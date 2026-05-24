Legendy Sparty o sezoně i reprezentaci. Kouba ocenil Surovčíka, zklamání pro Němečka
V minulosti váleli za Spartu. Václav Němeček získal s letenským týmem šest mistrovských titul, Petr Kouba jich sebral o dva míň. Oba patří mezi klubové legendy, a proto zamířili na festival Spartafest. Do kamery deníku Sport a webu iSport zhodnotili aktuální sezonu sparťanského áčka nebo naděje národního týmu na mistrovství světa v Americe. Program nadstavby Chance Ligy ZDE>>>
Letenští skončili bez trofeje. V lize byli druzí za Slavií, obhájcem mistrovského titulu. Postupně vypadli z domácího poháru i Konferenční ligy. „Začátek nevypadal nejhůř, ale potom se situace zvrtla. Nebylo to ono. Ve Spartě se nebere nic jiného než titul, všechno ostatní je neúspěch,“ zamyslel se bývalý obránce Michal Horňák. „Sezona byla nic moc. Jsme sice druzí, ale je to málo. Měli jsme využít za mě slabší Slavie,“ přidal Němeček.
Zastavil se také u návratu trenéra Briana Priskeho na sparťanskou lavičku. „Když už jste mě odchytil a ptáte se, tak vám na férovku odpovím,“ začal vyprávět. „Nic proti Priskemu nemám, udělal ve Spartě před tím skvělou práci, ale brát trenéra zpátky je za mě špatné rozhodnutí. Za tím si stojí,“ zdůraznil.
Velkým tématem této sezony byla situace mezi sparťanskými gólmany. Na jaře se zranil Peter Vindahl, kterého nahradil třiadvacetiletý Jakub Surovčík. „Znám Kubu o trochu víc než Petera, protože jsme o něj měli zájem i do české jednadvacítky. Měl jsem ho hodně nakoukaného a věřil jsem jeho kvalitám. Prokázal, že do Sparty patří,“ zmínil bývalý reprezentační brankář Petr kouba.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46