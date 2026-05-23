Dvorník splnil cíl: Vlastní góly jsou jedno, radost mi nezkazíte. Majitel to zvládl s grácií
Narvaný kotel fanoušků skandoval jméno trenéra Baníku. Možná jednoho z největších hrdinů. Josef Dvorník dostal ostravský klub za posledních pět ligových kol mimo sestupovou pozici v Chance Lize. Po sobotní klíčové výhře 3:0 na hřišti Dukly se Slezané protlačili do baráže, v ní sehrají dva zápasy proti Táborsku. „Byl to náš cíl,“ poznamenal 48letý kouč. Program baráže ZDE >>>
Před kotel se vám až tolik nechtělo, že?
„Beru to tak, že pokud se vyhrává, trenér by měl být v ústraní. Když se prohrává, jsou nepříjemné okamžiky a snažím se klukům pomoct. Jít před ně, schytat za ně rány. Teď ať si to užívají hráči.“
Už jste byl v kontaktu s majitelem Václavem Brabcem?
„Bavili jsme se před zápasem. Byla tam nějaká nervozita, která je vidět na všech lidech. Včetně mě i majitele. Zvládl to ale s grácií. Snažíme se to nepřenášet na hráče. Majitel, sportovní vedení i další lidi v klubu dělají všechno pro to, abychom zachránili ligu. Analýzy si můžeme udělat zpětně.“
Ulevilo se vám po klíčové výhře?
„Splnili jsme to, abychom se udrželi ve hře pro následnou baráž, kterou si zahrajeme proti Táborsku. To byl náš cíl a zaslouženě si odvážíme vítězství. Budeme ale pokračovat dál, jsem rád, že můžu s týmem pracovat další týden a soustředit se na Táborsko.“
V posledním týdnu byly hlasy, které vám záchranu nepřály. Co jim vzkážete?
„Bylo jich spousta, je to jejich názor. Myslím, že celá Morava věřila Baníku. Vždycky budou nějaké rozpory potom, co se dělo v minulém kole. Nečetl jsem to. Chci mít přehled ve fotbale, ale tento týden jsem zprávy omezil, abych se soustředil na tým. Ve fotbale jsou vždycky rozhodnutí, která bude někdo zpochybňovat, ale soustředím se na to, co se děje na hřišti. Myslím, že jsme si to zasloužili.“
Vlastně vám k odvrácení přímého sestupu pomohly čtyři vlastní góly v posledních dvou zápasech.
„To jsem ještě nezažil, ale je mi to jedno. Tím mi radost nezkazíte. Podobné góly padají v Lize mistrů, rozhodují těžké zápasy na mistrovství světa. Dali jsme tři góly a museli jsme soupeře do těch situací dotlačit. I kdyby bylo pět vlastních, je mi to jedno.“
Jsme ve válečném stavu
Vyhráli jste dva zápasy v řadě, proč to nešlo dřív?
„Ptáte se dobře, ale ne na správném místě. Jsem u týmu pět zápasů. Nechci hodnotit, co bylo před tím. Bavme se jen o zápasech v mé přítomnosti.“
Co vás vedlo ke stejné sestavě jako minulý týden?
„Bavíme se o možných změnách. Hráči, kteří nehrají, možná pociťují křivdu. Jsme ale ve válečném stavu, stabilita byla zásadní. Hráči sice neměli možná tak velkou výkonnost, ale rostou s každým zápasem. Snažil jsem se udržet stabilní sestavu, což bylo důležité.“
Možná stejně jako velký počet fanoušků na tribuně?
„Necítil jsem šílenou nervozitu, což se snažím přenést i na hráče. Ale když jsem viděl proudy našich fanoušků, dýchlo to na mě. Byla pak větší.“
Po zápase s nimi vypukla velká euforie, ale jak udržet koncentraci do dalších bojů?
„V kabině už padala slova, aby všichni byli nachystaní. Vrátíme se po dlouhé cestě zpátky, máme hned regeneraci. Je to o nás, abychom zvolili správný proces. Musíme hráče vyladit, aby byl výkon v úterý takový, abychom si vytvořili dobrou pozici.“
Hrajete proti Táborsku, které jste potkal ve druhé lize jako kouč béčka. Jde o výhodu?
„Je pro mě lepší, že jsem měl s nimi vlastní konfrontaci. Čtyři pět zápasů jsem je ale neviděl, mohli něco změnit. Přesto si myslím, že budou hrát podobným způsobem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup