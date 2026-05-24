Priske: Karvinou už nechci nikdy vidět! Vindahl stále v problémech, přijde nový gólman?
Shodl se s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem a nadřízeným. Také Brian Priske našel v sezoně Sparty dvě období, která její hodnocení srazila ke slovu nespokojenost. Letenští nemají trofej, výrazně neprorazili ani v Konferenční lize. „Třeba na zápas v Karviné už se nechci nikdy podívat,“ připomněl trenér listopadovou porážku ve Slezsku.
Měla období kolem ztrát na konci podzimu a na začátku jara nějaké společné jmenovatele?
„Myslím si, že ano. Jeden z těch společných jmenovatelů byla zranění. Dost jsme se s nimi trápili, speciálně kolem dvojzápasu s Alkmaarem. Co se týče podzimu, tam jsme měli sedm dobrých zápasů právě do té doby, než jsme vstoupili do pohárové Evropy, a potom jsme měli sedm dalších, kde jsme prostě ztratili strašně moc bodů, a to i v domácích utkáních.“
Jak se tomu bránit?
„My jsme hráli čtrnáct duelů v Evropě a třicet pět v lize. Pokud chcete být kompetitivní ve všech těchto třech soutěžích, a to my chceme, tak musíte podávat konzistentní výkony. Jako trenér musím přiznat, že je to na mě a na hráčích.“
Poslední utkání jste zvládli. Proč jste postavil nejsilnější sestavu? Hradec přijel s mnoha změnami.
„Je to o tom, že chceme vyhrát každý zápas. Prostě to vítězství je pro nás důležité. Ať už je to první nebo poslední utkání v sezoně. První dojem je dobrý, ale neméně důležitý je i ten poslední. Hráči, kteří nastoupili, byli v tuhle chvíli podle mě ta nejlepší jedenáctka. A co se týče Hradce, to není otázka na mě.“
V sestavě byla také Kaan Kairinen. Při střídání chvíli před koncem se zdálo, že se loučí s Letnou, se Spartou. Je to tak?
„V tuhle chvíli to nemůžu říct. Aktuálně je Kaan hráč Sparty i pro příští sezonu.“
Dostal cenu pro nejlepšího hráče ročníku. Co si na něm ceníte?
„To slovo je konzistentní. Nejenom tuhle sezonu, ale i ty všechny předchozí. Kaan byl ohromně konzistentní. V jeho přístupu, ať už k tréninku nebo k zápasům.“
Jak moc by vám Kairinen chyběl?
„Samozřejmě nikdy nevíte, co se může stát. Kaana znám moc dlouho, už hodně let, už vlastně od té doby, co jsem byl v Midtjyllandu před deseti roky. Je neuvěřitelné, jakou cestu má za sebou, jak se postupně zlepšoval. Určitě má kvalitu na to, aby hrál v lepším týmu nebo ve větší lize, ale tohle není otázka pro mě.“
Prakticky celé jaro odchytal Jakub Surovčík. Jak je to nyní se zraněním Petera Vindahla? Bude řešit otázku brankářů i v transferovém okně?
„Je to jedna z pozic, na které se teď koukáme. Peter Vindahl je ze hry i pro start příští sezony. V tuhle chvíli očekáváme, že se bude vracet nejdřív na konci července nebo na začátku srpna. Takže určitě je to jedna z pozic, kterou budeme potřebovat posílit, protože nás v té fázi čekají důležité zápasy v lize, ale zároveň i kvalifikace do Ligy mistrů. Co se týče Kuby Surovčíka, jsem nesmírně šťastný za to, jaké výkony podával. Myslím, že všem ukázal, že na to má.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46