Rouček správně nenařídil penaltu Dukly: Minimální kontakt, říká komise

SESTŘIH: Dukla - Baník 0:3. Domácí si dali TŘI vlastní góly a sestupují • Zdroj: iSport.tv
Sudí Karel Rouček během boje o záchranu mezi Duklou a Baníkem
Dukla sestupuje z Chance Ligy
Zklamaný Hugo Jan Bačkovský
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Sudí Karel Rouček v klíčovém momentu sobotního přímého souboje o odvrácení sestupu z první ligy fotbalisty Dukly nepoškodil. Na začátku druhého poločasu za stavu 1:0 pro hosty z Ostravy správně nenařídil pokutový kop pro Pražany, uvedla v komuniké komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Posvětila také červenou kartu pro libereckého Martina Rýzka v utkání v Jablonci.

Na Julisce ve 49. minutě upadl ve vápně Dominik Hašek po souboji s ostravským kapitánem Michalem Frydrychem. Rouček nechal hru pokračovat a nezasáhl ani videorozhodčí. Baník na Julisce poté dal ještě dvě branky, zvítězil hladce 3:0 a odsoudil k poslední příčce a přímému sestupu Duklu.

„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. V souboji o míč došlo k minimálnímu kontaktu mezi hráčem Baníku Frydrychem a hráčem Dukly Haškem. Tento kontakt nezpůsobil pád domácího hráče, a proto se o pokutový kop nejednalo,“ vysvětlila komise ve videu.

V nedělním utkání v Jablonci po necelé čtvrthodině hry upadl unikající Jan Chramosta po souboji s Rýzkem a sudí Vojtěch Opočenský libereckého zadáka vyloučil. Domácí v dlouhé přesilovce ovládli podještědské derby poměrem 2:1.

„Obránce Liberce Rýzek svojí pravou nohou zezadu lehce přišlápl hráče Jablonce Chramostu, který v plné rychlosti běžel sám na brankáře. Dle našeho názoru rozhodčí správně nařídil přímý volný kop za podražení a hráče Liberce vyloučil za zmaření zjevné brankové možnosti. Jednalo se však o hraniční situaci. Pokud by rozhodčí přímý kop na hrací ploše nenařídil, VAR (videorozhodčí) by v tomto případě neměl intervenovat,“ mínila komise.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Z uplynulého posledního kola prvoligové nadstavby zvolili novináři jen dvě situace.

#TýmZVRPSkóreB
1Teplice3510121340:4242
2Zlín351181643:5641
3Ml. Boleslav359131349:5740
4Slovácko35791930:5130
5Baník35782032:4929
6Dukla355111923:5126
  • Baráž o udržení
  • Sestup

