkovcům poslali videem mohutnou podporu.
Dukla - Baník: Oproti tomu domácí trenér Pavel Šustr musel vynuceně udělat v základní sestavě změny, protože mu chybí vykartované trio Milla, Hunal a Kozma. Bačkovský - Hašek, Traore, Purzitidis, Šehovič - Penxa, Tijani, Velasquez, Čermák - Gilbert, Mikuš.
Dukla - Baník: Základní sestava Ostravy zůstává oproti zápasu se Zlínem beze změny, kouč Josef Dvorník věří vítěznému složení. Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Musák, Kričfaluši, Sinjavskij - Plavšič, Gning, Jurečka.
Z Ostravy vyrazil podpořit Baník početný kotel.