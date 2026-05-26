Kdyby VAR intervenoval... penalta pro Duklu být mohla. Kdo je NEJ sudím sezony?
Poslední hrací víkend Chance Ligy nabídl sedm zápasů. Slavia zvedla nad hlavu pohár po výhře nad Plzní, Hradec neudržel vedení na Letné. Baník poslal do druhé ligy Duklu, měli ale Pražané za stavu 0:1 kopat penaltu? Podívejte se, jak zvládli sudí závěr ligy a kdo z nich opanoval celkové pořadí mezi rozhodčími.