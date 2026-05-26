Nová Slavia: změny u brankářů i odchody stálic. Koho klub chce a kdo v Edenu poutá zájem?

Pavel Kačor a Emmannuel Ayaosi podepsali Slavii přímo během oslav
Tomáš Chorý si oslavy zisku titulu užívá
Už minulý týden web iSport.cz popisoval chystaný letní třesk ve Slavii jako největší obměnu kádru za působení majitele Pavla Tykače. Kouč Jindřich Trpišovský to po konci sezony potvrdil a ještě rozsah řezu rozšířil na „nejvýraznější za osm let, co je ve Slavii“. Následně se rozjelo přestupové tornádo. Kdo a za jakých podmínek do Edenu už přišel a jaká další jména se skloňují? A kdo naopak nové krvi bude muset vyklidit místo? Web iSport.cz přináší přehled všech známých posil, potenciálních posil i hráčů na odchodu.

Přišli/přichází

Danijel Šturm

  • Věk: 27

  • Post: levé křídlo

  • Přichází z: Sigmy Olomouc

Na jaře vyslovil Jindřich Trpišovský přání po produktivním ofenzivním hráči. Bylo bezezbytku vyslyšeno. Slovinec na pouhý půlrok v Olomouci nadchl, pasoval se do role muže schopného rozhodovat zápasy, za 13 zápasů nasbíral bilanci 6+5. Slavia za něj tak vystřelí rekordní domácí sumu 4+1 milionů euro. Jako “upgrade” na Vasila Kušeje by měl  hrát v základní sestavě.

Přišli/přichází

Emmanuel Ayaosi

  • Věk: 21

  • Post: pravé/levé křídlo

  • Přišel z: Karviné

Náběhovost, síla v soubojích jeden na jednoho, produktivita - tento balíček přichází i v podobě mladého osvaleného Nigerijce. Je patrné, že oživení křídelních/podhrotových prostor byl v Edenu hlavním domácím úkolem. Ayaosi kraloval lize v počtu vytvořených šancí, ve Slavii ho ale může limitovat výška. Je brán jako hráč, který si základní sestavu může vybojovat až časem.

Přišli/přichází 

Pavel Kačor

  • Věk: 19

  • Post: pravé/levé křídlo, ofenzivní záložník, střední záložník

  • Přišel z: Karviné

Kdy se naposledy ve Slavii naplno prosadil devatenáctiletý český kluk? Bude to těžké, ale ofenzivní univerzál to zkusí. Klub mu věří, neváhal za něj dát podle informací iSport.cz přes 70 milionů korun. Kačor je viděn jako hráč do moderního evropského fotbalu - okamžitě chce chodit do rychlosti a k bráně, navíc se jako nejfaulovanější hráč v lize hodí proti stále častějším osobním obranám. Nebylo by překvapením, kdyby naskakoval i ve středu pole.

Mluví se o nich

Martin Dúbravka

  • Věk: 37 let

  • Post: brankář

  • Hraje za: Burnley

Obrovsky zkušenému gólmanovi končí brzy smlouva v Premier League a ve hře je návrat domů. Ale co to znamená? Na Slovensko? Do Sparty? Jak už dříve informoval iSport.cz, slovenský reprezentant se mohl vrátit i k trenéru Jindřichu Trpišovskému, který ho vedl v Liberci. Slavia projevila velký zájem, Dúbravka by zřejmě nahradil Staňka na postu jedničky. S brankářem proběhlo osobní sezení v Londýně, pro tuto chvíli to ale vypadá na zavřené dveře.

Mluví se o nich 

Adam Zadražil

  • Věk: 25 let

  • Post: brankář

  • Hraje za: Hradec Králové

Pár týdnů zpět to vypadalo, že si pražská „S“ kvůli němu zpřetrhají ruce. Věci se ale v čase mění (a možná ještě měnit budou). Důležitá je současná situace, podle informací iSportu je v současnosti kolem hradecké opory ticho po pěšině. Zájem Slavie trvá, ale v současnosti neprobíhají jednání. Kdyby nakonec do Edenu dorazil, nejspíše by začal jako konkurence pro Jakuba Markoviče a pak by si to s ním rozdal o post jedničky.

Mluví se o nich

Nazar Domčak

  • Věk: 19 let

  • Post: brankář

  • Hraje za: Karpat Lvov

Jeho jméno potvrdil i insider Fabrizio Romano, tudíž je příchod ukrajinského mladíka otázkou času. Je ale rozhodně překvapivé, zvláště pokud se drahým příchodem (mluví se až o 100 milionech korun), zavře možnost příchodu Adama Zadražila. Za přestupem obřího brankářského talentu stojí (podobně jako u jiných mladých gólmanů) z velké části trenér Štěpán Kolář, podle informací Sportu ale těžko zamíří ihned do brány. Jako mladík, obzvlášť cizinec, si bude muset na šanci počkat.

Mluví se o nich

Ange N’Guessan

  • Věk: 22 let

  • Post: stoper

  • Hraje za: Liberec

Jeho jméno začalo přitahovat tolik pozornosti, že úplný závěr sezony vynechal. Francouzský stoper je jedním z hráčů, kteří už mají agenty zamotanou hlavu a koukají daleko za hranice Liberce. Zdroje Sportu ještě minulý týden tvrdily: “Slavia dělá vše pro to, aby ho přivedla.” Konkurence z Letné nakonec příliš žhavá nebude, i tak by si ale červenobílí museli připravit další rekordní sumu - přes 150 milionů korun. Pokud by se tak povedlo, zamířil by přímo do základní sestavy. Až tak jsou o něm v Edenu přesvědčeni.

Kdo může odejít

Vasil Kušej

  • Věk: 26 let

  • Post: levé křídlo, podhrot

  • Smlouva: do prosince 2028

Většina této sezony byla jedním slovem zklamání. Vysokou laťku výkonů neudržel podsaditý křídelník ani v nejmenším a nakonec spadl daleko od základní sestavy. Zákulisní zprávy z Edenu hovoří o tom, že pokud Kušejovi přijde zajímavá nabídka ze zahraničí, po kterém toužil, klub mu nebude stát v cestě. Už v zimě se na něj vyptávaly kluby z USA, kam míří více a více Čechů. Pokles formy je příliš dlouhý a „Vaska“ potřebuje restart.

Kdo může odejít

Igoh Ogbu

  • Věk: 26 let

  • Post: stoper

  • Smlouva: do prosince 2027

Nigerijský stoper už měl našlápnuto směrem ven minulý rok, ale díky Lize mistrů se nechal přemluvit a podepsal nový kontrakt, byť ne dlouhodobý, zato velmi lukrativní. Jenže pak velkou část sezony chyběl kvůli zranění… Ogbu je ve Slavii ceněný, je brán jako „táta“ africké party. Ale na jeho místo se bude drát Denis Halinský, možná Ange N’Guessan. Slavia podle informací redakce i kvůli smluvní situaci cítí, že je dobrý čas Nigerijce poslat do světa. S poptávkou to ale možná bude horší než před rokem.

Kdo může odejít

Jindřich Staněk

  • Věk: 30 let

  • Post: brankář

  • Smlouva: do června 2029

Podle informací iSportu je jasno, známý „tygr“ si hledá angažmá. Se Slavií se neloučí za nijak bouřlivých podmínek, nepsaná dohoda o možnosti odejít do zahraničí platila. Nyní hráčova agentura obhlíží terén, byť opakované zdravotní problémy dělají ze Staňka riskantní investici. Slavia je tak ochotná výrazně slevit z požadavků, situace ale nabere obrátek asi až po mistrovství světa. 

Kdo může odejít

Oscar Dorley

  • Věk: 27 let

  • Post: záložník

  • Smlouva: do června 2027

Věkem by měl být na vrcholu svých sil, na hřišti ale působí Liberijec vyhořele. Ve Slavii je už dlouho a obří úpadek formy ho podle informací iSportu dost možná přiblížil k odchodu. Není to totiž jen o herním přínosu, i Oscarovi končí brzy smlouva. Sám by si představoval jiné a lukrativnější podmínky, které by mu pomohly zajistit rodinu a které Slavia odmítá splnit. Nelze zavrhnout přesun do Turecka či jiných zahraničních destinací, které o záložníka dříve projevily zájem.

Kdo může odejít

David Moses

  • Věk: 22 let

  • Post: střední záložník

  • Smlouva do: prosince 2029

Jeden z největších strachů Slavie je přijít o střapatého záložníka, který je schopný naprosto ovládnout zápas. Podle informací redakce totiž na Mosese dlouhodobě jezdí kluby z Premier League - konkrétně třeba Newcastle či Nottingham Forest. Oficiálně už se mělo dotazovat i druholigové Stoke, které odradila cenovka. „V létě by mohl přijít správný čas, aby se posunul do velkého evropského klubu,“ avizoval Sportu hráčův agent Jakub Szkibik.”

Kdo může odejít

Štěpán Chaloupek

  • Věk: 23 let

  • Post: stoper

  • Smlouva do: června 2030

Ideální vize Slavie? Chaloupek půjde za evropským dobrodružstvím příští léto. Ale to by musel odchovanec Teplic přestat střílet góly. Jakékoliv úmysly může rozmetat částka, která se neodmítá. Podle informací iSportu je o produktivního stopera v zahraničí enormní zájem. Měla proběhnout i konkrétní komunikace - s AC Milán a Ipswichem, nováčkem Premier League. Sám se nikam nehrne, nedávno prodloužil kontrakt a ví, že trpělivost se mu zatím vyplatila. Cenové relace, ve které se Chaloupek pohybuje, je mezi 15-20 miliony eur. V Edenu je ale velký zájem ho udržet.

