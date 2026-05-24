Sparta - Hradec Králové 2:1. Votroci vedli, ale Rrahmani po půli rozhodl kulišárnou
Fotbalisté Sparty porazili v závěrečném 5. kole ligové nadstavby ve skupině o titul Hradec Králové 2:1. Oba týmy měly již před utkáním jisté konečné umístění zaručující start v evropských pohárech, Sparta druhou a Východočeši čtvrtou příčku. Skóre otevřel hostující David Ludvíček, ještě do přestávky vyrovnal John Mercado a ve druhé poločas obrat završil Albion Rrahmani.
„Votroci“ ještě nikdy na Letné v samostatné české lize nezvítězili a tradici nezlomili ani dnes, přestože vedli. Z posledních 10 kol nebodovali teprve podruhé. Sparta prohrála jediné z minulých 18 vzájemných ligových utkání. I popáté v nadstavbě bodovala, ztratila v ní jen remízou s Plzní.
Pražané sice začali aktivně, hosté však skórovali ze své první útočné akce. Čihák ideálně vysunul Ludvíčka, který se dostal za obranu a běžel sám na brankáře. Surovčík sice napoprvé uspěl, na druhý pokus už ho však Ludvíček svou první trefou v ligovém ročníku z dorážky překonal. Přezkoumání u videa potvrdilo, že o ofsajd se těsně nejednalo. Sparta v nadstavbě poprvé inkasovala, díky kontumaci derby na Slavii měla po prvních čtyřech kolech ve skupině o titul skóre 7:0.
Letenští v uvolněném utkání nadále útočili. Dvě šance měl Rrahmani, nejprve minul branku a jeho hlavičku pak na brankové čáře kryl gólman Vízek. K vyrovnání vedla zdařilá kombinace. Založil ji Martinec, přes Kuchtu putoval míč k Mercadovi a ekvádorský křídelník si přesnou střelou ke vzdálenější tyči připsal sedmý gól v české lize. Z druhé strany ho napodobil Haraslín, brankář Vízek se ale blýskl efektním zákrokem.
Sparta otočila skóre hned na začátku druhého poločasu. Rychle rozehrála přímý kop, Rrahmani napřáhl zdálky a umístěnou střelou k tyči zaskočil Vízka. Kosovský reprezentant si v ligové sezoně připsal 11. branku do tabulky střelců.
Trenér Priske v závěru vystřídal Kairinena, aby mu dopřál velkých ovací zaplněných tribun. Finský reprezentační záložník pravděpodobně odehrál svůj poslední zápas v rudém dresu. Hosté dohrávali o deseti bez Čmelíka, který po vyčerpání všech střídání opustil hřiště na nosítkách se zraněnou rukou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46