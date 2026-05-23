Skuhravý o baráži: Soutěž pro velké chlapy, jde se na krev. Artis? Bude to o nás
Je to Artis! Fotbalisté Slovácka, kteří v posledním kole Skupiny o záchranu prohráli v derby ve Zlíně 0:1, vyzvou v baráži ambiciózní brněnský klub. Co na to trenér Roman Skuhravý? „Je to soutěž pro velké chlapy. Jde se na krev,“ prohlásil kouč čtrnáctého celku Chance Ligy. Program baráže o Chance Ligu >>>
Už jste přepnul na baráž?
„Jednoznačně. Přemýšlím o ní už dlouho. Chceme se na středu co nejlépe připravit. Artis má vynikající hráče. To, co zainventovali, je až neuvěřitelné. Sami deklarovali, že to bylo kvůli baráži. Vůbec nic nepodceníme. Mají zkušeného trenéra. Vybojovali jsme si stejnou příležitost jako oni. Chceme hrát příští rok ligu. Těším se na skvělé zápasy. Víme, jak zakládají útoky, jaký mají přechod dopředu, proč zařadili Adedirana na desítkovou pozici a posunuli ve výstavbě Plechatého doprava. Ale myslím, že to bude o nás. Jak budeme schopní diktovat tempo hry v devadesáti minutách.“
Bude těžké vybrat ty správné hráče?
„Dlouhodobě mám o sestavě jasno. Uvidíme, jaký bude zdravotní stav Tomáše Huka.“
Trenér soupeře Roman Nádvorník si Slovácko nepřál. Je to pro vás pocta?
„Takhle to neberu. Jak znám Romana, může to být taktický tah. Jsem vůči tomu úplně imunní. Mě zajímá, jak Artis hraje.“
Už dlouho nenastupují veteráni Milan Petržela s Petrem Reinberkem. Jde opravdu jen o zdravotní důvody?
„Ano. U obou. Na baráž nebudou. Ani bych je nevyužil, protože herní praxe je v této fázi sezony absolutně klíčová. Heču jsem šetřil kvůli hrozbě čtvrté žluté karty.“
Co vás štve na porážce v derby ve Zlíně?
„Mrzí mě, že jsme nebyli schopní udělat fanouškům radost. Pak taky to, že jsme nedali gól a nejvíc brutální rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Nedokážu si vysvětlit, jakým způsobem jsme do utkání vstoupili. Nemůžete tvořit, když neběháte, hrajete alibisticky a pomalu. Ve druhé půli už to bylo lepší, ale v předfinální fázi jsme nebyli tak přesní. Teď nás čeká úplně jiná soutěž a mentalita.“
V poločase jste pětkrát střídal, což je rekord. Bylo to předem připravené anebo jste reagoval na špatný výkon?
„Byl to plán. Chtěl jsem čtyři střídání, rozložit zátěž. Ale Vaško mi minutu před začátkem druhého poločasu řekl, že nemůže, proto jsme šli do pěti. Po prvním poločase jsem mohl s výjimkou tří hráčů střídat kohokoliv. Takový výkon jsme podali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup