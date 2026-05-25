Překoná Slavia rekordní tuzemský přestup Vojty? Jedná se, Olomouc chce balík
Tak tohle by byla velká, historická věc. Přestupová částka by překonala rekordní tuzemský transfer, tolik medializovaný přesun Matyáše Vojty v Chance Lize z Mladé Boleslavi do Sparty. Útočník ji stál čtyři miliony eur plus statisíce v bonusech. Cenovku slovinského křídelníka Danijela Šturma, o kterého projevuje zájem Slavia, nastavila Olomouc podle informací iSportu dokonce na pět milionů eur, což je v přepočtu cca 122 milionů korun! Oficiální nabídka je na stole, licituje se.
Ne, Sigma nechce rozprodávat kádr ani slevovat ze svých evropských ambic. Je však tak trochu v kleštích, podobně jako byly například Pardubice v zimě s Louisem Lurvinkem. Hráč, v tomto případě Danijel Šturm, touží po kariérním posunu a interes českého mistra do toho zapadá. Několikanásobně vyšší výplata, jistota Ligy mistrů, vábení renomovaného kouče Jindřicha Trpišovského, hlavní metropole Praha...
Slavia kolem Šturma, stejně jako kolem Pétera Barátha, krouží již několik týdnů. Nejprve poslala oficiální nabídku na Václava Sejka. Tu před pár týdny Olomouc odmítla, od neděle však má podle redakčních zdrojů na stole nový dokument od klubu z Vršovic, tentokrát se týká opravdu Šturma. Jeho sobotní loučení s tribunami na Andrově stadionu bylo všeříkající, fanoušci mu tleskali za další povedený výkon.
Na jaře v dresu moravského celku Slovinec odehrál sedmnáct soutěžních zápasů s bilancí šesti gólů a pěti asistencí. Jednoznačně a okamžitě si získal i nezaujatou tuzemskou veřejnost. Bavil všechny.
Jestli o někom platí moderní označení „gamechanger“, stoprocentně ho lze aplikovat na Šturma.
Přestup by pomohl i v rámci FFP
Po příchodu z Celje neměl problém s aklimatizací na specifika Chance Ligy, zařídil i postup do osmifinále Konferenční ligy přes švýcarské Lausanne. Tady měl výdaj ve výši dvou milionů eur fantastický efekt.
A může být ještě větší, byť v případě transferu už ne sportovní, ale ekonomický. Ačkoli se v lednu říkalo, že nadstandardní výdaj za 27letého fotbalistu se již zřejmě nezhodnotí, nabídka z Edenu predikci může brzy změnit.
Navíc i lukrativní přestup samozřejmě zvyšuje celkovou prestiž značky na evropském trhu, hovořili o tom v pořadu Liga naruby liberecký majitel Ondřej Kania či generální ředitel Slovanu Jan Nezmar, stejně tak třeba pardubický sportovní ředitel Jiří Bílek.
Situace se má nyní (k pondělnímu dopoledni) tak, že Hanáci si nastavili cenovku, za kterou jsou ochotni Šturma prodat. A ta je podle informací iSportu pět milionů eur, čili zhruba 122 milionů korun! Pod tuto laťku management nehodlá nic akceptovat. Šlo by o rekordní tuzemský „deal“, který by překonal i obchod Mladé Boleslavi se Spartou, když Letenští kupovali Matyáše Vojtu.
Sigma navíc musí řešit i Financial Fair Play, což jsou striktní předpisy UEFA, ve kterých se zohledňují příjmy ze sportovní činnosti. Zatím se nikdo neprodal, stadion také nebývá plný a evropské poháry se v Olomouci v příští sezoně rovněž hrát nebudou. Z tohoto důvodu by si vedení historickým prodejem Šturma výrazně pomohlo. A taky se vyvarovalo tomu, co zažívali v kabinách na jiných adresách, a sice naštvanosti uražených fotbalistů, kterým životní krok nebyl dopřán.
Jde o jedno z hlavních témat nového dílu pravidelného pořadu Liga naruby, který můžete sledovat každé pondělí od 18.00 vidět na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
Šturm na jaře za Sigmu
Statistika
Hodnota
Soutěžní zápasy/minuty
17/1352
Góly + asistence
6+5
Žluté/červené karty
3/0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46