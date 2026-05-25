Bývalý boss Dukly Paukner otevřeně o tragické sezoně: Sestup? Podepsán je Martin Hašek!
Sobotní porážka s Baníkem 0:3 odsoudila Duklu k sestupu. Ambiciózní projekt miliardáře Matěje Turka, který zastřešil sportovní ředitel Martin Hašek, skončil hned v prvním roce krachem. K příčinám sestupu se pro deník Sport a web iSport vyjadřuje Bohumil Paukner, který byl do loňského prodeje klubu deset let předsedou představenstva. Jeho pohled na sezonu, i na práci Haška, je do značné míry nekompromisní.
Začnu Teplicemi. Sudí Berka dělal, co mohl. Nevyloučil Trmala, neuznal nám gól, neodpískal penaltu, vyloučil dva naše hráče (oba zaslouženě). Po utkání šel kolem mého dvora kamarád, Bohemák, a volal na mne přes silnici: „Voni vás tam nechtěj?!"
Ani komise rozhodčích nezklamala a rozhodčího přikryla bezvýhradným posvěcením všech jeho verdiktů. Bylo by ale mylné, a pro budoucno nebezpečné, vidět příčinu sestupu v zápase s Teplicemi, nebo v rozhodčích. Vysvědčení, které nám bylo vystaveno v sobotu, je totiž za celou sezonu a o té obvykle nerozhoduje výsledek jednoho, či dvou utkání.
Jestliže ze sedmnácti domácích zápasů, dokážete pouze ve třech vyhrát. V nadstavbě, kde hrajete s nejslabšími, prohrajete z pěti utkání čtyři, z toho oba nejdůležitější doma (Slovácko, Baník). A vstřelíte za celou soutěž včetně nadstavby ve 35 zápasech 23 gólů, nemáte v první lize co dělat. To, že jsme až do konce měli o co hrát, je zásluha nepochopitelné krize Baníku Ostrava.
Vraťme se však o dva roky zpátky. Po návratu do první ligy v létě 2024 Dukla příliš neposílila, přišel pouze Jakub Řezníček. Po podzimu vykázala tristní bilanci dvanácti bodů z devatenácti utkání (pouhá tři vítězství!) a tomu odpovídající předposlední místo s tříbodovou ztrátou na Pardubice.
V zimě pak přivedl tehdejší sportovní ředitel Jan Staněk skutečné posily - Svozil, Milla, Pourzitidis, Mikuš, Čermák. Dukla pod vedením trenéra Petra Rady zabrala, Pardubice stlačila pod sebe a téměř se jí to podařilo i se Slováckem, které po podzimu mělo před Duklou náskok 13 bodů!!!
Toto mužstvo nový sportovní ředitel Martin Hašek s trestuhodnou nezodpovědností rozmetal a začal tvořit nový tým. Přivedl velmi mnoho hráčů (v létě 16, v zimě dalších 7), ale, bohužel, zoufale málo fotbalistů! Z těch šestnácti se asi tak u čtyř dá hovořit, že mají prvoligovou kvalitu. Toho nejlepšího – Isifeho - jsme spolu s Millou obratem prozíravě prodali. Většina příchozích neměla nikdy dres Dukly obléci. Tak bychom mohli pokračovat k i k zimním „posilám.“ Některých je člověku až líto (Unušič, Černák, Gaszczyk, Diallo, Žitný). Kdo tyto hráče skautoval?! Asi někdo se slepeckou holí.
Proč je Martin Hašek přivedl, ví jen on sám a jejich agenti. No nic, doufám, že alespoň ti byli spokojení a finančně netratili. Nevyšel ani zimní tah s příchodem Pekharta. Ten kdyby dal tolik gólů, kolik nasbíral žlutých karet, tak je Dukla zachráněná. Je ovšem otázkou, jaký měl servis od svých spoluhráčů. V tomhle Martina Haška neomlouvá ani to, že funkci sportovního ředitele vykonává v kariéře poprvé a je, abych použil termínu z herecké branže, kandrdas.
Zpočátku nevypadala hra špatně a také výsledky byly příznivé: vítězství nad Plzní, remíza v Olomouci a doma s Baníkem (tím silným, ještě před prodejem Šína, Riga a Prekopa - mimochodem, jak je to vůbec s regulérností soutěže, když hrajete proti takovému mužstvu a vaši konkurenti potom proti úplně jinému Baníku?).
Prvních osm zápasů se dařilo jak herně, tak výsledkově. Bodů mohlo být ještě více než těch sedm z prvních osmi zápasů (remízy s Hradcem doma a se Zlínem venku mohly a měly být vítězné, na Spartě za stavu 2:1 pro Duklu měl jít ven Preciado za faul na Isifeho). Byli jsme ujišťováni sportovním vedením, a zejména trenérem Holoubkem, že lépe teprve bude, až si to sedne. Sedalo si to, sedalo, až si to sedlo. Na dno.
A ještě k tomu ty Haškovy řeči! Sestup by byl jen drobnou komplikací! Obávám se, že druhá liga ho velmi rychle vyvede z omylu. Prý ten názor sdílí i majitel Dukly. Tomu nechci věřit. Ať si ve Sportu z 16. května t.r. přečtou solidně zpracovaný komentář (redaktor Michal Kvasnica) “Odchody, milionové ztráty, složité podepisování posil atd.„. Adresoval ho Baníku. Teď se týká Dukly.
Fotbal, jak je známo, se hraje nejen pro posílení ega majitelů, ale také - a snad to stále platí - i pro fanoušky. A ty vskutku nezajímá, jak úspěšně Dukla prodala Millu a Isifeho, protože, jak správně tuší, tím sama sebe oslabila. Měřítkem úspěšnosti klubů jsou sportovní výsledky, nikoli schopnost rozprodat kádr. To dokáže každý... O následcích by mohl nejčerstvěji vyprávět Baník. Postavte pytel peněz na stopera! Neuhraje vám to..
Sestup do druhé ligy se nedá „okecat„“ sebelepší rétorikou. Jeho důsledkem je dramatický pokles příjmů, rozebrání těch členů kádru, kteří jsou ještě k něčemu a vyzobání případných talentů, kteří v klubu nevidí perspektivu. Takhle 'drobná' ta komplikace je.
Martin Hašek rozbil soubor, který v předchozí sezóně po mizerném podzimu dokázal na jaře získat dvaadvacet bodů (ten současný dvanáct) a z předposledního místa málem unikl baráži (rozhodl o tom jediný zápas na Slovácku). A během jediného roku „vybudoval“ druholigový tým! K tomu je třeba zvláštní talent. To se nenaučíte, je to dar, s nímž se musíte narodit!
A k tomu připočítejme další aktiva: Příchod trenéra Holoubka, o němž je známo, že dokáže dobře pracovat s mladými hráči, ale žádné jeho další výrazné úspěchy v české seniorské kategorii známy nejsou. Jakou osobní zodpovědnost z toho Martin Hašek vyvodil? Žádnou! Byl to přece on, kdo trenéra vybíral!
Chápu proto, že váhal s jeho odvoláním, k němuž došlo pozdě, přestože všichni viděli, že mužstvo hraje chaoticky a bez systému, stále hůře a připomíná leklou rybu. Korunu tomu nasadil počátkem února odchod Jana Peterky, který byl bezesporu kapitánem na svém místě, uměl mužstvo na hřišti probudit, vyhecovat a sám dokázal dát občas i branku. Stejně tak chyběla přesná přihrávka tvořivého Jakuba Hory ve středu hřiště. Byl už sice pomalejší, ale zato rychle myslel.
Holoubkův nástupce se ocitl v nezáviděníhodné roli: Zachránit mužstvo, na jehož skladbu a zimní přípravu neměl absolutně žádný vliv. Má můj obdiv, že to vzal. S kádrem, který má k dispozici, by měl problém i Mourinho s asistentem Guardiolou na lavičce.
Jeden rekord Martinu Haškovi ale nikdo neupře. Jím vybudovaný kádr měl v téměř osmdesátileté historii klubu nejdelší sérii, aniž by skóroval! Až jednou bude v Dukle končit (a jednou se to určitě stane, protože i diletantství a nekompetentnost mají někde své meze), odejde ověnčený minimálně tímto vavřínem prvenství.
Když za mého předsednictví na jaře 2019 Dukla sestupovala, končili jak sportovní ředitel, tak ředitel výkonný, oba členové představenstva. Toho se asi tentokrát nedočkáme. Martin Hašek je velký vizionář a zdatný rétor a jistě předestře majiteli nové smělé vize.
Před zahájením jarního kola majoritní akcionář Dukly na stránkách klubového Hlasatele projevil přání, aby se Dukle podařilo uniknout baráži a v ideálním případě i skupině o záchranu. Ta první část jeho přání mu byla splněna, i když mu asi radost neudělala. Nu což, sestup je jen drobná komplikace.....
Pád Dukly do druhé ligy je naprosto zasloužený. A stejně tak naprosto zbytečný. Klubový úspěch byl podřízen pochybným vizím, či spíše chimérám. Tož, vzhůru dolů a tam nám pomáhej Pánbůh! Zvládl to Zlín, třeba to zvládneme i my... Pokud ne, je budoucnost Dukly, této slavné značky, více než mlhavá.
Může dojít k „vyzobání“ i těch několika hráčů, kteří na první ligu mají (např. náš nejlepší útočník - záložník Marcel Čermák, o toho jistě bude zájem) ze strany zachránivších se konkurentů a zbude tam torzo, s nímž může být návrat klubu do nejvyšší soutěže ve hvězdách. Je iluzí, že za těchto okolností by Dukla mohla prodávat hráče Slavii a Spartě, jako Millu a Isifeho, a tak je zhodnocovat. Tomu by snad nevěřil ani úplný laik-prosťáček, který o fotbale ví jen to, že se hraje na tři třetiny...
Ing. Bohumil Paukner,
od června 2015 do března 2025 předseda představenstva Dukly Praha