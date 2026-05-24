Priske: Karvinou už nechci nikdy vidět! Vindahl stále v problémech, přijde nový gólman?

SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 2:1. Rrahmani po půli rozhodl kulišárnou • Zdroj: iSport.cz
Brian Priske slaví výhru nad Jabloncem
Záložník Sparty Kaan Kairinen
Radost Albiona Rrahmaniho (vpravo) a Kaana Kairinena
Kouč Sparty Brian Priske během derby proti Slavii
Albion Rrahmani ve velké šanci
Trénink Sparty před utkáním s Rigou
Jiří Fejgl
Shodl se s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem a nadřízeným. Také Brian Priske našel v sezoně Sparty dvě období, která její hodnocení srazila ke slovu nespokojenost. Letenští nemají trofej, výrazně neprorazili ani v Konferenční lize. „Třeba na zápas v Karviné už se nechci nikdy podívat,“ připomněl trenér listopadovou porážku ve Slezsku.

Měla období kolem ztrát na konci podzimu a na začátku jara nějaké společné jmenovatele?
„Myslím si, že ano. Jeden z těch společných jmenovatelů byla zranění. Dost jsme se s nimi trápili, speciálně kolem dvojzápasu s Alkmaarem. Co se týče podzimu, tam jsme měli sedm dobrých zápasů právě do té doby, než jsme vstoupili do pohárové Evropy, a potom jsme měli sedm dalších, kde jsme prostě ztratili strašně moc bodů, a to i v domácích utkáních.“

Jak se tomu bránit?
„My jsme hráli čtrnáct duelů v Evropě a třicet pět v lize. Pokud chcete být kompetitivní ve všech těchto třech soutěžích, a to my chceme, tak musíte podávat konzistentní výkony. Jako trenér musím přiznat, že je to na mě a na hráčích.“

Poslední utkání jste zvládli. Proč jste postavil nejsilnější sestavu? Hradec přijel s mnoha změnami.
„Je to o tom, že chceme vyhrát každý zápas. Prostě to vítězství je pro nás důležité. Ať už je to první nebo poslední utkání v sezoně. První dojem je dobrý, ale neméně důležitý je i ten poslední. Hráči, kteří nastoupili, byli v tuhle chvíli podle mě ta nejlepší jedenáctka. A co se týče Hradce, to není otázka na mě.“

V sestavě byla také Kaan Kairinen. Při střídání chvíli před koncem se zdálo, že se loučí s Letnou, se Spartou. Je to tak?
„V tuhle chvíli to nemůžu říct. Aktuálně je Kaan hráč Sparty i pro příští sezonu.“

Dostal cenu pro nejlepšího hráče ročníku. Co si na něm ceníte?
„To slovo je konzistentní. Nejenom tuhle sezonu, ale i ty všechny předchozí. Kaan byl ohromně konzistentní. V jeho přístupu, ať už k tréninku nebo k zápasům.“

Jak moc by vám Kairinen chyběl?
„Samozřejmě nikdy nevíte, co se může stát. Kaana znám moc dlouho, už hodně let, už vlastně od té doby, co jsem byl v Midtjyllandu před deseti roky. Je neuvěřitelné, jakou cestu má za sebou, jak se postupně zlepšoval. Určitě má kvalitu na to, aby hrál v lepším týmu nebo ve větší lize, ale tohle není otázka pro mě.“

Prakticky celé jaro odchytal Jakub Surovčík. Jak je to nyní se zraněním Petera Vindahla? Bude řešit otázku brankářů i v transferovém okně?
„Je to jedna z pozic, na které se teď koukáme. Peter Vindahl je ze hry i pro start příští sezony. V tuhle chvíli očekáváme, že se bude vracet nejdřív na konci července nebo na začátku srpna. Takže určitě je to jedna z pozic, kterou budeme potřebovat posílit, protože nás v té fázi čekají důležité zápasy v lize, ale zároveň i kvalifikace do Ligy mistrů. Co se týče Kuby Surovčíka, jsem nesmírně šťastný za to, jaké výkony podával. Myslím, že všem ukázal, že na to má.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia35248374:3180
2Sparta35237569:3476
3Plzeň35189860:3863
4Hr. Králové351681150:4156
5Jablonec351671245:4755
6Liberec3512101345:3946

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

