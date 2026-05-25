Rekordman Petržela: vyhazov ze Slovácka! Důvod? Prý špatný vliv na kabinu
Smutný konec rekordmana v počtu odehraných zápasů v české nejvyšší soutěži. Fotbalový záložník Milan Petržela (43) byl podle informací webu iSport vyřazen z kádru Slovácka a nenastoupí za něj ani v baráži proti Artisu Brno. Byť trenér Roman Skuhravý o víkendu tvrdil, že je bývalý reprezentant zraněný, realita je jiná. Před pár týdny údajně vyvrcholil dlouhodobě špatný vliv veterána na chod kabiny, což vyústilo v jeho okamžitý odchod. „Do týmu se určitě nevrátí,“ uvedl zdroj.
Za Slovácko nastoupil Milan Petržela naposledy 11. dubna s Hradcem Králové, odehrál 28 minut. Další starty už nepřidal a nepřidá. Kontrakt, který mu doběhne 30. června, prodloužen určitě nebude. Ve fotbalovém prostředí se povídá, že rozchod někdejší opory Plzně s klubem, v němž hbitý středopolař startoval svou úspěšnou a dlouholetou kariéru, nebyl pěkný. Proběhl v silných emocích. Pak se nicméně atmosféra v týmu pročistila. Rušivý element byl pryč.
V tomto ročníku naskočil rodák z Hoštic-Heraltic do osmnácti duelů, vstřelil jeden gól. Pevné místo v sestavě neměl za žádného z trenérů, kteří se na lavičce v poslední době protočili. Jako žolíka ho nejvíce využívali Roman West, Ondřej Smetana, Jan Kameník i Roman Skuhravý. Legendární křídelník menší vytíženost těžce nesl a dokázal to dávat svému nejbližšímu okolí včetně nadřízených hodně otevřeně najevo.
Konec kariéry, nebo další angažmá?
Třiačtyřicetiletý Petržela už se poblíž mužstva nepohybuje, nechodí prý ani na zápasy. Obnoví ještě svoji kariéru? Po sezoně bude volným hráčem, úplně končit nechce. Řešilo se jeho angažmá na Slovensko.
Klub jeho konec zatím nekomentoval. Zainteresovaní se dohodli, že budou mazáka uvádět mezi zraněnými, aby nečelili mediálnímu náporu. V tomto duchu reagoval na dotaz redaktora webu iSport v po derby ve Zlíně (1:0) také kouč Skuhravý.
Do odpovědi zahrnul zároveň dalšího odchovance Petra Reinberka, který je podle dostupných informací opravdu na marodce se svalem a do šatny za spoluhráči dochází.
Vyhozen byl pouze Petržela. „Na baráž nebudou. Ani bych je nevyužil, protože herní praxe je v této fázi sezony absolutně klíčová,“ sdělil Skuhravý před středečním prvním střetem s brněnským Artisem. Petržela u toho nebude. Nejspíš ani na tribuně.