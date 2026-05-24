SESTŘIH: Slavia - Plzeň 3:0. Dominance! Šance pro mladíky, titul si připsal i Kolář
Už jako jistí šampioni porazili fotbalisté Slavie před prázdným Edenem Plzeň 3:0. O vítězství rozhodli „sešívaní“ na začátku zápasu. Už ve druhé minutě otevřel skóre Štěpán Chaloupek, na kterého o čtyři minuty později navázal Mubarak Suleiman. Před koncem prvního poločasu pojistil výhru domácích z penalty Mojmír Chytil. Kromě devatenáctiletého Suleimana dal Jindřich Trpišovský šanci i dalším mladíkům. Ligový debut si připsal Eliáš Piták, představili se i Jakub Kolísek a Dan Kohout. Po vleklých zdravotních problémech debutoval Dominik Javorček a pátý titul získal i Ondřej Kolář, který nahradil v brance Jakuba Markoviče. V Edenu následují oslavy i s fanoušky, které můžete sledovat ONLINE >>>.
Obhájci titulu zakončili sezonu se čtyřbodovým náskokem na druhou Spartu. Třetí Plzeň ztratila na první příčku 17 bodů. Dnešní duel už nemohl na umístění obou mužstev nic změnit. Slavia nad Západočechy vyhrála pošesté z posledních sedmi ligových duelů, ztratila s ní pouze minule za bezbrankovou remízu.
V základních sestavách obou týmů chyběla většina reprezentantů, kterých se bude týkat nadcházející mistrovství světa. Slavia nastoupila v netradičních fialových dresech, jejichž prodejem v aukci podpoří onkologické pacienty.
Ligový debut si odbyl slovenský brankář Ťapaj, kariéra v české nejvyšší soutěži ale pro něj nezačala šťastně. Už po 92 sekundách hry ho překonal hlavou po rohu Chaloupek. Reprezentační stoper dal osmý ligový gól v ročníku, čtyři nasázel v posledních čtyřech kolech.
V šesté minutě si druhou gólovou asistenci v utkání připsal Jurásek, jenž našel před bránou skórujícího Suleimana. Devatenáctiletý Nigerijec měl další velkou šanci v 26. minutě, sám před Ťapajem minul a o chvíli později musel po souboji otřesený vystřídat.
Plzeňský zmar završil v závěru poločasu bývalý slávista Valenta, jehož faul na Chytila v pokutovém území odhalil až videorozhodčí. K penaltě se postavil sám Chytil a s přehledem zapsal 13. zásah ligové sezony.
Chytil vzápětí nastřelil z dorážky tyč a stejně dopadla ve 49. minutě i na druhé straně Sojkova střela z přímého kopu. Po změně stran tempo výrazně opadlo a oba trenéři dali šanci hráčům širšího kádru. Za Pražany odchytala závěrečnou půlhodinu brankářská trojka Kolář.
Slavia doma v lize prohrála z posledních 47 zápasů pouze kontumačně nedávné derby se Spartou. V Edenu získala v sezoně 45 bodů, což je nejlepší bilance v soutěži. Plzeň nebodovala po pěti kolech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46