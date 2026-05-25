Expert o Baníku před baráží: Energie z lavičky, ale hodně chyb. Vtipná reakce z Táborska
Byla cítit úleva i radost. Po posledním zápase nakonec zasloužená. Baník se vyhnul po sobotní výhře 3:0 na hřišti Dukly přímému sestupu do druhé ligy. Vyhráno ale ještě nemá, v baráži ho čekají dva zápasy proti Táborsku. „Ve hře Baníku je pořád hodně nedostatků a individuálních technických chyb,“ řekl expert Petr Ruman pro Ligu naruby.
Ani při velké snaze by nezakryl, jak ze sebe setřásl obrovské napětí. Václav Brabec, majitel Baníku, sledoval klíčové utkání z horních řad Julisky. V nastaveném čase poslal zdravici do narvaného kotle ostravských fanoušků a přitom se bil do prsou.
Jakmile rozhodčí Karel Rouček ukončil zápas s Duklou, ruce mu vyletěly nahoru. Následně se objal a poplácal po zádech s vedle stojícím Markem Jankulovskim. „Bavili jsme se před zápasem a byla tam nějaká nervozita, která je vidět na všech. Včetně mě i majitele. Zvládl to ale s grácií,“ líčil trenér Josef Dvorník, který po přesunu na lavičku áčka splnil zásadní cíl.
Slezané napoprvé přežili. V posledních dvou zápasech sebrali šest bodů a nakonec předskočili v ligové tabulce právě Duklu, která padá o patro níž po dvou letech. V sobotu ji přetlačili o tři góly, ale zní až neuvěřitelně, že ani jeden sami nevstřelili. Podle datové společnosti Opta se stalo poprvé v historii nejvyšší české soutěže, aby si tým dal tři vlastní branky v jednom zápase.
Obránce Marios Purzitidis už v první půli si srazil do sítě centr Srdjana Plavšiče, po přestávce ho následovali nešikovnými zásahy Mouhamed Traore a Lukáš Penxa. Vlastně už půl hodiny před koncem za stavu 2:0 pro hosty bylo hotovo.
„Dali jsme si tři vlastní góly, což je velký kopec smůly. To jsem nikdy dřív nezažil,“ prohodil Pavel Šustr, kouč poražené Dukly. „To je něco,“ poznamenal Plavšič. „Taky jsem to nezažil, ale radost mi nezkazíte. Podobné góly padají v Lize mistrů, rozhodují těžké zápasy na mistrovství světa. Museli jsme soupeře do těch situací dotlačit. I kdyby padlo pět vlastních, je mi to jedno,“ přidal Dvorník.
Podobně hovořil ve videoblogu Ligy naruby Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport. „Byl to zápas o všechno, Dukle stačila remíza, aby zůstala v lize. Ale u všech tří gólů s tím obránci mohli těžko něco udělat,“ podotkl bývalý ligový útočník, který v minulosti strávil osm let v Baník.
Na Julisce i díky raritě propukla ostravská radost, možná až euforie. Kotel, jehož součástí byli legendární Milan Baroš nebo zpěvák Richard Krajčo, vyvolával kapitána Michala Frydrycha nebo kouče Dvorníka, který nakonec skromně vystoupil z řady. Jenže pak přišlo důležité sdělení od spíkra: „Čeká nás ještě spousta práce, tohle není konec.“
Cesta k záchraně Baníku v nejvyšší české soutěži vede přes dva zápasy v baráži proti Táborsku, které skončilo na druhém místě druholigové tabulky. „Kdyby nám někdo řekl, že budeme hrát baráž s Ostravou, nebudeme tomu věřit. Ale prostě to tak je,“ nechal se slyšet kouč jihočeského celku Radek Kronďák. „Nevím, jak mám vyjádřit procenta… Dvě ku osmadevadesáti? Pět ku pětadevadesáti? Nevím. Čeká nás samozřejmě strašně těžký zápas, vůbec si to momentálně nedovedeme představit, ale půjdeme se určitě poprat. Góly musejí dát oni,“ dodal v první a trochu i úsměvné reakci.
Ostravané jsou favorit, o tom žádná. „I zkušenost říká, že mezi první a druhou ligou je odstup. Navíc Baník má psychickou výhodu, protože zvládl poslední velmi důležitý zápas proti Dukle, stejně tak před týdnem proti Zlínu,“ zamyslel se Ruman v hodnocení pro Ligu naruby.
Pozastavil se ale u herní pohody ostravského týmu, který nastoupil podruhé za sebou v totožné sestavě. Dvorník sází na stoperskou trojici Frydrych, Matěj Chaluš a Karel Pojezný. Ve středu hřiště se pohybují Ondřej Kričfaluši a Artur Musák. Na krajích hřiště jsou Vlasij Sinjavskij s Abdullahim Bewenem. Ofenzivní trojku utvořili Plavšič, Abdallah Gning a Václav Jurečka.
„Když se objektivně podíváme na fotbal, Baník nedal z velkých šancí góly. Je tam hodně nedostatků a individuálních technických chyb, hlavně v poslední třetině hřiště,“ pravil Ruman. „Pozitivní ale je, že z lavičky je cítit větší energie od Pepy Dvorníka. Teď budou trochu nahoře, ale musejí být na pozoru a zvládnou poslední dva zápasy,“ dodal.
Dvorník absolvoval jako trenér druholigového béčka v této sezoně už dva zápasy proti Táborsku. Venku vyhrál 3:2, doma padl 0:1. „Je pro mě lepší, že jsem měl s ním vlastní konfrontaci. Čtyři pět zápasů jsem je sice neviděl, ale myslím si, že budou hrát podobným způsobem,“ zakončil teprve 48letý kouč.
Teď má před sebou další životní test. První zápas baráže se hraje v úterý v Ostravě, definitivně jasno bude v sobotu v Táboře.