Baník a Táborsko: dřív spolupráce, restart opor, Dvorníkovy zkušenosti a rodinný klan

Radost baníkovských hráčů po druhé brance na Julisce
Ostravští hráči slaví gól, opět bude zapsán jako vlastní
Hráči Táborska se radují z branky
Druholigové Táborsko, které mělo spolupracovat s Plzní, jejíž šéf Adolf Šádek přeje záchranu Baníku, jde v baráži o Chance Ligu právě na Ostravu. Zajímavé rozuzlení sezony... Každopádně pojítek mezi jihočeskou a slezskou fotbalovou značkou je víc, v posledních letech kluby celkem úzce spolupracovaly.

Vše začali Holišovi

Průkopníkem kooperace je bek Roman Holiš, který se ze Slezska přesunul do Táborska. Jeho otec Roman, předseda Akademie FCB, jezdil synovy zápasy pravidelně navštěvovat – a samozřejmě jej sleduje nadále i s druhým synem Davidem, jenž dřív trénoval v mládeži Ostravy a nyní vede spřátelené třetiligové Vítkovice. „Je pravda, že máme podepsané memorandum s Českými Budějovicemi, ale zároveň dost spolupracujeme se Slavií. A teď už i s Baníkem. A musím říct, že jsme spokojeni,“ popisoval tehdejší předseda Táborska Josef Holub. Komu budou fandit Holišovi?

4 - Tolik prvoligových startů si Holiš připsal v minulé sezoně za Duklu, než se vrátil do Táborska.

Restart Tijaniho a Bouly

Na Bazalech mohou děkovat za to, v jakém stavu k nim dorazil Muhamed Tijani s Jiřím Boulou. Nigerijský útočník v Táborsku vyzrál a v následující sezoně se prodal do Slavie. Boula se zase nastartoval po návratu z Anglie a postupem času se v Ostravě vypracoval v oporu, dokonce nakoukl i do reprezentace. Více se naopak čekalo od středopolaře Jakuba Drozda, který profesionální fotbal opustil. V zimě pak na jih Čech přestoupil brankář Mikuláš Kubný, odchytal na jaře jediný zápas – ten poslední v Prostějově (prohra 1:2). Baník si u gólmana ponechal možnost zpětného odkupu.

9 - Tolik druholigových branek nastřílel Tijani za Táborsko v ročníku 2021/22.

Dvorníkova pozitivní bilance

Tohle může být obrovská výhoda. Samozřejmě, v dnešní době si seženete detailní informace o komkoli a o čemkoli, nicméně na osobní zkušenost stále nic nemá. Josef Dvorník čelil coby kouč rezervy Baníku v předchozích dvou sezonách Táborsku čtyřikrát, dvakrát jednou remizoval a jednou prohrál. V poslední konfrontaci před dvěma měsíci Ostravští doma padli 0:1 brankou Lukáše Matějky. První poločas tehdy odehrál levý wingbek Vlasij Sinjavskij, který by měl hrát v základu i nyní. Dvorník může předzápasovou přípravu oprášit, byť k dispozici už má o dost zkušenější kádr.

4 - Tolikrát se Dvorník s ostravským béčkem postavil Táborsku

Pravděpodobná sestava Baníku

Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Kričfaluši, Musák, Sinjavskij - Plavšič, Gning, Jurečka

2 - V tomto složení nastoupila Ostrava v posledních dvou vítězných zápasech.

Tip iSportu

3:0

Baník se zachrání víceméně už prvním zápasem, odveta bude jen formalitou. Projeví se zkušenosti, kvalita i mnohem lepší nálada po dvou existenčních výhrách. Pomohou i zaplněné tribuny.

