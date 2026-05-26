Baník a Táborsko: dřív spolupráce, restart opor, Dvorníkovy zkušenosti a rodinný klan
Druholigové Táborsko, které mělo spolupracovat s Plzní, jejíž šéf Adolf Šádek přeje záchranu Baníku, jde v baráži o Chance Ligu právě na Ostravu. Zajímavé rozuzlení sezony... Každopádně pojítek mezi jihočeskou a slezskou fotbalovou značkou je víc, v posledních letech kluby celkem úzce spolupracovaly.
Vše začali Holišovi
Průkopníkem kooperace je bek Roman Holiš, který se ze Slezska přesunul do Táborska. Jeho otec Roman, předseda Akademie FCB, jezdil synovy zápasy pravidelně navštěvovat – a samozřejmě jej sleduje nadále i s druhým synem Davidem, jenž dřív trénoval v mládeži Ostravy a nyní vede spřátelené třetiligové Vítkovice. „Je pravda, že máme podepsané memorandum s Českými Budějovicemi, ale zároveň dost spolupracujeme se Slavií. A teď už i s Baníkem. A musím říct, že jsme spokojeni,“ popisoval tehdejší předseda Táborska Josef Holub. Komu budou fandit Holišovi?
4 - Tolik prvoligových startů si Holiš připsal v minulé sezoně za Duklu, než se vrátil do Táborska.
Restart Tijaniho a Bouly
Na Bazalech mohou děkovat za to, v jakém stavu k nim dorazil Muhamed
9 - Tolik druholigových branek nastřílel Tijani za Táborsko v ročníku 2021/22.
Dvorníkova pozitivní bilance
Tohle může být obrovská výhoda. Samozřejmě, v dnešní době si seženete detailní informace o komkoli a o čemkoli, nicméně na osobní zkušenost stále nic nemá. Josef Dvorník čelil coby kouč rezervy Baníku v předchozích dvou sezonách Táborsku čtyřikrát, dvakrát jednou remizoval a jednou prohrál. V poslední konfrontaci před dvěma měsíci Ostravští doma padli 0:1 brankou Lukáše Matějky. První poločas tehdy odehrál levý wingbek Vlasij Sinjavskij, který by měl hrát v základu i nyní. Dvorník může předzápasovou přípravu oprášit, byť k dispozici už má o dost zkušenější kádr.
4 - Tolikrát se Dvorník s ostravským béčkem postavil Táborsku
Pravděpodobná sestava Baníku
Jedlička - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Bewene, Kričfaluši, Musák, Sinjavskij - Plavšič, Gning, Jurečka
2 - V tomto složení nastoupila Ostrava v posledních dvou vítězných zápasech.
Tip iSportu
3:0
Baník se zachrání víceméně už prvním zápasem, odveta bude jen formalitou. Projeví se zkušenosti, kvalita i mnohem lepší nálada po dvou existenčních výhrách. Pomohou i zaplněné tribuny.