Trpišovský o řezu v kádru: Bude nejvýraznější za osm let! Rád by přivedl Součka
V létě to bude ve Slavii rachot. Mistr se chystá na nejvýraznější obměnu kádru za osmiletého fungování Jindřicha Trpišovského. V plánu je řada odchodů, rozpracovaných je několik nových hráčů. A pozor! Jedním z nich může být i exkapitán reprezentace Tomáš Souček. „Pokud by slávistickou variantu zvažoval, zájem bychom určitě měli,“ pronesl trenér sešívaných. Klíčovým faktorem námluv je situace Kladivářů. Pokud se zřítí do Championship, cesta bude otevřenější.
V posledním kole nadstavby Slavia vyprášila Plzeň 3:0. Ale nikoho to moc nezajímalo. Klub pořádal mistrovské oslavy s fanoušky a Jindřich Trpišovský hovořil o přestavbě kádru a také o zájmu o hráče z Olomouce. Spekuluje se, že na radaru sportovního úseku sešívaných je hned trojice – Baráth, Sejk a Šturm. „Když dopadne aspoň jeden, budu rád,“ usmál se pětinásobný vítěz Chance Ligy.
Trenére, jak daleko je jednání ohledně návratu Tomáše Součka?
„Je to o Tomášovi a o situaci West Hamu v Premier League. Kdyby ta možnost byla, rádi bychom ji využili. Variant je ve hře hodně. Navíc Tomáš má v klubu na rok smlouvu. Osobně si myslím, že se to jednou stane. Zda už teď v létě, to se teprve uvidí. Rozhodnutí by bylo hlavně na něm. Pokud by slávistickou variantu zvažoval, zájem bychom určitě měli.“
Majitel Slavie Pavel Tykač se postavil za dva vyřazené hráče – Tomáše Chorého a Davida Douděru. Nastal posun v jejich případném návratu do týmu?
„Debaty zatím moc neprobíhaly, spíš proběhnou dnes večer a v nejbližší budoucnosti. Tento týden jsme řešili jiné věci. Co se týče kluků, půjde o rozhodnutí nejvyššího vedení. To náš názor zná. Také je to o samotných hráčích, jakou cestou se budou chtít vydat. Abych to zjednodušil, teď žádný posun není. V rukou to má pan majitel a pan Tvrdík. Kluci tady mají smlouvu. Asi dojde na nějaké osobní schůzky, ale teď nevím, kdy proběhnou.“
Jaké je tedy vaše stanovisko?
„Musím koukat na sportovní stránku. Minule jsem mluvil o Doudisovi, nebudu všechno zase opakovat. Tomáš je tady dva roky, má dva tituly, dal góly, které dal. Sportovně mají oba týmu co dát. Pokud by tady nebyli, jednalo by se o velké oslabení týmu. Myslím, že jim za rok končí smlouvy. Pokud by tady zůstali, musely by se jim kontrakty prodloužit. Jsme jeden tým. Válčíme spolu v dobrém i ve špatném. Kluci nám ve spoustě momentů pomohli. My za nimi budeme stát.“
S Janem Bořilem to vypadá jak? Končí mu smlouva…
„To si musí říct Honza. Byli jsme domluvení, že si sedneme po skončení sezony. A hlavně si vyslechneme jeho. Schůzka teprve proběhne. Od ní se bude odvíjet budoucnost. Může ještě hrát, také má jasnou představu o pofotbalovém životě. Obě možnosti jsou otevřené.“
Jak moc se Slavia bude měnit v nadcházejícím přestupovém období?
„Představu máme. Vím, že chcete něco slyšet, ale nic konkrétního neřeknu. Lidi ve vedení jedou v plném procesu několik týdnů. Vše se bude odvíjet od toho, jaké hráče se nám podaří získat. Z druhé strany, o některé kluky je velký zájem ze zahraničí. Každopádně půjde o nejvýraznější obměnu za osm let, co jsem tady. Do všeho bude promlouvat mistrovství světa. Klub na to musí být připraven. Není možné, abychom v srpnu zjistili, že tři lidi odchází. Jednání probíhá opravdu hodně. Přéma (sportovní ředitel Přemysl Kovář) toho moc nenaspí.“
Kolik hráčů jste ochotni uvolnit?
„Debaty probíhají neustále. Různě se to mění. Když dnes dorazí nabídky na některé hráče, nikde není psáno, že za měsíc nepřijdou z jiných klubů a za jiných podmínek. Čeká nás Liga mistrů, vyzkoušeli jsme si ji loni. Budou nás čekat podobné výzvy. Liga se zkvalitňuje, nároky jsou vyšší a vyšší. Nejlepší scénář je dobré hráče nepouštět. Ale je to svým způsobem domino. Když někdo odejde, tak se zase nějaký přestup posune. Je to na vedení klubu. My zadáváme nějaké preference. Bude se to také odvíjet od Chorase s Doudisem. Každopádně chceme posílit o dva hráče s absolutní kvalitou. Něco jako v zimě s Davidem Juráskem.“
V čem chcete Slavii posunout?
„K větší zastupitelnosti v základní sestavě. Když nám vypadne víc hráčů, je to znát. Potřebujeme zkvalitnit rotaci, tím pádem i celého kádru.“
Mluví se o tom, že máte zájem o tři hráče z Olomouce. Konkrétně o Barátha, Sejka a Šturma. Je to pravda?
„Jsou to dobří hráči. (směje se) Jak jsem říkal, že liga se zlepšuje, tak se i kluby zlepšují, že nechtějí prodávat. Z Olomouce bychom někoho rádi získali, ale i oni mají svůj sen. Když dopadne aspoň jeden, budu rád. Je vidět, že mají dobré oko na hráče.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46