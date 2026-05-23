Šustr po sestupu: Můžu říct, co si myslím? Vlastně ne. Tak budeme dělat ovce... ‚Bééé‘
Náročnou misi do konce nedotáhl. Dukla se pod Pavlem Šustrem zvedla, ale nakonec stejně končí na posledním místě fotbalové Chance Ligy a padá do druhé ligy. Rozhodla o tom domácí prohra 0:3 proti Baníku v posledním kole Skupiny o záchranu. „Jako by nám štěstí chtělo říct: ‚Měli jste tolik možností, teď už ne.‘ A přišly tři vlastní góly,“ utrousil zklamaný kouč sestupujícího celku. Sám plánuje zůstat u týmu i pro druholigovou sezonu. Program baráže o Chance Ligu >>>
Jaké jsou vaše první pocity?
„Ve mně teď převládá velký smutek a zklamání, že jsme nezvládli splnit náš cíl. Mrzí mě to kvůli Dukle, lidem v klubu, kteří se na tom podílejí. Mrzí mě to i kvůli mně, protože jde o moje první angažmá v české první lize, které bohužel končí takhle. Na druhou stranu rovnou říkám, že dostat K.O. není nic složitého, zvednout se je daleko složitější a já už se zase pohybuju směrem nahoru. Smutek ve mně nebude převládat moc dlouho.“
Prohráli jste po třech vlastních gólech. Zažil jste někdy něco podobného?
„Dát si tři vlastní góly je velký kopec smůly, který jsem určitě nikdy nezažil. Situace před prvním gólem šla v klidu sehrát, pak tam byla standardní situace, kdy hráči zaváhali při bránění. To bylo klíčové.“
Co se po zápase dělo v kabině?
„Zavolal jsem si všechny hráče a řekli jsme si jenom pár slov. Dneska žádné velké hodnocení nemá smysl, protože jsou všichni v emocích. S hráči se potkáme v pondělí, abychom se rozloučili před dovolenou a třeba si řekli, s kým počítáme do další sezony.“
Mluvil jste už s majitelem, budete pokračovat u týmu?
„Mám smlouvu ještě na tři roky, takže já předpokládám, že ano. Majitel se může rozhodnout, že nejsem ten správný pro postup, ale to je otázka na něj. S majitelem jsem se potkal na schodech. Říkal jsem mu, že nebudu sedět doma s hlavou v dlaních a už ode dneška můžu pracovat na tom, co bude příští sezonu. Nemá smysl ztrácet čas. Potřebujeme přebudovat kádr a připravit ho na druhou ligu. Je to strašně složitá a soubojová soutěž. Kdo chce postoupit, musí být velmi dobře připravený. Na pondělí mám domluvené schůzky se sportovním ředitelem (Martinem Haškem) a majitelem (Matějem Turkem), abychom to začali řešit.“
Martin Hašek (v rozhovoru pro Ligu naruby) označil případný sestup za „drobnou komplikaci“. Jak to vidíte vy?
„Pro mě byl jasný cíl udržet se v lize. Do Dukly jsem přicházel s tím, že tady chci trénovat první ligu. Nepodařilo se to, takže nás čeká velmi těžká cesta. Je to těžká soutěž a každý proti nám udělá maximum, aby nám to znepříjemnil.“
Jak byste zhodnotil své působení od února, kdy jste převzal Duklu?
„Jednoznačně neúspěšně, protože jsme sestoupili. To je hlavní měřítko. Měli jsme dostatek možností, abychom sezonu zvládli, ale pořád jsme hledali svou tvář a měli jsme velké výkonnostní propady. I proto jsme se dostali až do tohoto zápasu a tady se od nás štěstí odvrátilo a jako by nám chtělo říct: ‚Měli jste tolik možností, teď už ne.‘ A přišly tři vlastní góly.“
Hodně se řešila vaše tisková konference po zápase v Teplicích a kritika rozhodčího. Podle komunikace mezi rozhodčími se měl Gilbert přiznat k ruce před neuznaným gólem. Přiznal se i vám?
„Ne, to jsme spolu vůbec neřešili. Spíš se ptejte pana rozhodčího, jak na to přišel.“
I dneska tam byla sporná situace a možná penalta za stavu 0:1 po zákroku Michala Frydrycha na Dominika Haška. Jak jste to viděl a byl to klíčový okamžik?
„Klíčové okamžiky byly ty, kdy jsme nezvládli tři situace vzadu a nechali jsme si dát tři vlastní góly. Viděl jsem video asi čtyřikrát. Můžu říct, co si myslím? Vlastně nemůžu, takže se nebudu vyjadřovat, protože už se se mnou vede řízení. Já jen nerozumím tomu, co znamená velká intenzita faulu, malá intenzita faulu, skorofaul, nefaul… Tohle mi není jasný. Penalta mohla být klíčový moment, ale daleko důležitější je, že jsme nezvládli situace, po nichž jsme dostali branky.“
V kontextu posledních dní necítíte, že si ostatní nepřáli, aby se Dukla udržela v lize?
„To je zavádějící otázka. Já jsem v Teplicích pouze vyjádřil svůj názor na výkon rozhodčího. Za mě byl slabý a teď půjdu na disciplinární komisi. V kariéře nemám tolik ligových zápasů, ale ve druhé lize nebo v U19 hodně a zažil jsem od rozhodčích tolik škaredých zápasů, že už jsem to v sobě neudržel. Nejzářivější příklad je baráž Příbram - Zbrojovka (v roce 2019)… Vyjádřit svůj názor, když navíc nikoho neurážím, je naprosto standardní věc. Navíc v dnešní době, kdy si každý může otřít hubu o každého.“
Co od disciplinárky čekáte?
„Už to úplně slyším, jak mi řeknou: ‚Dle stanov nesmíte ani slovo…‘ Tak budeme dělat ovce. Ty stojí a dělají ‚bééé‘. Pak se posunou o kousek dál, žerou trávu a zase dělají ‚bééé‘. Já ale nechci být ovce. A teď už si zase nabíhám, že? Tak už držím ústa.“
Jaké jste měl ohlasy na tiskovku po Teplicích?
„Nemám žádné sociální sítě, ale přemýšlím o tom, že si je založím, protože chci, aby lidi měli informace přímo ode mě a znali moje pocity. Mně lidi píšou, že to bylo tak, jak jsem to pojmenoval. Komise rozhodčích ale tvrdí, že to tak nebylo a rozhodčí pískal správně. Každý si musí vytvořit obrázek sám.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup