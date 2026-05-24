Rada o pádu Dukly: Šustr měl přijít dřív, o soustředění v Turecku jdou zvěsti… Berku neberu
Z rozhodujícího zápasu s Baníkem (0:3) odešel dřív. Věděl, že s jeho Duklou je zle a on už jí jako věrný fanoušek od klandru nepomůže. Radši jel za nemocnou mámou do nemocnice. Trenér Petr Rada, jenž předloni vrátil pražský klub z Julisky mezi elitu, je ze sestupu smutný.
Celou sezonu poctivě chodil na zápasy, postával za zábradlím se starou gardou Dukly. Ani po pádu do druhé ligy na klub svého srdce nezanevře. Nicméně ho štve, že se udělaly kroky, které týmu nepomohly. „Změn v kádru bylo moc, první půlrok nebyl dobrý. Trenér Šustr měl přijít dřív. Zvednul to,“ soudí kouč Petr Rada.
Odcházel jste ze stadionu naštvaný na rozhodčího Karla Roučka?
„To ne. Ale za ty roky ve fotbale rozpoznám, kdy se chce rozhodčí přiklonit na jednu nebo druhou stranu. Dovedu to na základě svých zkušeností odhadnout. Ty fotbalové věci za padesát let vidíte. Mám na to svůj názor. Zažil jsem Christova, Pučka, Grégra, z těch ještě starších třeba Veverku. Ti dnešní mladí kluci jsou sebevědomí. Je jiná doba, ekonomicky šlo všechno nahoru.“
Počkejte, a co jste teda viděl na hřišti v sobotu?
„Do třicáté minuty měli tři obranní hráči domácích žlutou kartu za fauly, které se běžně řeší domluvou. Možná Traoré ji dostal oprávněně, když bránil hráče a nevěnoval se balonu. Ale potrestat Haška hned za první zákrok?! Na druhou stranu, Dukla si dala tři vlastní góly, což je rarita. Do nešťastné první branky to byl zápas úplně bez šancí. Baník to s velkou podporou diváků zvládl.“
Co neodpískaná „desítka“ pro Šustrův výběr za zákrok Frydrycha na Haška?