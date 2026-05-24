Slavia vyhrála závod o kometu ligy! Mladík z Karviné míří na zdravotní prohlídku, co cena?
Je to dost možná jeden z nejlepších individuálních příběhů této sezony. Jen pár dní dělilo Pavla Kačora od toho, aby šel na hostování z Karviné do druhé ligy, ale zůstal, stal se v devatenácti letech oporou týmu a pomohl k historické výhře k poháru. Pohádku dovrší dlouho očekávaným přestupem. Talentovaného křídelníka podle informací iSportu přivede Slavia, ve které už dříve působil.
Dlouhé nohy, rychlost, parádní driblink. Velká přímočarost a univerzálnost – zvládne jak střední zálohu, křídlo či podhrot. Asi tak není divu, že Slavii autor dvou gólů a jedné asistence zaujal. Ne tolik čísly, byť potenciál má. Ale unikátním profilem a odvahou, se kterou skočil do první ligy.