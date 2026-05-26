Nová Slavia: změny u brankářů i odchody stálic. Koho klub chce a kdo v Edenu poutá zájem?
Už minulý týden web iSport.cz popisoval chystaný letní třesk ve Slavii jako největší obměnu kádru za působení majitele Pavla Tykače. Kouč Jindřich Trpišovský to po konci sezony potvrdil a ještě rozsah řezu rozšířil na „nejvýraznější za osm let, co je ve Slavii“. Následně se rozjelo přestupové tornádo. Kdo a za jakých podmínek do Edenu už přišel a jaká další jména se skloňují? A kdo naopak nové krvi bude muset vyklidit místo? Web iSport.cz přináší přehled všech známých posil, potenciálních posil i hráčů na odchodu.
Přišli/přichází
Danijel Šturm
Věk: 27
Post: levé křídlo
Přichází z: Sigmy Olomouc
Na jaře vyslovil Jindřich Trpišovský přání po produktivním ofenzivním hráči. Bylo bezezbytku vyslyšeno. Slovinec na pouhý půlrok v Olomouci nadchl, pasoval se do role muže schopného rozhodovat zápasy, za 13 zápasů nasbíral bilanci 6+5. Slavia za něj tak vystřelí rekordní domácí sumu 4+1 milionů euro. Jako “upgrade” na Vasila Kušeje by měl hrát v základní sestavě.
Emmanuel Ayaosi
Věk: 21
Post: pravé/levé křídlo
Přišel z: Karviné
Náběhovost, síla v soubojích jeden na jednoho, produktivita - tento balíček přichází i v podobě mladého osvaleného Nigerijce. Je patrné, že oživení křídelních/podhrotových prostor byl v Edenu hlavním domácím úkolem. Ayaosi kraloval lize v počtu vytvořených šancí, ve Slavii ho ale může limitovat výška. Je brán jako hráč, který si základní sestavu může vybojovat až časem.
Pavel Kačor
Věk: 19
Post: pravé/levé křídlo, ofenzivní záložník, střední záložník
Přišel z: Karviné
Kdy se naposledy ve Slavii naplno prosadil devatenáctiletý český kluk? Bude to těžké, ale ofenzivní univerzál to zkusí. Klub mu věří, neváhal za něj dát podle informací iSport.cz přes 70 milionů korun. Kačor je viděn jako hráč do moderního evropského fotbalu - okamžitě chce chodit do rychlosti a k bráně, navíc se jako nejfaulovanější hráč v lize hodí proti stále častějším osobním obranám. Nebylo by překvapením, kdyby naskakoval i ve středu pole.
Mluví se o nich
Martin Dúbravka
Věk: 37 let
Post: brankář
Hraje za: Burnley
Obrovsky zkušenému gólmanovi končí brzy smlouva v Premier League a ve hře je návrat domů. Ale co to znamená? Na Slovensko? Do Sparty? Jak už dříve informoval iSport.cz, slovenský reprezentant se mohl vrátit i k trenéru Jindřichu Trpišovskému, který ho vedl v Liberci. Slavia projevila velký zájem, Dúbravka by zřejmě nahradil Staňka na postu jedničky. S brankářem proběhlo osobní sezení v Londýně, pro tuto chvíli to ale vypadá na zavřené dveře.
Adam Zadražil
Věk: 25 let
Post: brankář
Hraje za: Hradec Králové
Pár týdnů zpět to vypadalo, že si pražská „S“ kvůli němu zpřetrhají ruce. Věci se ale v čase mění (a možná ještě měnit budou). Důležitá je současná situace, podle informací iSportu je v současnosti kolem hradecké opory ticho po pěšině. Zájem Slavie trvá, ale v současnosti neprobíhají jednání. Kdyby nakonec do Edenu dorazil, nejspíše by začal jako konkurence pro Jakuba Markoviče a pak by si to s ním rozdal o post jedničky.
Nazar Domčak
Věk: 19 let
Post: brankář
Hraje za: Karpat Lvov
Jeho jméno potvrdil i insider Fabrizio Romano, tudíž je příchod ukrajinského mladíka otázkou času. Je ale rozhodně překvapivé, zvláště pokud se drahým příchodem (mluví se až o 100 milionech korun), zavře možnost příchodu Adama Zadražila. Za přestupem obřího brankářského talentu stojí (podobně jako u jiných mladých gólmanů) z velké části trenér Štěpán Kolář, podle informací Sportu ale těžko zamíří ihned do brány. Jako mladík, obzvlášť cizinec, si bude muset na šanci počkat.
Ange N’Guessan
Věk: 22 let
Post: stoper
Hraje za: Liberec
Jeho jméno začalo přitahovat tolik pozornosti, že úplný závěr sezony vynechal. Francouzský stoper je jedním z hráčů, kteří už mají agenty zamotanou hlavu a koukají daleko za hranice Liberce. Zdroje Sportu ještě minulý týden tvrdily: “Slavia dělá vše pro to, aby ho přivedla.” Konkurence z Letné nakonec příliš žhavá nebude, i tak by si ale červenobílí museli připravit další rekordní sumu - přes 150 milionů korun. Pokud by se tak povedlo, zamířil by přímo do základní sestavy. Až tak jsou o něm v Edenu přesvědčeni.
Kdo může odejít
Vasil Kušej
Věk: 26 let
Post: levé křídlo, podhrot
Smlouva: do prosince 2028
Většina této sezony byla jedním slovem zklamání. Vysokou laťku výkonů neudržel podsaditý křídelník ani v nejmenším a nakonec spadl daleko od základní sestavy. Zákulisní zprávy z Edenu hovoří o tom, že pokud Kušejovi přijde zajímavá nabídka ze zahraničí, po kterém toužil, klub mu nebude stát v cestě. Už v zimě se na něj vyptávaly kluby z USA, kam míří více a více Čechů. Pokles formy je příliš dlouhý a „Vaska“ potřebuje restart.
Igoh Ogbu
Věk: 26 let
Post: stoper
Smlouva: do prosince 2027
Nigerijský stoper už měl našlápnuto směrem ven minulý rok, ale díky Lize mistrů se nechal přemluvit a podepsal nový kontrakt, byť ne dlouhodobý, zato velmi lukrativní. Jenže pak velkou část sezony chyběl kvůli zranění… Ogbu je ve Slavii ceněný, je brán jako „táta“ africké party. Ale na jeho místo se bude drát Denis Halinský, možná Ange N’Guessan. Slavia podle informací redakce i kvůli smluvní situaci cítí, že je dobrý čas Nigerijce poslat do světa. S poptávkou to ale možná bude horší než před rokem.
Jindřich Staněk
Věk: 30 let
Post: brankář
Smlouva: do června 2029
Podle informací iSportu je jasno, známý „tygr“ si hledá angažmá. Se Slavií se neloučí za nijak bouřlivých podmínek, nepsaná dohoda o možnosti odejít do zahraničí platila. Nyní hráčova agentura obhlíží terén, byť opakované zdravotní problémy dělají ze Staňka riskantní investici. Slavia je tak ochotná výrazně slevit z požadavků, situace ale nabere obrátek asi až po mistrovství světa.
Oscar Dorley
Věk: 27 let
Post: záložník
Smlouva: do června 2027
Věkem by měl být na vrcholu svých sil, na hřišti ale působí Liberijec vyhořele. Ve Slavii je už dlouho a obří úpadek formy ho podle informací iSportu dost možná přiblížil k odchodu. Není to totiž jen o herním přínosu, i Oscarovi končí brzy smlouva. Sám by si představoval jiné a lukrativnější podmínky, které by mu pomohly zajistit rodinu a které Slavia odmítá splnit. Nelze zavrhnout přesun do Turecka či jiných zahraničních destinací, které o záložníka dříve projevily zájem.
David Moses
Věk: 22 let
Post: střední záložník
Smlouva do: prosince 2029
Jeden z největších strachů Slavie je přijít o střapatého záložníka, který je schopný naprosto ovládnout zápas. Podle informací redakce totiž na Mosese dlouhodobě jezdí kluby z Premier League - konkrétně třeba Newcastle či Nottingham Forest. Oficiálně už se mělo dotazovat i druholigové Stoke, které odradila cenovka. „V létě by mohl přijít správný čas, aby se posunul do velkého evropského klubu,“ avizoval Sportu hráčův agent Jakub Szkibik.”
Štěpán Chaloupek
Věk: 23 let
Post: stoper
Smlouva do: června 2030
Ideální vize Slavie? Chaloupek půjde za evropským dobrodružstvím příští léto. Ale to by musel odchovanec Teplic přestat střílet góly. Jakékoliv úmysly může rozmetat částka, která se neodmítá. Podle informací iSportu je o produktivního stopera v zahraničí enormní zájem. Měla proběhnout i konkrétní komunikace - s AC Milán a Ipswichem, nováčkem Premier League. Sám se nikam nehrne, nedávno prodloužil kontrakt a ví, že trpělivost se mu zatím vyplatila. Cenové relace, ve které se Chaloupek pohybuje, je mezi 15-20 miliony eur. V Edenu je ale velký zájem ho udržet.