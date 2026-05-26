Brankář Artisu Borek v baráži proti „svým“: Slovácko se zvedlo, trenér pro rady nechodí
Bude to pro něj extrémně pikantní dvojzápas. Ještě na podzim chytal Jiří Borek (23) za Slovácko, kde fotbalově vyrostl. Nyní bude proti němu stát v baráži jako jednička Artisu. „Bude to pro mě mít kouzlo," připustil bývalý gólman reprezentace U21.
Vnímáte to jako mimořádnou zkušenost?
„Svým způsobem je to pro mě speciální. Bude pro mě mít určité kouzlo se tam vrátit. Ale momentálně se soustředím jen na úspěchy Artisu. Máme jasný cíl – porazit Slovácko a zařídit postup do první ligy. Trenér si za mnou zatím pro rady nechodí. Uvidíme, jestli si mě ještě vytáhne. Ale on je v těchto věcech daleko zkušenější a chytřejší než já. Sám bude nejlíp vědět, co a jak.“
Je Slovácko pod trenérem Romanem Skuhravým lepší než v první polovině sezony?
„Určitě se zvedlo. Líbí se mi styl fotbalu, kterým se teď Slovácko prezentuje.“
Kdo bude pro vás nejnepříjemnějším protihráčem?
„Možná právě hráče, které neznám a nemám je tolik načtené. Jiné znám z tréninku a vím, jakým způsobem zakončují. Sestava se točí, ale kostru mají jasně danou. Určitě budou na hřišti Michal Trávník, Marek Havlík, v bráně Milan Heča.“
Všiml jste si rychlosti mladíka Briana Ouandy?
„Všiml…Myslím, že nás může hodně zlobit. Budeme dělat všechno pro to, abychom ho nenechali ani rozběhnout. Slovácko hraje bez klasického útočníka. S tím jsme se ve druhé lize nesetkali. Budeme na to muset zareagovat. Myslím, že si s tím dokážeme poradit.“
V posledních čtyřech kolech jste nastoupil v základu. Bude to tak i nadále?
„Jsem nachystaný. Samozřejmě by pro mě bylo speciální, kdybych chytal. Ale nechám to na trenérovi. Spolupráce s Tomášem Holým je specifická. On prošel Anglií, což je pro mě něco obrovského. Je to super na předávání zkušeností. Zpočátku nám chvíli trvalo, než jsme si sedli, protože byl zraněný. Ale myslím, že vše funguje, jak má.“
Jak byste porovnal oba kluby?
„Ve Slovácku je zázemí vybudované, tady se ještě musí něco dodělat. Ale jako hráči si absolutně nemáme na co stěžovat.“