SESTŘIH: Sparta - Hradec 2:1. Ovace pro Kairinena. Loučil se? Priske: Pořád je to náš hráč
Výhra 2:1, perfektní góly, otočka ve skóre, znovu prakticky plný stadion. Všechny tyto záležitosti týkající se duelu Sparty s Hradcem Králové, největším pozitivním překvapením ligy, však překonala chvíle pár minut před koncem. Z letenského placu šel na lavici Kaan Kairinen, jeden ze symbolů poslední éry. Šlo o jeho loučení s českou ligou?
Sedm minut před koncem závěrečného střetu v sezoně se Sparta dostala ke standardní situaci. Pozice pro leváka, který bude z hloubi pole centrovat do vápna. Kdo se k míči postaví? To je přece jasné, na hřišti je Kaan Kairinen.
Nakonec však na tradičního exekutora nedošlo, trenér Brian Priske ho vystřídal. K balonu místo něj dorazil Andrew Irving. Finský reprezentant kráčel ze hřiště pomalu, prakticky plný stadion spustil aplaus, on tleskal, otáčel se směrem k tribunám, na hlavní posílal vzdušné polibky.
Ne, to nebylo klasické střídání, připomínalo spíše rozloučení.
„V tenhle moment je hráč Sparty, víc říct nemůžu. Znám ho dlouho, myslím, že má kvalitu na to, aby hrál i v lepší lize. Ale to není otázka na mě,“ řekl trenér Priske. Už minulé léto byl středopolař blízko přesunu do Bundesligy, akce však nakonec padla, ale on sám netají, že by si rád vyzkoušel slovutnější soutěž.
Oficiálně klub nepotvrdil, že by se elegantní levák měl s Letnou rozloučit, ale všechny indicie k tomu směřují. Asi nejsilnější moment duelu s Hradcem Králové budiž dalším důkazem. Spartu by mohl opustit klíčový hráč, jeden ze symbolů časů, kdy tým pod Priskem bral dva tituly a pod jeho nástupcem Larsem Friisem se po devatenácti letech prosmýkl do Ligy mistrů.
Jeho postavení potvrdil i fakt, že si jej spoluhráči zvolili za nejlepšího sparťana sezony. „V kabině jsem mu předal cenu,“ popsal kapitán Lukáš Haraslín. „Kaan je neuvěřitelný profesionál. Systém má založený na tom, že dělá každý den stejné věci. Je první na Starhově, v šatně je kolem půl osmé, já chodím druhý, protože vozím děti do školky. Leží na stejném místě, využívá stejný přístroj na regeneraci. Asi tak bych ho zhodnotil,“ doplnil.
Kairinen se ve svém klasickém stylu předvedl i proti Votrokům. K výhře přispěl svým klasickým stylem. Kontroloval hru, rozehrával, udával tempo, které tedy nebylo extra vysoké. Byl precizní především v přihrávkách. V zápase jich podle společnosti Opta nastřádal 86, úspěšnost navýšil až na 98 procent, celkově v lize drží kvalitu přes devadesát procent. Navíc celkem devět pasů poslal do horní třetiny hřiště.
„Sparta byla lepší ve středu hřiště,“ uznal trenér hostů David Horejš. Do hry poslal improvizovanou sestavu kvůli zraněním, ale také kvůli odpočinku, což se týkalo právě centra hřiště. Vladimír Darida dostal volno, čeká ho mistrovství světa a Hradec už měl před posledním duelem jisté čtvrté místo a postup do Konferenční ligy.
„Nestačili jsme pohybově, ve druhé půli se to zlepšilo, ale Sparty vyhrála zaslouženě,“ dodal kouč. Jeho pohled potvrzují také statistiky, držení míče se ve prospěch domácích nastřádalo až do procentní bilance 77:23. V počtu přihrávek byl rozdíl ještě mnohem vyšší 594 ku 176. Také úspěšnost měli domácí znatelně vyšší, v procentech konkrétně 93:72.
Vítězství domácí brali za otočku ve skóre a dvě krásné branky, epesními střelami se prosadili John Mercado a Albion Rrahmani. Tři body však pohled na sezonu nezměnily, pro rudé pro kvůli absenci trofeje neúspěšná. „Z toho pohledu je to určitě zklamání. Bohužel jsme se nevyhnuli menším krizím, třeba na konci podzimu, kdy jsme doma ztratili sedm bodů s Pardubicemi, Libercem a Teplicemi. Na jaře to pak bylo kolem zápasů s Alkmaarem. Tyhle dvě fáze nás stály titul,“ řekl v televizi Oneplay sportovní ředitel Tomáš Rosický.
„Jeden ze společných jmenovatelů byla zranění, speciálně kolem dvojzápasu s Alkmaarem. Tím jsme se dost trápili. Co se týká toho podzimu, tak tam jsme měli sedm dobrých zápasů právě do té doby, než jsme vstoupili do pohárové Evropy,“ přidal se Priske.
V příští sezoně se Sparta pod jeho vedením pokusí proniknout do Ligy mistrů. Pokud se jí to nepodaří, propadne se do Evropské ligy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46