Předplatné

Vlastnické zemětřesení v Hradci: Nedvěd je OUT, Tomek posiluje vliv. Kolik má procent?

Vlastnické zemětřesení v Hradci: Nedvěd je OUT, Tomek posiluje vliv. Kolik má procent?
Vlastnické zemětřesení v Hradci: Nedvěd je OUT, Tomek posiluje vliv. Kolik má procent?Zdroj: koláž iSport
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové při projednávání prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové
Pavel Nedvěd na fotce s Richardem Juklem
Fanoušci Slavie v Malšovická aréně
Hradecké choreo před zápasem se Slavií
Hradecké choreo před zápasem se Slavií
Fotbalisté Hradce slaví s fanoušky postup do evropských pohárů
David Horejš během utkání se Slavií
20
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Přelomové jaro v podání fotbalu v Hradci Králové nekončí. Vedle obřího sportovního úspěchu, tedy čtvrtého místa v lize plus blížícího se triumfu prvního dorostu v celostátní lize, přichází také změna v majetkové struktuře černobílého společenství. Klub ji oznámil během pondělí, některé zvěsti unikaly už poslední týdny. Jaké však bude nastavení, kdo bude mít majoritu, dosud jasné nebylo. Každopádně Hradec povede už jen jeden boss, kooperace pěti vlastníků plus města končí po necelých sedmi měsících.

Čím začít? Snad jen jedinou neměnící se jistotou. Ta zůstává. Radnice, která vlastnila klub dlouhých dvacet let od roku 2005, kdy jej odkoupila od Čechoameričana Jana Vody, si dál ponechá jedenáct procent, což je numero, které se dohodlo během minulého roku a půl.

To probíhala jednání mezi městem reprezentovaným zejména primátorkou Pavlínou Springerovou a skupinou pěti mužů, kteří stvořili společnost Fotbal HK 1905. Kvintet tvořil jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, podnikatel ve stavebnictví a bývalý judista Pavel Rejchrt, dva někdejší reprezentanti Pavel Nedvěd s Ivo Ulichem a marketér Radek Šenk, jenž se společně s Ulichem ucházel o koupi značky už v dřívějších letech.

Na začátku listopadu bylo hotovo, fanoušci neskrývali nadšení, budoucnost lakovali narůžovo. Velká jména plus majetkové zázemí slibovaly posuny.

Fotbalový nakonec přišel, viz postup do předkola Konferenční ligy, plus naděje na Evropskou ligu, která se může objevit v případě, že Karviná, vítěz poháru, nebude kvůli zapletení se do korupční aféry vpuštěna do kontinentálních soutěží.

Video placeholder

Rozepře mezi vlastníky

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů