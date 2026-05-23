ONLINE: Dukla - Baník 0:3. Domácí na dně, inkasovali už tři vlastní góly
Mezi fotbalisty Dukly a Baníku se v přímém souboji ve Skupině o záchranu rozhoduje o přímém sestupujícím týmu z Chance Ligy. Před závěrečným kolem nadstavby měli oba rivalové stejně bodů, ale Pražané skončili v tabulce lépe po základní části, a tak jim na vyprodané Julisce stačí i remíza. Sledujte ONLINE na iSport.cz s postřehy redaktorů přímo z vyprodané Julisky.
Zprávy ze dne 23. května 2026
Dukla - Baník 0:3 (86. minuta): Na drama už to fakt nevypadá, v kotli hostů se pomalu schyluje k oslavě první klíčové podmínky k záchraně, a to posunu na barážovou příčku.
Dukla - Baník 0:3 (84. minuta): Šance na zdramatizování výsledku na straně Dukly. Diallo unikal sám proti Jedličkovi ale napálil jen gólmana Baníku. Z další akce zblokovala obrana střelu Pekharta na roh.
Dukla - Baník 0:3 (74. minuta): Baník zvyšuje vedení a Dukla padá do druhé ligy. Sinjavskij se uvolnil nalevo a jeho centr si srazil do branky Penxa. Třetí vlastní branka v jednom zápase. Gól velmi emotivně slavil na ochozech majitel Baníku Václav Brabec.
Dukla - Baník 0:2 (71. minuta): Žádné překvapení, na Julisce je vyprodáno. Hlasatel oznámil návvštěvu 7932 diváků. Převahu mají zcela určitě hosté.
Dukla - Baník 0:2 (67. minuta): Několikrát v krátkém čase usedl na trávník ostravský útočník Gning. Pravděpodobně šlo o lehké zranění a na závěr utkání ho nahradí mladík Škrkoň. Dukla posílá na plac další ofenzivní sílu, přichází Pekhart a Hindi Sief, končí Čermák a Mikuš.
Dukla - Baník 0:2 (65. minuta): Nad kotlem ostravských fanoušků stojí ve VIP prostorech majitel klubu Václav Brabec, vedle něj je Marek Jankulovski. Oba jsou momentálně určitě o dost klidnější.
Dukla - Baník 0:2 (61. minuta): Trenér Šustr po další akci ostravského celku emotivně vyletěl, Pražané mají velké problémy s rychlými kontry.
Dukla - Baník 0:2 (60. minuta): Dukla chce vrhnout všechny síly dopředu. Ze hřiště odsupuje stoper Traore a místo něj přichází dvoumetrový hrotový útočník Diallo.
Dukla - Baník 0:2 (59. minuta): Už mohlo být hotovo. V další obrovské šanci z těsné blízkosti Bačkovský vychytal zakončení Kričfalušiho. Ostravská podpora na tribunách je znovu hlasitější.
Dukla - Baník 0:2 (57. minuta): Baník zvyšuje vedení a míří do baráže. Standardní situaci Plavšiče lízl Frydrych a následně se míč ještě otřel o Traoreho. Obrovská smůla Dukly a druhý vlastní gól.
Dukla - Baník 0:1 (55. minuta): Na straně domácích přibývají žluté karty. Dostal ji také za prostesty Jaroslav Svozil, který je přichystaný na lavici jako náhradník.
Dukla - Baník 0:1 (54. minuta): Dukla je ve druhém poločase aktivnější a zamkla Baník ve vápně. Ze dvou rohů krátce po sobě však zakončit nedokázala. Tlak pokračuje.
Dukla - Baník 0:1 (50. minutě).:Tak nic, hraje se dál. Ke kontaktu mezi Haškem a Frydrychem skutečně došlo, ale Rouček po konzultaci s videoasistentem Radinou nechal situaci být. Lavička Pražanů protestovala.
Dukla - Baník 0:1 (49. minuta): Hašek spadl v ostravském vápně a zkoumá se možná penalta! Rouček nejprve jasně ukazoval, že pískat nehodlá.
Dukla - Baník 0:1 (46. minuta): Do druhého poločasu udělala Dukla jednu změnu. Ze hřiště odstoupil Šehovič, místo něj naskočil Unušič a postavil na pravý kraj obrany. Nalevo se přesunul Penxa.
Dukla - Baník 0:1 (poločas): Trenér Pavel Šustr zůstal na hřišti ještě dlouho po Roučkově hvizdu. U postranní čáry se pustil do debaty s celým realizačním týmem. Možná dojde na okamžité střídání.
Dukla - Baník 0:1 (poločas): Sudí Rouček odpískal poločasovou pauzu, pojďme si shrnout, jak se aktuálně vyvíjí dění v první a druhé lize. Pokud by Ostrava udržela vedení, hrála by v baráži s Táborskem jakožto s druhým týmem druhé ligy. Jihočeši vedou 1:0 v Prostějově, zatímco Artis remizuje 1:1 v Chrudimi. Také tam je nyní přestávka. Druhou ligu by v současné situaci opustil patnáctý Prostějov a šestnáctá Sparta B. ONLINE z posledního kola druhé ligy sledujte ZDE>>>
Dukla - Baník 0:1 (45+1. minuta): Šílená minela. Gning se dostal po pohledné kombinaci Baníku k míči na malém vápně ale z pár metrů před prázdnou brankou trefil jen břevno.
Dukla - Baník 0:1 (43. minuta): Třetí karta pro Duklu, žlutou dostává Penxa za nedovolené zastavení Sinjavského. Následnou standardku zahrál Musák rovnou do branky, Bačkovský skvěle nebezpečnou střele vyrazil.
Dukla - Baník 0:1 (40. minuta): Stadionem znějí ostravské chorály. Fanoušci už jsou do půl těla, nad hlavami mávají bílými tričkami.