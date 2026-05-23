Penalta pro Duklu za stavu 0:1? Frydrych dle Roučka nefauloval, experti nesouhlasí
Baník v posledním kole Skupiny o záchranu Chance Ligy misi na Julisce zvládl, porazil Duklu 3:0 (díky třem vlastním gólům domácích!) a poslal soupeře do druhé ligy, sebe do baráže. Jasné skóre a po druhé brance už i průběh. Nicméně všechno mohlo být jinak v 50. minutě, kdy v ostravské šestnáctce spadl Dominik Hašek. Pražané žádali penaltu za přišlápnutí Michalem Frydrychem, ale rozhodčí Karel Rouček faul neviděl. Co na to říkali experti v televizním studiu Oneplay? Se sudím nesouhlasili: „VAR do toho měl vstoupit.“ Program baráže o Chance Ligu >>>
Ostrava po první půli vedla 1:0, což byl pro ni barážový stav. Jenže začátek druhého poločasu nechytila, tlak domácích vyústil v situaci v 50. minutě, kdy v šestnáctce hostů upadl obránce Dukly Dominik Hašek, protože mu kapitán Baníku Michal Frydrych na hranici malého vápna těsně před zakončením přišlápl levou nohu.
Hlavní sudí Karel Rouček signalizoval, že to podle něj penalta není, následně na dálku komunikoval s videorozhodčím Markem Radinou. Leč ani VAR ho nezavolal, pokračovalo se ve hře. Faul to nebyl, chvíli nato si vlastní branku vstřelil Mouhamed Toure, pak i Lukáš Penxa a bylo hotovo.
„Na hrací ploše jsem viděl, že tam došlo ke kontaktu mezi Frydrychem a Haškem. Vyhodnocoval jsem, jak velký ten kontakt byl. Hráč Hašek ale ještě došlápl při pádu a podlomil se. Přišlo mi, že ten kontakt nezpůsobil jeho pád, proto jsem se rozhodl penaltu nenařídit. VAR mi to potvrdil,“ vysvětloval po utkání pro Oneplay právě Rouček.
Hned po sporné situaci dostal žlutou kartu za protesty kondiční trenér Tomáš Hašler, poté i náhradník Jaroslav Svozil. Bylo znát, že s verdiktem zástupci Dukly nesouhlasí.
„Ano, musel jsem padat. Dal jsem si dobrý dotyk, nepadal bych, kdybych dotek necítil. Mohl jsem zakončovat levou nohou víceméně do prázdné brány, za mě jasná penalta. Byl jsem si hned jistý,“ podotkl Hašek.
A stejný názor měli také experti v televizním studiu. „I dneska tam byl sporný moment, který hrál pro ně. Nemůžu si pomoct... Pořád je tam něco hořkého,“ popisoval bývalý reprezentační útočník Václav Kadlec „Situace prostě zápas ovlivnila, vyvíjel by se úplně jinak, kdyby to byl pokutový kop. Roučkovi nevyčítám, že to nepískl hned na hřišti. Poučil se z minulého týdne. Nechal to na VAR, ale ten měl do toho vstoupit. Kdekoli jinde na hřišti by takový kontakt nohu na nohu pískl, trvám si na svém.“
Zdeněk Folprecht, někdejší záložník, to viděl stejně: „Je tam jednoznačný kontakt, pravá noha Michala Frydrycha šlápne na levou nohu Dominika Haška. Je to jasné, vidí to i pan Radina u videa určitě. Ale můžeme si říkat, jestli by padal, kdyby ten balon měl... Já myslím, že ne. Měl takové mrtvé nohy, VAR však měl intervenovat, bylo tam přišlápnutí seshora. Kdyby pan Rouček na hřišti řekl, že je to penalta, asi by to VAR nechal, protože to nebylo stoprocentní ani na jednu stranu.“
Překvapivě to nebylo téma pro sestupujícího kouče Pavla Šustra. Zatímco v Teplicích se naštval na výkon sudího Ondřeje Berky, nyní vzal vše s nadhledem. „Můj pohled na tu situaci je takový, že jsme neměli dostat tři góly. To je největší problém. Vstup jsme neměli špatný, Baník si s tím nevěděl rady. Pak ale zaváháme a Baník má kvalitu na ztrestání. Tenhle moment nebyl rozhodující, nebyli jsme dostatečně pevní a kvalitní,“ uvedl smířeně trenér Dukly.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup