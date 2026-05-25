Rouček správně nenařídil penaltu Dukly: Minimální kontakt, říká komise
Sudí Karel Rouček v klíčovém momentu sobotního přímého souboje o odvrácení sestupu z první ligy fotbalisty Dukly nepoškodil. Na začátku druhého poločasu za stavu 1:0 pro hosty z Ostravy správně nenařídil pokutový kop pro Pražany, uvedla v komuniké komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Posvětila také červenou kartu pro libereckého Martina Rýzka v utkání v Jablonci.
Na Julisce ve 49. minutě upadl ve vápně Dominik Hašek po souboji s ostravským kapitánem Michalem Frydrychem. Rouček nechal hru pokračovat a nezasáhl ani videorozhodčí. Baník na Julisce poté dal ještě dvě branky, zvítězil hladce 3:0 a odsoudil k poslední příčce a přímému sestupu Duklu.
„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. V souboji o míč došlo k minimálnímu kontaktu mezi hráčem Baníku Frydrychem a hráčem Dukly Haškem. Tento kontakt nezpůsobil pád domácího hráče, a proto se o pokutový kop nejednalo,“ vysvětlila komise ve videu.
V nedělním utkání v Jablonci po necelé čtvrthodině hry upadl unikající Jan Chramosta po souboji s Rýzkem a sudí Vojtěch Opočenský libereckého zadáka vyloučil. Domácí v dlouhé přesilovce ovládli podještědské derby poměrem 2:1.
„Obránce Liberce Rýzek svojí pravou nohou zezadu lehce přišlápl hráče Jablonce Chramostu, který v plné rychlosti běžel sám na brankáře. Dle našeho názoru rozhodčí správně nařídil přímý volný kop za podražení a hráče Liberce vyloučil za zmaření zjevné brankové možnosti. Jednalo se však o hraniční situaci. Pokud by rozhodčí přímý kop na hrací ploše nenařídil, VAR (videorozhodčí) by v tomto případě neměl intervenovat,“ mínila komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Z uplynulého posledního kola prvoligové nadstavby zvolili novináři jen dvě situace.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Teplice
|35
|10
|12
|13
|40:42
|42
|2
Zlín
|35
|11
|8
|16
|43:56
|41
|3
Ml. Boleslav
|35
|9
|13
|13
|49:57
|40
|4
Slovácko
|35
|7
|9
|19
|30:51
|30
|5
Baník
|35
|7
|8
|20
|32:49
|29
|6
Dukla
|35
|5
|11
|19
|23:51
|26
- Baráž o udržení
- Sestup