Možný výprodej na Julisce, zákulisí Šturmova úprku i smutný konec Petržely. Co Hopi?
Až poslední kolo nadstavby rozhodlo, kdo bude pro příští sezonu druholigový. Z Julisky sice zaznívá, že na podobnou situaci budou připraveni, jak ale popisují redaktoři Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík v novém díle pořadu Liga naruby ZOOM, nečeká je nic lehkého. Na koho z pražského kádru by se měly zaměřit prvoligové kluby? „Marcel Čermák je hráč pro Teplice,“ zazní například. Tématem je rovněž i rychlé sbohem Danijela Šturma v Olomouci. Proč Hanáci připustili odchod klíčového hráče jen po půl roce? „Z blbé situace vlastně vytěžili maximum,“ podotýká Kvasnica.