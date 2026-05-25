Revize kádru Plzně: pojištěné opory i vliv MS. Nevydařené návraty, kdo je na hraně?
Po závěrečném zápase sezony na Slavii (0:3) Martin Hyský připustil, že Plzeň projde v létě změnami. Velmi pravděpodobný je odchod ofenzivních hráčů Toma Slončíka i Daniela Vašulína. Zajímavé nabídky můžou přijít na hráče, kteří budou své země reprezentovat na mistrovství světa. Kdo patří mezi nepostradatelné opory, kdo je na hraně a jak se může změnit soupiska třetího týmu ligy? Web iSport rozebral aktuální kádr západočeské Viktorie.
Nepostradatelní
Florian Wiegele
- Zápasy: 31 (20 liga, 6 Evropská liga, 2 předkola Liga mistrů 3 MOL Cup)
- Minuty: 2805
- Čistá konta: 14
- Inkasované góly: 27
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Na podzim přechytal reprezentanta Martina Jedličku, od té doby je jasná jednička. Plzeň si obrovitého gólmana (204 centimetrů) pojistila smlouvou na další tři sezony, štáb Martina Hyského mu bezmezně věří. Až na výjimky (na Slovácku, ve Zlíně, v Karviné) excelentní, s Rakouskem jede na MS. Za ligovou sezonu vychytal 10 čistých kont a inkasoval pouze patnáctkrát.
Nepostradatelní
Sampson Dweh
- Zápasy: 42 (27 liga, 10 Evropská liga, 4 předkola Liga mistrů, 2 MOL Cup)
- Minuty: 3 536
- Góly: 1
- Asistence: 5
- Žluté karty: 7
- Červené karty: 0
Po vrtkavém podzimu odehrál výborné jaro, rozumí si s Dávidem Krčíkem a dostával pochvaly od Martina Hyského. Také on podepsal kontrakt až do léta 2029. Už po předchozí sezoně ho bedlivě sledovaly zajímavé zahraniční kluby. Plzeň na něm hodlá stavět, ale pokud by na něj přišla vysoká nabídka, pravděpodobně mu bránit v posunu do top ligy vedení nebude.
Nepostradatelní
Václav Jemelka
- Zápasy: 34 (21 liga, 8 Evropská liga, 4 předkola Liga mistrů, 1 MOL Cup)
- Minuty: 3 446
- Góly: 2
- Asistence: 0
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 1
V zimě prodloužil smlouvu na další dvě sezony, bohužel ho z většiny jara vyřadilo zranění a následná operace kolene. Jemelka si přesto drží neotřesitelnou pozici – jako jeden z nejzkušenějších mazáků se stará o fungující kabinu, v mužstvu si drží všeobecný respekt. Nebýt zdravotních trablů, mohl patřit do nominace Miroslava Koubka na šampionát do Ameriky.
Nepostradatelní
Dávid Krčík
- Zápasy: 36 (34 liga, 2 MOL Cup)
- Minuty: 3 195
- Góly: 12
- Asistence: 2
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Dvanáct ligových gólů a útok na rekord Ladislava Krejčího mezi obránci? Wow… Martin Hyský si přivedl slovenského zadáka v zimě, bravurně zvládl přechod z Karviné. Skvělá rozehrávka, přehled, držení balonu a ofenzivní přínos z něj dělají jednoho z nejlepších stoperů ligy. V týmu si za necelý půlrok vybudoval klíčovou pozici, až nečekaně lehce vplul do základní sestavy.
Nepostradatelní
Merchas Doski
- Zápasy: 42 (30 liga, 7 Evropská liga, 2 kvalifikace Ligy mistrů, 3 MOL Cup)
- Minuty: 2 870
- Góly: 1
- Asistence: 4
- Žluté karty: 9
- Červené karty: 0
Zakončuje nejlepší sezonu kariéry, chystá se na světový šampionát v barvách Iráku. Nezapře německé kořeny – profesionál, bojovník, pro soupeře obrovsky nepříjemný hráč. Schází mu lepší čísla, ale do defenzivy je na něj absolutní spoleh. Viktoria si ho pojistila do léta 2029, v případě, že by mu vyšlo letní mistrovství, může pomýšlet na elitní evropské ligy.
Nepostradatelní
Amar Memič
- Zápasy: 44 (30 liga, 10 Evropská liga, 4 kvalifikace Ligy mistrů)
- Minuty: 3 499
- Góly: 3
- Asistence: 10
- Žluté karty: 5
- Červené karty: 0
Třetí nejhodnotnější člen kádru (podle transfermarktu 4,5 milionu eur). Spolehlivý, extrémně rychlý, využitelný na obou stranách hřiště. Druhý nejlepší asistent ligy (8) navázal na minulou sezonu a patří k nejlepším hráčům soutěže. Výkonnostně může české prostředí brzy přerůst, sledují ho velké evropské kluby. Má příslib, že v případě nabídky z top soutěže mu klub bránit nebude.
Nepostradatelní
Lukáš Červ
- Zápasy: 49 (32 liga, 10 Evropská liga, 4 kvalifikace Ligy mistrů, 3 MOL Cup)
- Minuty: 3 983
- Góly: 3
- Asistence: 4
- Žluté karty: 6
- Červené karty: 0
Většinu zápasů sezony nosil kapitánskou pásku, pro tým i celý klub dýchá. V době karetního trestu sledoval klidně část zápasu s Jabloncem s fanoušky v kotli. Také on je pod dlouhodobým kontraktem do června 2029. Vedení klubu si asi těžko dokáže představit, že by jednoho z lídrů pouštěla do zahraničí za lepší nabídkou, musela by být opravdu hodně zajímavá.
Nepostradatelní
Patrik Hrošovský
- Zápasy za Plzeň: 19 (16 liga, 2 Evropská liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 1 734
- Góly: 0
- Asistence: 4
- Žluté karty: 2
- Červené karty: 0
Zimní návrat se povedl bravurně. Hrošovský zlepšuje spoluhráče, v posledních týdnech mu extrémně sedla ofenzivnější pozice před Lukášem Červem. Každý zápas odvede spousty práce, ke klubu má obrovský vztah. Smlouvu má na další dvě sezony a při aktuální formě není pochyb, že bude nadále patřit k nejdůležitějším hráčům týmu.
Nepostradatelní
Matěj Vydra
- Zápasy: 35 (23 liga, 7 Evropská liga, 4 kvalifikace Ligy mistrů, 1 MOL Cup)
- Minuty: 1 848
- Góly: 10
- Asistence: 5
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
V závěrečné fázi kariéry ho čeká možná poslední sezona, v Plzni mu po nadcházejícím ročníku vyprší smlouva. Bohužel ho limitují zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal velkou část sezony. V momentě, kdy je zdravý a dostane se do formy, patří mezi největší hvězdy ligy a jasné plzeňské opory. Lídr na hřišti i v kabině, také proto plní roli kapitána.
Setrvání
Dominik Ťapaj
- Zápasy v Plzni: 2 (1 liga, 1 ČFL)
- Minuty: 180
- Čistá konta: 0
- Inkasované góly: 5
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Při dominanci Floriana Wiegeleho se během jara podíval do brány až v posledním kole nadstavby na Slavii. Potřebuje chytat, ale Plzeň ho v létě nejspíš pouštět nebude – hostování se spíš chystá pro mladšího Matyáše Šilhavého. Viktor Baier, který měl výborný podzim na hostování v Rakousku, se teprve zotavuje z těžkého zranění a operace achillovky. Pravděpodobně mu zůstane pozice připravené dvojky.
Setrvání
Adam Kadlec
- Zápasy: 33 (29 liga, 3 MOL Cup, 1 ČFL)
- Minuty: 1 671
- Góly: 4
- Asistence: 1
- Žluté karty: 7
- Červené karty: 0
Aklimatizační půlrok mu po zimním příchodu z Bohemians komplikovaly zdravotní trable. Přesto se dostával do užší rotace, trenéři s ním chtějí pracovat a dál ho rozvíjet. Rychlých, vysokých krajních hráčů je málo, v Kadlecovi je určitě potenciál. Patří do skupiny hráčů, se kterými v klubu dlouhodobě počítají.
Setrvání
Karel Spáčil
- Zápasy: 37 (24 liga, 7 Evropská liga, 4 kvalifikace Ligy mistrů, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2 369
- Góly: 5
- Asistence: 2
- Žluté karty: 5
- Červené karty: 0
Určitě by se rád dostával na hřiště častěji, také on si na jaře procházel zdravotními problémy. Pro Martina Hyského ale určitě jde o důležitého hráče. Levonohý, důrazný mladý stoper je v Česku nedostatkové zboží. Už od přípravy dostane šanci, aby zabojoval o místo v základu.
Setrvání
Alexandr Sojka
- Zápasy: 38 (33 liga, 2 Evropská liga, 3 MOL Cup)
- Minuty: 2 292
- Góly: 4
- Asistence: 3
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Největší plzeňské překvapení jara. Vyštípal ze sestavy Cheicka Souarého, takřka dokonale pasuje do systému Martina Hyského. Postupně přidává body, získává respekt a sympatie od spoluhráčů, dokonce zabojuje o účast na mistrovství světa. Zimní vykoupení z Hradce za pouhých 10 milionů korun se ukazuje jako výborný tah, zároveň prodloužil smlouvu na další tři roky.
Setrvání
Matěj Valenta
- Zápasy: 35 (22 liga, 8 Evropská liga, 2 kvalifikace Ligy mistrů, 3 MOL Cup)
- Minuty: 1 666
- Góly: 1
- Asistence: 4
- Žluté karty: 5
- Červené karty: 0
Za fungující dvojicí Patrik Hrošovský, Lukáš Červ to má složité, aby se dostal na hřiště na svou nejoblíbenější pozici. Pral se s dlouhými zdravotními pauzami, ale klub s ním dlouhodobě počítá. Smlouvu má na tří následující sezony, pokud se mu vydaří příprava, na hřiště se v náročném zápasovém programu dostane.
Setrvání
Tomáš Ladra
- Zápasy: 48 (32 liga, 10 Evropská liga, 3 kvalifikace Ligy mistrů, 3 MOL Cup)
- Minuty: 2 974
- Góly: 6
- Asistence: 8
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Postupem sezony stupňoval své výkony, vybojoval si i místo v předběžné nominaci Miroslava Koubka pro mundial do Ameriky. Patří do nejužší skupiny hráčů, na které spoléhá Martin Hyský. Výborná střela, standardní situace, tvoří hru a v poslední třetině hřiště má pro tým obrovský přínos.
Setrvání
Denis Višinský
- Zápasy: 41 (27 liga, 10 Evropská liga, 2 kvalifikace Ligy mistrů, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2 316
- Góly: 9
- Asistence: 3
- Žluté karty: 7
- Červené karty: 0
Pod Martinem Hyským pookřál, dostává prostor a patří mezi stabilní členy základní sestavy. Zabydlel se na pravém křídle, zvládne i defenzivnější roli běhavého wingbeka. Smlouvu má na další dvě sezony, po vydařeném jaru není důvod, aby na něj Plzeň dál nespoléhala.
Setrvání
Mohamed Toure
- Zápasy v Plzni: 12 (11 liga, 1 MOL Cup)
- Minuty: 714
- Góly: 2
- Asistence: 1
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Vzhledem k zdravotním problémům ostatních útočníků dostával na jaře hodně prostoru, byť je ve dvaceti letech teprve na startu kariéry. Klub ho má pojištěného na další tři sezony a počítá s ním. První půlrok zvládl obstojně, trenérský štáb mu zjevně chce dávat minutáž. Už na podzim se ukáže, jestli je schopný se dál zlepšovat a přinášet týmu důležité góly a asistence.
Na hraně
Marián Tvrdoň
- Zápasy: 3 (3 ČFL)
- Minuty: 270
- Čistá konta: 0
- Inkasované góly: 6
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Nejdéle sloužící člen plzeňského kádru má v klubu stále platnou smlouvu, pravděpodobně v klubu zůstane jako člen brankářské skupiny. Pomáhá i v mentorské roli. Když se dostane do brány, tak maximálně v ČFL. Jeho pozice se také může změnit ve chvíli, kdy bude zdravý a připravený perspektivní Viktor Baier.
Na hraně
Cheick Souaré
- Zápasy: 42 (29 liga, 10 Evropská liga, 1 kvalifikace Ligy mistrů 2 MOL Cup)
- Minuty: 2 843
- Góly: 4
- Asistence: 5
- Žluté karty: 3
- Červené karty: 0
Technického leváka z Francie má Martin Hyský v oblibě, dlouho ho držel v základní sestavě. Potřebuje větší konzistentnost výkonů, což jeho pozici sráží. Po sezoně se určitě bude řešit jeho budoucnost – kontrakt mu vstoupí do posledního roku, na rozdíl od jiných hráčů (Jemelka, Doski, Sojka, Panoš, Dweh, Jemelka a další) zatím prodloužený není.
Na hraně
Salim Lawal
- Zápasy: 9 (7 liga, 2 Evropská liga)
- Minuty: 449
- Góly: 2
- Asistence: 0
- Žluté karty: 0
- Červené karty: 0
Zimní posilu z Nigérie zabrzdily problémy s kolenem, naskočil do pouhých sedmi ligových zápasů. Zapojit by se měl naplno od letní přípravy a čeká ho tvrdý boj o místo v kádru. Rychlostní typ na křídlo či hrot patří do plánů Martina Hyského a jeho kolegů. Pokud ale před sezonou nepřesvědčí, je možné, že se mu bude hledat hostování pro nabrání herní praxe.
Na hraně
Jan Paluska
- Zápasy: 18 (13 liga, 3 Evropská liga, 1 kvalifikace Ligy mistrů, 1 MOL Cup)
- Minuty: 1 476
- Góly: 0
- Asistence: 0
- Žluté karty: 4
- Červené karty: 0
Kvůli zranění celé jaro nehrál, přesto dostal novou smlouvu do léta 2029. Plzeňský zadák budoucnosti – pokud vyřeší zdravotní trable, dokáže zahrát na stoperu i pravém obránci. Sebevědomý, zlepšuje se v rozehrávce i podpoře ofenzivy. Od léta by měl konečně začít trénovat naplno…
Na hraně
Jiří Panoš
- Zápasy: 18 (11 liga, 3 Evropská liga, 3 kvalifikace Ligy mistrů, 1 MOL Cup)
- Minuty: 509
- Góly: 1
- Asistence: 0
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
V zimě extrémně makal, aby se po zdravotních lapáliích vešel do úzké rotace Martina Hyského, jaro začal gólem do sítě Basileje. Určitě si ale představoval vyšší minutáž. Mimořádnému plzeňskému talentu by mohla sedět jiná soutěž v zahraničí, pravděpodobně ale ještě zkusí v přípravě zabojovat o sestavu v klubu, kde vyrůstá od přípravky. Smlouvu má do léta 2029.
Na hraně
Prince Adu
- Zápasy: 43 (29 liga, 9 Evropská liga, 3 kvalifikace Ligy mistrů, 2 MOL Cup)
- Minuty: 2 234
- Góly: 8
- Asistence: 1
- Žluté karty: 9
- Červené karty: 0
Ghanský forvard to pod Martinem Hyským má stále hodně nahnuté. Problémy jsou ve výkyvech výkonů – na velké zápasy dokáže být rozdíloví, v „tuctových“ jeho zaujetí kulhá. Pookřál nominací do reprezentace Ghany, se kterou pojede na mistrovství světa. Pokud přijde nabídka, Plzeň mu pravděpodobně nebude bránit v odchodu.
Odchod
Matyáš Šilhavý
- Zápasy: 21 (18 ČFL, 3 1. liga U19)
- Minuty: 1890
- Čistá konta: 6
- Inkasované góly: 28
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Pravidelně chytá za třetiligové béčko, běží mu dlouhodobé smlouva do léta 2029. V létě se určitě v Plzni bude řešit, jak devatenáctiletého gólmana posunout. Člen reprezentační devatenáctky s největší pravděpodobností zamíří na hostování, k dalšímu vývoji by mu mohla pomoct i například roční zkušenost ve druhé lize. Hlavní je, aby pravidelně chytal…
Odchod
Tom Slončík
- Zápasy: 23 (20 liga, 1 ČFL, 1 kvalifikace Ligy mistrů, 1 MOL Cup)
- Minuty: 1 284
- Góly: 6
- Asistence: 2
- Žluté karty: 2
- Červené karty: 0
Poločas v nic neřešícím zápase na Slavii byl nejspíš jeho posledním v plzeňském dresu. Zuby si brousí Hradec, cílem klubu chystajícího se na evropské poháry bude dohodnout trvalý přestup. Zadarmo to ale nebude, Slončíkovi v Plzni běží smlouva až do léta 2028.
Odchod
Daniel Vašulín
- Zápasy: 29 (20 liga, 5 Konferenční liga, 2 kvalifikace Evropské ligy, 2 MOL Cup)
- Minuty: 1 872
- Góly: 10
- Asistence: 0
- Žluté karty: 1
- Červené karty: 0
Vysoký hroťák má podobný osud, jako Tom Slončík. Zimní návrat z povedeného hostování se nezdařil, opět se bude řešit jeho budoucnost. Prioritou je trvalý přestup. Určitě se do boje o gólového forvarda zapojí Hradec, zájem může být i od Martina Svědíka z postupující brněnské Zbrojovky.