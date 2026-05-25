Táborsko se chystá na Baník: kompromis s Chachary, otazníky kolem trenéra i opor
Došli si pro baráž, v tabulce druhé ligy dokonce uhájili stříbrnou pozici před ambiciózním Artisem. Jihočeské Táborsko po sportovní stránce úkol splnilo, chystá se na dvě největší utkání sezony – o nejvyšší soutěž si to rozdá s Baníkem. Jako jasný outsider, který by do boje s ostravským kolosem mohl jít absolutně bez tlaku. Jenže v klubu rostou spíš obavy – třeba z toho, že na sobotní odvetu město zaplaví až tisíc „Chacharů“, věrných fanoušků ze Slezska. Během pondělka došlo na kompromisní řešení.
V úterý odstartuje barážové drama o první ligu v Ostravě, odveta je v plánu na sobotní odpoledne v Táboře. Zápasy nabídnou zcela odlišnou kulisu – Baník disponuje velkým areálem ve Vítkovicích s kapacitou přes 15 000 fanoušků, čeká se téměř plný dům. Celá Ostrava se semkne, aby slavné značce pomohla v zákeřném dvojzápase a nejvyšší soutěž ve městě zůstala. Na jihu Čech to ale vypadá jinak.
Stadion v Táboře je v přestavbě, chystají se nové dvě tribuny. Aktuální kapacita činí 1200 diváků, což zdaleka nenaplňuje požadavky a důstojné kulisy pro souboj s ostravským celkem. Rozčarování panuje mezi silnou fanouškovskou základnou, která chystá sobotní masivní výjezd na jih Čech.
Z Ostravy se očekával příjezd až tisícovky fanoušků, čímž by se zopakovala situace ze sobotního finále nadstavby na Dukle. Táborsko logicky nechce, aby jejich stadion obsadili hostující fanoušci, takže přišlo se specifickým způsobem prodeje lístků.
„Spouštíme předprodej vstupenek, ale máme problém s kapacitou. Dostavují se tribuny a vstupenek nemůžeme do prodeje dát tolik – máme permanentkáře a členy naší akademie, u nich chceme, aby se na takový zápas dostali,“ sdělil Sportu Michal Mácha, člověk zodpovědný za marketing a obchod v klubu.
Téměř třetina stadionu pro hosty
Vstupenky za jednotnou cenu 300 korun (dvojnásobek obvyklé ceny za zápasy na druhou ligu) jsou k mání od pondělního odpoledne přímo na stadionu v Táboře. „Distribuce bude pouze na pokladnách, nemáme kapacitu jako Dukla, byť na to byla negativní odezva ze strany Baníkovců,“ připustil Mácha.
Z možné kapacity plánovalo Táborsko pro hosty uvolnit deset procent, tedy přibližně 120 lístků. Ve městě pak řešily obavy z toho, jak se budou chovat příznivci z Ostravy, kteří přijedou na zápas bez platného lístku. „Všichni chceme, aby to dopadlo bez problémů a užili jsme si sváteční zápas,“ dodal Mácha.
Během pondělka se domácí pořadatelé dohodli s Baníkovci na kompromisním řešení. Táborsko pro hosty nakonec uvolní 350 lístků, tedy téměř třetinu stadionu. Výměnou za to, že do města přijedou z Ostravy jen ti fanoušci, kteří budou mít lístek. Tím by se mělo zamezit možným nepokojům ve městě ze strany fanoušků, kteří by cestovali bez platné vstupenky a nemohli na stadion.
Hlavní trenér Radek Kronďák stále nemá smlouvu na další ročník, prodloužena mu má být až v případě, že klub přes Baník postoupí. V zákulisí se hovoří i o tom, že by se na jihu Čech mohl objevit Miloslav Brožek, aktuálně působící v Lotyšsku v roli sportovního ředitele Jeglavy, kde má k dispozici i několik českých hráčů.
V Táborsku dříve trénoval, vedl také Opavu či Vlašim. Působil také v roli skauta Slavie se zaměřením na Afriku. Pomohl například Muhamedu Tijanimu, jehož na hostování ve druhé lize nastartoval tak, že potom pokračoval v dobré formě v Baníku a prodal se do Slavie. Stejně vytáhl i Jiřího Boulu.
Kontrakty dobíhají i dalším klíčovým zkušeným mužům z týmu – Pavlu Novákovi, Jakubu Horovi nebo Jiřímu Kateřiňákovi. V klíčové fázi sezony je mimo hru několik zraněných důležitých hráčů, bez kterých se silnému soupeři z Ostravy bude jen těžko čelit.
Možný problém s licencí
Všichni v klubu zároveň vědí, že v případě postupu by se nejvyšší soutěž hrála s největší pravděpodobností v nedalekých Českých Budějovicích – přestavovaný areál v Kvapilově ulici nesplňuje požadavky pro udělení licence na první ligu. Vedení budějovického magistrátu už předběžnou žádost na užívání stadionu Střelecký ostrov schválilo.
Po sportovní stránce se jihočeská organizace chce s Baníkem o ligu porvat, zároveň si uvědomuje složitou situaci, v níž se nachází majitel klubu Petr Kolář. Ideálně nefunguje spolupráce s městem. Historicky lidé v Táboře spíš upřednostňují hokej, na fotbal se fanoušky nedaří úplně strhnout.
Kolář také spoléhal na možnou spolupráci s plzeňskou Viktorií, z uzavření oficiálního partnerství ale sešlo. Táborsku aktuálně na hostování ze západu Čech pomáhá alespoň mladý křídelník James Bello, na jehož výkony jdou solidní reference.