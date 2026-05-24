Hyský: Slavia si titul zaslouží. Prozradil, kteří dva hráči pravděpodobně odejdou
Nedělní prohra 0:3 na Slavii v utkání, kdy na konci sezony prakticky o nic nešlo, nebyla v Edenu úplně zásadní. Martin Hyský se ohlédl za uplynulým ročníkem Plzně, kdy se z Karviné přesunul na západ Čech. Pozvedne ambiciózní značku směrem k pražským rivalům? Kouč Viktorie připustil i změny v kádru, kde pravděpodobně nezůstane dvojice Tom Slončík, Daniel Vašulín.
Slavia právě přebírá mistrovský pohár. Patří jí právem?
„Gratuluji Slavii, je to zasloužený mistr. Dala nejvíc gólů, má nejvíc bodů i nejméně inkasovaných gólů. Titul si zaslouží. Pro nás i pro mě osobně je velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slavie, a trápit jí. Příští rok chceme mít takovou sezonu, která nám zaručí, že budeme v mnohem větším kontaktu. Přál bych si jít touhle cestou, máme ty nejvyšší ambice. Ještě jednou - velká gratulace Slavii, titul je zasloužený a pro nás i pro mě je to motivace k další práci.“
Co vám na obhájce titulu scházelo?
„Konzistentnost ve výkonech, to je největší rys naší sezony. V lize jsme měli základní cíl - skončit na místě zaručujícím kvalifikaci evropských soutěží, to se povedlo udělat, je to pozitivní a jsem za to rád. Musím přiznat, že když jsme šli do jara, koukali jsme po druhém místě s tím, že se pokusíme chytit Spartu. Ale nekonzistentnost v daných zápasech a propady v sezoně na lepší než třetí místo nestačilo. Chci pochválit mužstvo, jak se prezentovalo v Evropě, tam jsme udělali velkou reklamu klubu i českému fotbalu. Jako jediné mužstvo jsme v Evropské lize prošli základní část bez porážky. Vypadnutí s Panathinaikosem nás mrzí doteď, byl to hratelný soupeř. V hodnocení nemůžu zapomenout na vypadnutí z poháru v Karviné, to je velká kaňka na jarní části. Cílem bylo dojít v poháru co nejdál, ale ten zápas se nám nepovedl. Je potřeba být v příští sezoně konzistentnější ve výsledcích, pak máme šanci na ty nejvyšší příčky.“
Plánujete rozsáhlé změny v letním přestupovém období?
„Nechci teď brzy po posledním zápase sezony komentovat změny. Nějaké přijdou. Spíš bych rád pochválil a vyzdvihl řadu hráčů, co v kádru mám. Plzeň má devět hráčů, co mohou reprezentovat své země na mistrovství světa, to je pro nás velká pocta. Česká nominace ještě není uzavřená, to samé platí třeba pro Prince Adua, co se zúčastní prekempu Ghany. Když se to povede a všichni se mistrovství zúčastní, je to skvělá věc. Vrátí se po turnaji s velkou zkušeností, ty pak mohou prodat v Plzni, abychom byli úspěšní.“
Koho konkrétně za sezonu pochválíte?
Vyzdvihnu Sampsona Dweha a Patrika Hrošovského, oba měli konzistentní formu. Budu rád, aby na ty dva zkušené hráče navázali ostatní. Ale je tady řada dalších hráčů. Krčík měl vynikající sezonu, stejně jako naši další reprezentanti. Víša (Denis Višinský), Ladris (Tomáš Ladra), Lukáš Červ jsou hráči, co v Plzni podávali výborné výkony. Florian patřil k nejlepším gólmanům v lize, pomohl nám výbornými individuálními výkony. Kvality máme v týmu dost. Určitě bude potřeba tým správně doplnit. Teď si musíme odpočinout. Nezdá se to, ale sezona je extrémně náročná, odehráli jsme 53 zápasů, když k tomu ještě připočítáte reprezentační povinnosti hráčů, je to obrovská porce. Připravíme se na další sezonu, která nám začíná přípravou 15. června.“
Zeptám se konkrétně na dva hráče – budou v klubu pokračovat Tom Slončík a Daniel Vašulín?
U nich je vysoká pravděpodobnost, že Plzeň opustí.“
Sledujete, jak se vyvine případ Karviné? Pokud by nesměla hrát evropské poháry, získali byste jistotu minimálně Konferenční ligy vy.
„V první řadě chci pogratulovat do Karviné, je to fantastický úspěch kluků a lidí, co tam dělají fotbal. Udělalo mi radost, že zvládli celou cestu i těžké finále. Chystáme se na sezonu tak, že začínáme 23. července 2. předkolem Evropské ligy. Od toho se odpíchneme, je to místo, které jsme si zasloužili tím, co jsme v sezoně uhráli. Co bude následovat, není v naší režii a silách. Pauza bude krátká.“
Půjdete příští sezonu po titulu?
„Musíme si letošní sezonu dobře zanalyzovat, Nechci úplně mluvit o konkrétních cílech a plánech. S novým majitelem máme ambice, ale je to cesta. Cesta, která není možná ze dne na den. Je třeba dál pracovat a připravovat se. Ušli jsme kus cesty, pořád jsme na začátku spolupráce. Když budeme takhle dál pokračovat a budeme dál nároční, nebudeme extra uhýbat z nastavené cesty, úspěch nám to v budoucnu přinese. Jestli už příští sezonu, uvidíme. Půjdeme do ní s nejvyššími cíli a ambicemi.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46