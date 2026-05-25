Vlastnické zemětřesení v Hradci: Nedvěd je OUT, Tomek posiluje vliv. Kolik má procent?
Přelomové jaro v podání fotbalu v Hradci Králové nekončí. Vedle obřího sportovního úspěchu, tedy čtvrtého místa v lize plus blížícího se triumfu prvního dorostu v celostátní lize, přichází také změna v majetkové struktuře černobílého společenství. Klub ji oznámil během pondělí, některé zvěsti unikaly už poslední týdny. Jaké však bude nastavení, kdo bude mít majoritu, dosud jasné nebylo. Každopádně Hradec povede už jen jeden boss, kooperace pěti vlastníků plus města končí po necelých sedmi měsících.
Čím začít? Snad jen jedinou neměnící se jistotou. Ta zůstává. Radnice, která vlastnila klub dlouhých dvacet let od roku 2005, kdy jej odkoupila od Čechoameričana Jana Vody, si dál ponechá jedenáct procent, což je numero, které se dohodlo během minulého roku a půl.
To probíhala jednání mezi městem reprezentovaným zejména primátorkou Pavlínou Springerovou a skupinou pěti mužů, kteří stvořili společnost Fotbal HK 1905. Kvintet tvořil jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, podnikatel ve stavebnictví a bývalý judista Pavel Rejchrt, dva někdejší reprezentanti Pavel Nedvěd s Ivo Ulichem a marketér Radek Šenk, jenž se společně s Ulichem ucházel o koupi značky už v dřívějších letech.
Na začátku listopadu bylo hotovo, fanoušci neskrývali nadšení, budoucnost lakovali narůžovo. Velká jména plus majetkové zázemí slibovaly posuny.
Fotbalový nakonec přišel, viz postup do předkola Konferenční ligy, plus naděje na Evropskou ligu, která se může objevit v případě, že Karviná, vítěz poháru, nebude kvůli zapletení se do korupční aféry vpuštěna do kontinentálních soutěží.