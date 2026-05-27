Kričfaluši o možném přestupu: Dokud se nezachráníme, nechci nic řešit. Tohle nás zocelí!
V prvním utkání baráže o Chance Ligu udělali zřejmě klíčový krok za záchranou. Ostravští fotbalisté zvítězili nad druholigovým Táborskem 3:0 a v sobotu budou chtít dát na svůj náskok razítko. To všechno jen dva týdny poté, co to s nimi vypadalo bledě. „Zažil jsem stoprocentně největší tlak v kariéře. Hrát o sestup je těžší než hrát nahoře nebo střed tabulky. Tohle nás určitě zocelí. V další sezoně nebudeme chtít být tam, kde teď jsme,“ líčil Ondřej Kričfaluši. Program baráže o Chance Ligu >>>
Když jste nakousl další sezonu, budete u toho? Mluví se o vašem možném přestupu.
„Všude jsem jasně řekl, že dokud tato sezona neskončí a nezachráníme se, nic kolem sebe řešit nechci. V takovém módu budu až do soboty, proto teď vůbec nic takového neřeším.“
Je podle vás po prvním barážovém utkání rozhodnuto?
„Stoprocentně ne, hraje se na dva zápasy. To, že jsme vyhráli 3:0, nic neznamená. Do Táborska pojedeme s tím, že chceme vyhrát. Chceme dokázat, že do ligy právem patříme a že si to na hřišti vybojujeme.“
Překvapilo vás, jak hrál soupeř v prvním poločase? Táborsko v něm vypadalo lépe než mnozí jiní soupeři v Chance Lize.
„Asi nepřekvapilo. Byl jsem tady, když hráli s béčkem a prezentovali se fakt dobrým fotbalem. Ve druhé lize jsou jedni z nejlepších, takže jsou zaslouženě tam, kde teď jsou. Věděl jsem, že hodně rozehrávají, nebojí se hrát a jsou sebevědomí, což se v první půli potvrdilo.“
V té druhé už ale tak nebezpeční nebyli.
„Furt je rozdíl mezi první a druhou ligou, takže si myslím, že kvalitou a intenzitou jsme to zlomili. Je dobře, že jsme přidali góly, které nám dodávají trošku klidu.“
Pokud to v sobotu klapne, budete brát tuto sezonu jakou takovou, která vás posunula?
„Myslím si, že mě a každého dalšího hráče to jenom zocelí. Před dvěma týdny jsme hráli s tím, že může být konec. Zápasy se nám nedařily, sezona nebyla dobrá a ani já jsem se necítil moc dobře. Myslel jsem si, že mužstvu můžu pomoct víc a být i nebezpečnější do ofenzivy. Dával jsem sice góly ze standardek, ale jinak jsem při hře tak nebezpečný nebyl.“
Jak se vůbec otočila nálada v týmu v posledních dvou týdnech?
„Otočila se úplně, protože jsme začali vyhrávat. Ostatně teď máme tři výhry v řadě, což jsme celou sezonu neměli. Když jsme prohrávali, na tréninku moc úsměvů nebylo, bylo to naopak hodně negativní. Já to rád úplně nemám, jsem totiž takový, že si z toho hlavu nedělám a hraju fotbal, protože mě baví a chci se ukázat. Už mi to příjemné nebylo, ale poslední dva týdny jsou o tom, proč ten fotbal děláme.“
Vrátím se ještě k utkání na Slovácku, kde jste přišli o dresy. Máte dohodu s fanoušky, že vám je v případě záchrany vrátí?
„Se Slováckem ani v Teplicích jsem nehrál, takže jsem u toho nebyl. Ale nebylo příjemné to z tribuny sledovat, protože jsem na tom měl taky velký podíl. Kluků mi bylo líto. Je to asi nejvíc nepříjemná věc, co se vám může v kariéře stát. Úplně nevím, jaká je s fanoušky dohoda, ale stalo se to a my už s tím nic neuděláme.“