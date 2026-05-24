ONLINE: Sparta - Hradec Králové. Letenští na závěr sezony hostí Votroky
Fotbalisté Sparty na závěr sezony hostí na Letné tým Hradce Králové. Hostující celek je v euforii, díky čtvrtému místu v Chance Lize si zahraje v příští sezoně o evropské poháry. Domácí mají jistotu druhého místa za mistrovskou Slavií. Utkání sledujte od 14.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|34
|23
|8
|3
|71:31
|77
|2
Sparta
|34
|22
|7
|5
|67:33
|73
|3
Plzeň
|34
|18
|9
|7
|60:35
|63
|4
Hr. Králové
|34
|16
|8
|10
|49:39
|56
|5
Jablonec
|34
|15
|7
|12
|43:46
|52
|6
Liberec
|34
|12
|10
|12
|44:37
|46