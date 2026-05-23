Hapal o hledání trenéra i nabídkách na opory: Na stůl jsem žádnou nedostal. Co Baník?
I na Andrově stadionu to bylo téma. Rozhodující zápas o padáka z Chance Ligy mezi Duklou a Baníkem zajímal celou republiku, stejně tak i trenéra a generálního sportovního manažera Sigmy Pavla Hapala. Ještě na podzim stál na lavičce Slezanů, proto jim sestup nepřál. To však ani mužstvu z Julisky. „Dukla Praha je pro mě taky srdcovka, hrál jsem tam dva roky na vojně,“ vzpomínal kouč po olomouckém vítězství 4:0 nad Karvinou v play off o umístění, Sigma v součtu s venkovní výhrou 3:1 nakonec obsadila sedmou příčku. Program baráže o Chance Ligu >>>
Sledoval jste po očku utkání na Dukle?
„Mám takové rozporuplné pocity. Baníku fandím, protože jsem tam strávil tři úžasné roky, i když jsem prožil i těžké chvíle. Musím říct, že klub mě tenkrát podržel v situaci, kdy mě všichni odvolávali a nakonec jsme skončili na čtvrtém a třetím místě. Druhá věc je ta, že Dukla Praha je pro mě taky srdcovka, hrál jsem tam dva roky na vojně. Pro moji fotbalovou kariéru to bylo něco, co mě nakoplo dál. Hrál jsem s úžasnými hráči, takže proto jsem v tomto trochu rozpolcený. Nepřál jsem to nikomu. Chtěl jsem, ať se rozhodne na hřišti. Nakonec se rozhodlo, že padá Dukla, což mě mrzí. Informaci z utkání jsem na lavičce dostal, i když jsem nikomu z kluků neříkal, ať to sledují. Dali mi pak informaci, že Baník vede 3:0. Teď bude u něj záležet na baráži.“
Čím si vysvětlujete, že se Baník dostal do takových problémů?
„Bylo to hodně skloňované a mluvilo se o tom. V době, kdy klub opustili Šín, Ewerton, Prekop a Rigo, jsme spočítali, že odešlo nějakých jednačtyřicet gólů, což je znát. Přišli tam kluci s velkým talentem a kvalitou, ať už to jsou Kričfaluši nebo Planka, ale střeleckých kvalit odcházejících nedosahovali. To se v sezoně prokázalo, protože góly přestali dávat. Zjevně si to úplně nesedlo a pak samozřejmě hraje roli hlava i psychika. Hráči, kteří byli velkými oporami, ať už Buchta nebo Boulis (Jiří Boula), se dostali na lavičku.“
Teď už jenom k Sigmě. Hodně se mluví o zájmu Slavie o trojici Baráth, Sejk, Šturm. Co vy na to?
„Nic takového jsem nečetl. Ale každopádně vím, že nejen o Barátha je zájem. Momentálně k tomu nemám co říct, protože na stůl jsem žádnou nabídku nedostal.“
Dokážete si představit, že byste o jednu z těchto opor přišli?
„Samozřejmě by to komplikace byla, ale fotbal to přináší. Tak je to v něm běžné. Nezažil bych to poprvé ani naposledy. Uvidíme, necháme tomu prostor, ale jak jsem řekl, je tam vícero hráčů, o které je zájem. Uvidíme, jaká rozhodnutí uděláme, pokud na stole bude nabídka.“
Máte danou strategii, kolik opor byste mohli pustit?
„O číslech jasno nemáme. Někteří odejdou, jiní zase přijdou. Já bych byl nejraději, kdyby všichni zůstali, ale nevěřím tomu, že to dojde k číslům, že hráčů bude víc.“
Je zájem i o brankáře Koutného?
„Samozřejmě, je to brankář jednadvacítky a celou sezonu odváděl vynikající výkony. I z tohoto důvodu jsme dali prostor Stoppenovi, ať jsme třeba připraveni na nějakou alternativu. Určitě je to jeden z hráčů, o které zájem bude.“
Naopak líbí se vám fotbalisté Karviné, třeba Kahuan Vinicius?
„Mají úžasné mužstvo a úžasné individuality. Vyhráli pohár a v závěru soutěže hráli výborně. Nástup do jara jim ale absolutně nevyšel, tuším, že až u nás získali první bod. Ale udělali pohár, za což jim gratuluji. Už jsem klukům gratuloval i před zápasem. Určitě mají velmi kvalitní individuality.“
Jak to teď máte s hledáním trenéra? Zůstanete, nebo pokračují jednání?
„Pokračuje to pořád dál, jsme stále ve stejné rovině. Některé věci si vyhodnocujeme, s některými trenéry mluvíme, ale zatím jsme k závěru nedospěli.“
Máte v hlavě nějakou ideální variantu?
„Nerozhoduju o tom jenom já jako sportovní ředitel, ale i celé vedení klubu. Budeme muset zaujmout nějaké stanovisko, ale zatím jsme ve fázi vybírání ze všech možných variant. Věřím, že se rozhodneme dobře. Pokud budu variantou já, taky to budu muset zvažovat, protože momentálně jsem sportovním ředitelem. Víc k tomu teď nemám co říct, nespekuluju a ani si nic nevymýšlím.“
Co třeba Marek Jarolím, je to u vás téma?
„Je to velice kvalitní trenér, ostatně vyhrál pohár, takže určitě o něm přemýšlíme. Jak jsem řekl, pořád jsme v rovině výběru a řešení. Doufám, že se rozhodneme správně.“
Jaká je situace okolo Jiřího Slámy, který se už v závěru sezony do zápasů nedostával?
„Nějakým způsobem jsme si to s ním vyhodnotili a bavili jsme se o tom. Alternativy jsou a teď je všechno možné. Jirka možná vnitřně cítí, že by i klub opustil. V následujících dnech a týdnech to téma bude. Od zápasu s Boleslaví prostor nedostal, došlo tam k výměně názoru s nějakým fanouškem, takže jsme se rozhodli, že ho raději od nějakých výlevů pošetříme. Zatím je pořád hráčem Sigmy Olomouc, má tady platný kontrakt.“