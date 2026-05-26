Trpišovský mluvil o Chorém a Douděrovi. Bojím se, že je z toho Jindra smutnej, odhadl Švancara
Den po derby se Spartou, ve kterém oba dostali červenou kartu, to vypadalo, že dny Tomáše Chorého a Davida Douděry jsou ve Slavii sečteny. Nyní se nálada obrací, ale ohledně budoucnosti fotbalových reprezentantů zatím není nic jistého. „Oba pro Slavii něco udělali a za mě nechci, aby se takhle loučili,“ řekl trenér čerstvých mistrů Jindřich Trpišovský v pořadu Tiki Taka na Oneplay Sport.
I při nedělních oslavách titulu po posledním ligovém kole v Edenu bylo znát, že by Chorého a Douděru fanoušci přijali v červenobílém také pro další sezonu. Rozhodnutí zůstává na vedení klubu. Zatímco předseda představenstva Jaroslav Tvrdík v první chvíli jejich další působení zavrhnul, majitel klubu Pavel Tykač se vyjádřil minulý týden o mnoho smířlivěji.
„Ještě se uvidí. Oba mají smlouvu na příští rok, bude se řešit jejich budoucnost. Bude záležet i na těch klucích, co oni sami budou vlastně chtít a bude si to řešit s majitelem klubu,“ prohlásil Trpišovský.
Na téma reagovali i další hosté ve studiu. „Já se bojím, že Jindra je z toho smutnej. Že to trošku jde mimo něj, že možná, jak se říká, silnější pes... Že třeba ty bys chtěl, aby oba zůstali, i kabina chce, aby zůstali. A třeba tam někdo tlačí na to, aby odešli. Ale nemusíš mně odpovídat, jestli nechceš. Bojím se, že jako pustit Chorého je trošku velký sousto.“
Kabina i my za nimi stojíme
Trpišovský se i tak vyjádřil a z jeho slov bylo znát, že by rád oba v kádru udržel. Obzvlášť Chorého. „Patří mezi tři MVP hráče v této sezoně s největším vlivem na tým. Prostě přišel, udělal dva tituly. Beru to z mého pohledu, že samozřejmě by to bylo sportovní oslabení toho týmu. Myslím si, že oba pro klub něco udělali. Každej děláme chyby, každej v té kariéře uletí, někdo jo, někdo ne.“
Týmovou soudržnost má kouč Slavie ve svém fotbalovém vidění hodně vysoko. „Kabina samozřejmě stojí za nimi a my taky. A samozřejmě jsou věci, se kterými nesouhlasíme, to jednoznačně. Ty věci se neměly stát. Ale každý máme svého šéfa ve firmě a ten to má prostě ve svých rukách.“
Jak celá kauza dopadne? Odhadnul to pětinásobný mistr ligy Pavel Horváth. „Všichni to teďka poupravují. Uvidíme, kam až to dojde, sám se nechám překvapit. Myslím, že Tomáš Chorý by mohl odejít, že si splnil to, co podle mě ve Slavii měl, že pomohl k těm titulům. Kdyby dostal zajímavou nabídku, tak se nikdo asi nebude bránit. U Davida Douděry si myslím, že zůstane.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46