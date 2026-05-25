Expert Ruman: Slavii čeká letní Big Brother. Horor Dukly nemá obdoby
Ligová sezona je u konce, Slavia převzala pohár a rovnou začalo posilování pro příští ročník. „Titul určitě zasloužený. Teď se asi udělá velký casting – Big Brother Slavia Praha – který přežije 25 vyvolených,“ říká v tradičním hodnocení kola expert Sportu Petr Ruman. Sám v sobotu navštívil hlavní šlágr kola, ve kterém Dukla podlehla Baníku 0:3 a spadla do druhé ligy.
Byl výsledek zasloužený? Tři vlastní góly v takovém zápase jsou obrovská smůla…
„Kdo vyhraje 3:0, tak si to musel zasloužit. Nicméně průběh zápasu by nevymyslel ani hollywoodský scenárista, nebo spíš autor hororů. Dát si v zápase o život tři vlastní góly je neuvěřitelné, to ve světě nemá obdoby.“
Góly byly pro Duklu smolné, na druhou stranu Baník se dostával do nebezpečných situací, z nichž branky vyplynuly…
„Dukla měla ve hře dobré pasáže, ale v poslední třetině před soupeřovou bránou byla naprosto jalová, v tomto ohledu byl Baník kvalitnější, takže vyloženě o smůle to nebylo. Do vápna létaly centry a z toho pak vyplynuly všechny vlastní góly. S nimi v poslední fázi už obránci nemohli nic dělat.“
Baník se konečně zvednul a zvládnul dva zápasy o všechno. Jak na vás působí?
„Po vítězných zápasech najeli na pozitivní vlnu, ale pořád si musí dávat pozor.