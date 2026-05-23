GAME 7: ostravská Juliska, majitel Dukly přijel MHD. Baník vládl i na tribunách
Záchranářskou bitvu v Chance Lize mezi fotbalisty Dukly a Baníku sledoval na vyprodané Julisce i tým Ligy naruby. Hosté si v posledním utkání nadstavby zajistili alespoň baráž, domácí nejvyšší soutěž opuštějí. VIDEOBLOG Ligy naruby zachycuje dění na tribunách ostře sledovaného duelu (kde vládli fans Baníku) i názory majitele Dukly Matěje Turka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup