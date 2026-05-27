Artis před baráží: Slovácko je specifické, chceme ho pozlobit, říká kouč Nádvorník

Trenér Artisu Roman Nádvorník
Trenér Artisu Roman Nádvorník
Gólová radost hráčů Artisu
Michal Jeřábek (vlevo) sleduje zakončení spoluhráče
Brankář brněnského Artisu Jiří Borek
Brněnský Artis vyhrál v Opavě
Brněnský Artis na jaře nehraje ideálně
Hráči druholigového Artisu
Nový kouč Artisu Brno Roman Nádvorník na prvním tréninku
Michal Koštuřík
Chance Liga
Chce se stát prvním trenérem, který protáhne druholigový tým přes baráž mezi elitu. Ryze fotbalově však dostal Artis nejtěžšího možného soupeře – Skuhravého Slovácko. „Hodně rotují, v tom jsou specifičtí. Hrají to jako jediní v lize a většina mužstev s tím má problémy,“ podotýká trenér Roman Nádvorník k soupeři z nejvyšší soutěže.  Startuje se ve středu v Brně v Srbské ulici, odveta je na programu v neděli po poledni v Uherském Hradišti. Program baráže o Chance Ligu >>>

Slovácko končilo první ligu dvěma porážkami. Může to něco znamenat?
„Nemyslím si. Slovácko vědělo tři kola před koncem, že skončí třetí od konce a bude hrát se třetím mančaftem z druhé ligy. Mělo čtrnáct dnů na to, aby se připravilo a dalo dohromady pokopané hráče. Co chcete vyčíst z posledního zápasu ve Zlíně? V poločase vystřídali pět hráčů… My jsme v Chrudimi také střídali dřív, navíc bylo enormní teplo. Některé hráče jsme šetřili. Slovácko k tomu přistoupilo evidentně úplně stejně.“

Trefit sestavu kouče Romana Skuhravého je většinou dost těžké, že? Mně se to moc nedaří. 
(úsměv) „Doufám, že budu úspěšnější než vy. S Romanem se známe dlouho, párkrát už jsme proti sobě hráli. Víme, jak mají zdvojené posty, jaké mají ti hráči přednosti. Věřím, že sestavu trefíme. Obrovsky silná je středová řada. Jsou tam zkušení hráči, silní na balonu, s dobrým pohybem. Tetour, Havlík, Trávník, Kostadinov. V tom jsou asi nejsilnější. Hodně rotují, v tom jsou specifičtí. Hrají to jako jediní v lize a většina mužstev s tím má problémy. Ale známe i jejich slabé stránky.“

Čím byste je tedy mohli zaskočit?
„Musíme odehrát zápasy na hranici našich možností, pracovat kompaktně jako jeden tým a mít kvalitu v přechodové fázi po zisku balonu. Přišli sem hráči s cílem, aby se uhrála baráž. To se povedlo a teď je před námi ten druhý úkol. Měla by se ukázat jejich kvalita a mentální síla. Baráž se nehraje na krásu, ale na postup. Většinou to bývá taktický boj. Nikdo v posledních letech nevyhrál výrazným rozdílem. Myslím, že to bude z obou stran takticky svázané. Věřím, že to zvládneme.“

Podle vašeho manažera Zbyňka Zbořila je soupeř jasným favoritem. Souhlasíte?
„Historie nelže. Zatím žádný druholigový tým přes baráž nepostoupil. Ale každým rokem to má prvoligista těžší a těžší. Minulý rok už rozhodovaly penalty. Slovácko hraje celou sezonu těžké zápasy v nejvyšší soutěži, proti Spartě, Slavii, před plnými stadiony. Tohle je na jeho straně. Respektujeme jeho kvalitu, ale chceme ho pozlobit a překvapit.“

Váš tip na druhou sérii mezi Baníkem a Táborskem?
„Tam je to jednoznačné, Baník Ostrava vyhraje.“

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

